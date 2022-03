Tiệm vàng Phước Nguyên trốn thuế nguồn thu 10.000 tỷ: Thu hồi tiền thế nào?

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự trốn thuế đối với DN tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên (TP Long Xuyên) do Nguyễn Thanh Bình (SN 1965, trú tại phường Mỹ Long) làm đại diện theo pháp luật. Bình cùng 5 bị can khác đã bị bắt giam về tội “Buôn lậu” liên quan vụ án vụ án buôn lậu vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang. Qua điều tra mở rộng vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỷ đồng. Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, theo quy định của pháp luật, tất cả các loại hàng hóa khi đưa vào lưu thông phải thực hiện các hoạt động kinh doanh thì đều phải kê khai, nộp thuế theo quy định. Việc kê khai nộp thuế được Luật quản lý thuế, luật doanh nghiệp, luật thuế thu nhập cá nhân... quy định cách đầy đủ, cụ thể và có rất nhiều văn bản hướng dẫn để thực hiện. Khi doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh kê khai thuế thì nhà nước sẽ thu được thuế giá trị gia tăng đối với người mua và thuế thu nhập đối với bên bán. Hành vi không kê khai thuế sẽ dẫn đến hành vi trốn thuế. Chế tài đối với hành vi trốn thuế có thể áp dụng đối với cả cá nhân và pháp nhân thương mại. Theo đó, hành vi trốn thuế dưới 100 triệu đồng, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính. Nếu đã bị phạt hành chính mà còn vi phạm hoặc số tiền trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 200, BLHS năm 2015 về Tội trốn thuế. Với cá nhân có thể bị chế tài cao nhất đến 7 năm tù. Với tổ chức có thể bị phạt đến 10 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm. Ngoài ra, cơ quan tố tụng cũng sẽ áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc doanh nghiệp này phải nộp lại số tiền thuế đã trốn thuế. Đồng thời sẽ làm rõ số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động vi phạm pháp luật này để tiến hành tịch thu, sung công quỹ nhà nước. Tất cả số vàng nhập lậu được xác định trong vụ án buôn lậu cũng sẽ bị thu hồi, ngoài ra người vi phạm còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền hoặc tịch thu tài sản. Với tội buôn lậu,các đối tượng vi phạm trong vụ án này sẽ bị xử lý theo điều 188 bộ luật hình sự với hàng hóa vận chuyển mua bán trái phép qua biên giới từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 1 tỷ đồng trở lên thì người vi phạm sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. Với pháp nhận chế tài phạt tiền lên đến 15 tỷ đồng. Như vậy, trường hợp bị kết án về hai tội danh là tội buôn lậu và tội trốn thuế, những người vi phạm trong vụ án này có thể sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất đến 27 năm tù, với pháp nhân thương mại, tổng hình mức phạt có thể lên đến 25 tỷ đồng và còn bị đình chỉ hoạt động. Cùng với đó, số lượng vàng vận chuyển, mua bán trái phép qua biên giới sẽ bị thu giữ. Số tiền thu lợi bất chính từ các giao dịch đó cũng sẽ bị thu hồi vì đó là tài sản do phạm tội mà có. Số tiền trốn thuế cũng sẽ bị tịch thu sung công quỹ nhà nước. Ngoài ra người vi phạm còn có thể bị phạt tiền phải bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Trước đó, ngày 10/1, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tiến hành bắt quả tang 02 đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường, đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và đô la. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm: 3 kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng. Tiến hành khám xét tiệm vàng Phước Quang, tại số 77 đường Nguyễn Trãi, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cùng 2 địa điểm khác có liên quan đến đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường, cảnh sát thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan. Ngoài quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình cùng 5 bị can liên quan về tội “Buôn lậu” và quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự: Trốn thuế liên quan đến vụ tiệm vàng Phước Nguyên thì hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, để xác định thêm các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các đối tượng có liên quan đến đường dây tội phạm này. >>> Mời độc giả xem thêm video Lực lượng chống buôn lậu Tổng cục Hải quan bắt giữ 6 xe chở hàng lậu. Nguồn: Truyền nhân Nhân dân.

