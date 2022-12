Bắc Kạn: Thiếu nữ hoang báo bị cướp để được mua điện thoại mới

Ngày 13/12, Công an phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn đang củng cố hồ sơ để xử lý N.T.T.M. (17 tuổi, ở TP Bắc Kạn) về hành vi báo tin giả, không đúng sự thật tới cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Trước đó, khoảng 8h45 ngày 11/12, M. cùng bố đến Công an phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn trình báo về việc: Khoảng 23h ngày 10/12, M. từ quán Quỳnh Linh, phường Đức Xuân về nhà, khi đi đến gần Công ty sách thiết bị trường học tổ 9B, Đức Xuân thì bị 2 đối tượng đi trên xe máy cướp giật chiếc điện thoại Iphone 6 plus trị giá khoảng 3 triệu đồng.

M. tại cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Đức Xuân đã huy động lực lượng truy vết đối tượng. Sau gần một ngày điều tra đã cho thấy tại thời điểm M. khai báo bị giật điện thoại, không phát hiện có đối tượng nào đi theo M.

Quá trình điều tra xác minh, đấu tranh M. đã khai nhận: Do muốn mua điện thoại mới nhưng sợ bị bố mẹ mắng, M. đã dựng lên câu chuyện bị cướp rồi đến trình báo với cơ quan Công an. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn làm mất nhiều thời gian, công sức của cơ quan Công an khi tiến hành xác minh, điều tra, khiến dư luận hoang mang, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ hành vi Báo tin giả, không đúng sự thật tới cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có thể bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng.