Thiếu nữ hoang báo cướp và loạt vụ tung tin giả gây xôn xao

Nữ sinh hoang báo bị cướp để được mua điện thoại mới: Muốn mua điện thoại mới nhưng sợ bị bố mẹ mắng, N.T.T.M. (17 tuổi, ở TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn) đã dựng chuyện bị cướp giật rồi tới trình báo công an. Ngày 13/12, Công an phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn), đang củng cố hồ sơ để xử lý N.T.T.M. về hành vi báo tin giả, không đúng sự thật tới cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Nhân viên giao hàng hoang báo tin bị cướp: P.M.T. (29 tuổi, ngụ xã Phú Đức, huyện Long Hồ, Vĩnh Long) đã lấy tiền thu được từ việc giao hàng trả nợ rồi đến công an hoang báo tin bị cướp. Ngày 12/11, Công an xã Phú Đức đã tống đạt quyết định xử phạt 2,5 triệu đồng đối với P.M.T. về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan tổ chức có thẩm quyền và cho ký cam kết không tái phạm. Bị đánh vì quỵt tiền mua dâm, người đàn ông hoang báo bị cướp: Ngày 17/11, sau khi mua dâm, Nguyễn An (SN 1985, ngụ quận 3, TP HCM) không có tiền trả nên đưa điện thoại, nhẫn vàng cho N.T.T.T (SN 1997, ngụ quận 1) làm tin rồi cùng T đến nhà người quen mượn tiền. Thấy An không mượn được tiền trả cho mình T. bực tức cùng nhóm đối tượng đánh An. An đến Công an trình báo mình bị cướp tài sản. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. (Nguyễn An (phải) và cô gái tên T.) Đi nhậu làm mất ví tiền, sợ vợ chửi nên hoang báo tin cướp: V.N.T (31 tuổi, ngụ thôn 18, xã Đắk Sơmei, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) mất ví tiền do đi nhậu, bị vợ chửi và đuổi ra khỏi nhà nên T. đi trình báo công an là bị cướp. Ngày 3/10, UBND xã Đắk Krong ra quyết định xử phạt 2,5 triệu đồng đối với T. Chơi chứng khoán thua lỗ, thanh niên hoang tin bị cướp: Do đầu tư chứng khoán thua lỗ, D. (29 tuổi, ở Long Biên, Hà Nội) đã nghĩ ra việc bị 2 người đe dọa, cướp 2 chiếc điện thoại, 1 chiếc ba lô bên trong có 1.900 USD và 200 triệu đồng rồi đến công an hoang tin. Ngày 1/6, Công an quận Long Biên đã lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt D. về hành vi báo thông tin không đúng sự thật đến cơ quan có thẩm quyền. (Ảnh minh hoạ) Tiêu hết tiền rồi hoang báo bị cướp 50 triệu đồng: Do tiêu xài hết số tiền của gia đình, Mai Tấn Kiệt (SN 1996, ngụ phường 2, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh) lo sợ bị phát hiện nên đã báo tin giả bị cướp 50 triệu đồng. Ngày 22/1, UBND phường 2 đã ra quyết định xử phạt Mai Tấn Kiệt số tiền 2,5 triệu đồng về hành vi “Báo tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”. Hai đối tượng tung tin bị cướp vì mua nhầm ma tuý giả: Sau khi chi nhiều tiền mua ma túy nhưng trúng phải "hàng giả", Trần Anh Pháp và Lê Thị Thu (cùng ngụ tại TT-Huế) đến Công an báo hoang tin bị cướp giật tài sản. Vào cuộc xác minh, ngày 6/1, Công an TP Huế cho biết đã làm rõ Lê Phan Đại Dương (SN 1987) và Phan Văn Ngọc (SN 1991, cùng trú TP Huế) đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Pháp và Thu. (Ảnh đối tượng Dương) Mắc nợ rồi đến công an báo tin giả bị cướp tài sản: Do nợ nần nên chiều 11/7/2021, khi người thân gửi tiền về cho gia đình qua tài khoản ngân hàng của mình, Nguyễn Văn Sang (SN 1993, trú huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) nảy sinh ý định dùng số tiền này để trả nợ. Do vậy, Sang đã dựng lên chuyện bị cướp 13 triệu đồng. Cơ quan Công an Thị xã Hồng Lĩnh đã xử phạt Sang tội Báo thông tin giả đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. >>> Xem thêm video: Bắc Ninh: Tên cướp đâm nhân viên bảo vệ Thế giới di động bị bắt. Nguồn: ĐTHĐT.

