Thi THPT Quốc gia 2021: Sĩ tử đứng cổng Văn Miếu "cầu may"

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc Sống, sáng ngày 29/6, đã có rất nhiều học sinh ở Hà Nội đến trước cổng Văn Miếu Quốc Tử Giám để cầu may mắn cho kỳ thi THPT sắp tới diễn ra. Do tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn ra phức tạp, từ ngày 3/5, Văn Miếu Quốc Tử Giám đã tạm thời đóng cửa, nhiều học sinh và phụ huynh vẫn tìm đến để dâng lễ cầu may mắn, thi cử đỗ đạt. Một học sinh cẩn thận cắm những bông hoa đặt bên ngoài Văn Miếu. Học sinh này chia sẻ, bản thân mong rằng sẽ vượt qua kỳ thi sắp tới và trúng tuyển vào ngôi trường mơ ước. Nhiều học sinh còn ghi cả tên, số báo danh lên giấy để đọc khi khấn, mong kỳ thi sắp tới mình sẽ giành được những điểm số cao. Nhiều sĩ tử tỏ ra nuối tiếc vì dịch COVID-19 nên Văn Miếu chưa mở cửa, không được vào trong để dâng hương. Không chỉ các em học sinh, nhiều bậc phụ huynh cũng đến đây để cầu cho con em mình có được kết quả thuận lợi. Em Bùi Xuân Bách, học sinh Trường THPT Đinh Tiên Hoàng cho biết, mặc dù đã ôn luyện rất kỹ nhưng vẫn muốn đến đây để có thêm niềm tin và may mắn trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021. Vũ Thế Trường đến từ Trường THPT Trần Nhân Tông cho biết, bản thân tiếc nuối vì không được vào bên trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám để tham quan và cầu khấn. Nhưng do dịch bệnh COVID-19 đành phải đứng cầu khấn bên ngoài, chỉ cần mình thành tâm là được. Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sẽ diễn ra trong hai ngày, ngày 7-8/7. Các thí sinh sẽ làm bài thi môn Toán, Ngữ Văn, bài thi tổng hợp và Ngoại Ngữ. Ngay từ lúc này, các thí sinh đã bắt đầu chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho kỳ thi.>>> Mời quý độc giả xem video: Bộ GD-ĐT công bố lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2021. Nguồn: THĐT