Mới đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bổ sung vụ án hình sự trốn thuế đối với DN tư nhân tiệm vàng Phước Nguyên (TP Long Xuyên) do Nguyễn Thanh Bình (SN 1965, trú tại phường Mỹ Long) làm đại diện theo pháp luật. Bình cùng 5 bị can khác đã bị bắt giam về tội “Buôn lậu” liên quan vụ án vụ án buôn lậu vàng từ Campuchia vào địa bàn tỉnh An Giang. Qua điều tra mở rộng vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra Quyết định trưng cầu giám định về thuế, đồng thời xác định Nguyễn Thanh Bình đã không xuất hóa đơn và không kê khai nộp thuế số tiền trên 10.000 tỷ đồng. Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho biết, theo quy định của pháp luật, tất cả các loại hàng hóa khi đưa vào lưu thông phải thực hiện các hoạt động kinh doanh thì đều phải kê khai, nộp thuế theo quy định. Việc kê khai nộp thuế được Luật quản lý thuế, luật doanh nghiệp, luật thuế thu nhập cá nhân... quy định cách đầy đủ, cụ thể và có rất nhiều văn bản hướng dẫn để thực hiện. Khi doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh kê khai thuế thì nhà nước sẽ thu được thuế giá trị gia tăng đối với người mua và thuế thu nhập đối với bên bán. Hành vi không kê khai thuế sẽ dẫn đến hành vi trốn thuế. Chế tài đối với hành vi trốn thuế có thể áp dụng đối với cả cá nhân và pháp nhân thương mại. Theo đó, hành vi trốn thuế dưới 100 triệu đồng, người vi phạm sẽ bị xử phạt hành chính. Nếu đã bị phạt hành chính mà còn vi phạm hoặc số tiền trốn thuế từ 100 triệu đồng trở lên người vi phạm sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 200, BLHS năm 2015 về Tội trốn thuế . Với cá nhân có thể bị chế tài cao nhất đến 7 năm tù. Với tổ chức có thể bị phạt đến 10 tỷ đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm. Ngoài ra, cơ quan tố tụng cũng sẽ áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc doanh nghiệp này phải nộp lại số tiền thuế đã trốn thuế. Đồng thời sẽ làm rõ số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động vi phạm pháp luật này để tiến hành tịch thu, sung công quỹ nhà nước. Tất cả số vàng nhập lậu được xác định trong vụ án buôn lậu cũng sẽ bị thu hồi, ngoài ra người vi phạm còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền hoặc tịch thu tài sản. Với tội buôn lậu,các đối tượng vi phạm trong vụ án này sẽ bị xử lý theo điều 188 bộ luật hình sự với hàng hóa vận chuyển mua bán trái phép qua biên giới từ 1 tỷ đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 1 tỷ đồng trở lên thì người vi phạm sẽ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. Với pháp nhận chế tài phạt tiền lên đến 15 tỷ đồng. Như vậy, trường hợp bị kết án về hai tội danh là tội buôn lậu và tội trốn thuế, những người vi phạm trong vụ án này có thể sẽ phải đối mặt với mức hình phạt cao nhất đến 27 năm tù, với pháp nhân thương mại, tổng hình mức phạt có thể lên đến 25 tỷ đồng và còn bị đình chỉ hoạt động. Cùng với đó, số lượng vàng vận chuyển, mua bán trái phép qua biên giới sẽ bị thu giữ. Số tiền thu lợi bất chính từ các giao dịch đó cũng sẽ bị thu hồi vì đó là tài sản do phạm tội mà có. Số tiền trốn thuế cũng sẽ bị tịch thu sung công quỹ nhà nước. Ngoài ra người vi phạm còn có thể bị phạt tiền phải bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản. Trước đó, ngày 10/1, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã tiến hành bắt quả tang 02 đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường, đang có hành vi mua bán vàng nhập lậu và đô la. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm: 3 kg vàng 9999 (nhập lậu từ Campuchia), gần 190.000 USD và 700 triệu đồng. Tiến hành khám xét tiệm vàng Phước Quang, tại số 77 đường Nguyễn Trãi, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cùng 2 địa điểm khác có liên quan đến đối tượng Nguyễn Thanh Bình và Trang Kiến Cường, cảnh sát thu giữ khoảng 15 kg vàng nữ trang, khoảng 2,2 triệu USD, gần 26 tỷ đồng và một số giấy tờ, điện thoại di động có liên quan. Ngoài quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thanh Bình cùng 5 bị can liên quan về tội “Buôn lậu” và quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự: Trốn thuế liên quan đến vụ tiệm vàng Phước Nguyên thì hiện nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, để xác định thêm các hành vi vi phạm pháp luật cũng như các đối tượng có liên quan đến đường dây tội phạm này. >>> Mời độc giả xem thêm video Lực lượng chống buôn lậu Tổng cục Hải quan bắt giữ 6 xe chở hàng lậu. Nguồn: Truyền nhân Nhân dân.