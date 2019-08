Tìm thấy thi thể nữ sinh nhảy cầu Vĩnh Tuy sau khi sang nhà bạn trai

Vào khoảng 8h20 hôm nay 18/8, cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể Nguyễn Thu H. - nữ sinh nhảy cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) tự tử tối ngày 14/8. Thi thể cô gái 18 tuổi nhảy cầu tại cầu Vĩnh Tuy được phát hiện cách điểm nhảy cầu khoảng 1km, hướng về cầu Thanh Trì. Hiện cơ quan công an đang cùng người thân tiến hành làm thủ tục, đưa nạn nhân về gia đình mai táng và đang làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trước đó như Kiến Thức đã đưa tin, vào khoảng 21h30 tối 14/6, một cô gái trẻ điều khiển xe máy trên cầu Vĩnh (phường Vĩnh Tuy, quân Hai Bà Trưng, Hà Nội) bất ngờ dừng xe để lại mẩu giấy nhỏ rồi nhảy xuống sông Hồng tự tử. Tài sản và mẩu giấy cô gái để lại hiện đang được cơ quan chức năng bảo quản chờ bàn giao cho gia đình cô gái. Sự việc xảy ra nhanh chóng khiến nhiều người đi được không kịp ứng cứu, sau đó báo sự việc lên cơ quan chức năng. Người thân của H. cho biết, vào đêm 14/8, khi đến hiện trường thấy có người bạn trai và mẹ bạn trai cháu H. đang ở cầu. Xảy ra sự việc như vậy là do H. sang nhà trọ của bạn trai gần cầu Vĩnh Tuy ăn cơm. “Lúc tôi lên cầu thì thấy bạn trai của H. cùng mẹ và em của cậu ấy ở đó. Xe máy của cháu H. vẫn để trên cầu. Do quá bức xúc tôi có đánh người bạn trai kia vài cái. Chắc vì mâu thuẫn tình cảm nên cháu tôi mới ra nông nổi này. Sau đó nam thanh niên kia cùng mẹ cậu ta đi mất, sau khoá facebook rồi tắt điện thoại không liên lạc được nữa”, người thân của H. nói. Còn thông tin về cháu H. đang mang thai khi sang nhà bạn trai thì bị từ chối không cho cưới được đăng tải trên mạng xã hội phía gia đình cho biết, cháu H vừa học xong cấp 3, đang chuẩn bị hồ sơ đi học đại học khi nhận được tin không chính xác như vậy khiến gia đình rất mệt mỏi. “Hôm qua có người còn đăng thông tin cháu bị bố đánh… Giữa lúc này gia đình đang rất bối rối lại có những thông tin không chính xác khiến gia đình càng mệt mỏi”, người thân cháu H. nói. Theo bố của H. cho biết thêm, vào khoảng 15h hôm qua (14/8), H. có xin phép bố đi làm thêm vì trước đi H. đã xin đi bán quần áo để kiếm thêm thu nhập. Lúc H. đi ra khỏi nhà hoàn toàn vui vẻ không có gì bất thường. Về chuyện tình cảm của con gái người cha này cho biết, H. và bạn trai học cùng lớp cấp 3 có quan hệ yêu đương một thời gian. Vụ việc nữ sinh nhảy cầu tự tử sau khi sang nhà bạn trai đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Vào khoảng 8h20 hôm nay 18/8, cơ quan chức năng đã phát hiện thi thể Nguyễn Thu H. - nữ sinh nhảy cầu Vĩnh Tuy (Hà Nội) tự tử tối ngày 14/8. Thi thể cô gái 18 tuổi nhảy cầu tại cầu Vĩnh Tuy được phát hiện cách điểm nhảy cầu khoảng 1km, hướng về cầu Thanh Trì. Hiện cơ quan công an đang cùng người thân tiến hành làm thủ tục, đưa nạn nhân về gia đình mai táng và đang làm rõ nguyên nhân vụ việc. Trước đó như Kiến Thức đã đưa tin, vào khoảng 21h30 tối 14/6, một cô gái trẻ điều khiển xe máy trên cầu Vĩnh (phường Vĩnh Tuy, quân Hai Bà Trưng, Hà Nội) bất ngờ dừng xe để lại mẩu giấy nhỏ rồi nhảy xuống sông Hồng tự tử. Tài sản và mẩu giấy cô gái để lại hiện đang được cơ quan chức năng bảo quản chờ bàn giao cho gia đình cô gái. Sự việc xảy ra nhanh chóng khiến nhiều người đi được không kịp ứng cứu, sau đó báo sự việc lên cơ quan chức năng. Người thân của H. cho biết, vào đêm 14/8, khi đến hiện trường thấy có người bạn trai và mẹ bạn trai cháu H. đang ở cầu. Xảy ra sự việc như vậy là do H. sang nhà trọ của bạn trai gần cầu Vĩnh Tuy ăn cơm. “Lúc tôi lên cầu thì thấy bạn trai của H. cùng mẹ và em của cậu ấy ở đó. Xe máy của cháu H. vẫn để trên cầu. Do quá bức xúc tôi có đánh người bạn trai kia vài cái. Chắc vì mâu thuẫn tình cảm nên cháu tôi mới ra nông nổi này. Sau đó nam thanh niên kia cùng mẹ cậu ta đi mất, sau khoá facebook rồi tắt điện thoại không liên lạc được nữa”, người thân của H. nói. Còn thông tin về cháu H. đang mang thai khi sang nhà bạn trai thì bị từ chối không cho cưới được đăng tải trên mạng xã hội phía gia đình cho biết, cháu H vừa học xong cấp 3, đang chuẩn bị hồ sơ đi học đại học khi nhận được tin không chính xác như vậy khiến gia đình rất mệt mỏi. “Hôm qua có người còn đăng thông tin cháu bị bố đánh… Giữa lúc này gia đình đang rất bối rối lại có những thông tin không chính xác khiến gia đình càng mệt mỏi”, người thân cháu H. nói. Theo bố của H. cho biết thêm, vào khoảng 15h hôm qua (14/8), H. có xin phép bố đi làm thêm vì trước đi H. đã xin đi bán quần áo để kiếm thêm thu nhập. Lúc H. đi ra khỏi nhà hoàn toàn vui vẻ không có gì bất thường. Về chuyện tình cảm của con gái người cha này cho biết, H. và bạn trai học cùng lớp cấp 3 có quan hệ yêu đương một thời gian. Vụ việc nữ sinh nhảy cầu tự tử sau khi sang nhà bạn trai đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.