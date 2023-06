Thi thể trong bao tải và loạt vụ án chấn động từ đầu năm 2023

Thi thể phụ nữ lõa thể trong bao tải: Chiều 10/6, nữ công nhân vệ sinh môi trường phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng khi đến trước nhà 282 Đa Phúc thì phát hiện trước cửa nhà kế bên có 2 bao tải dứa lạ, xung quanh có máu loang. Lại gần kiểm tra, chị này tá hỏa khi phát hiện bên trong là thi thể phụ nữ trong tình trạng lõa thể. Nạn nhân sau đó được xác định là chị V.T.A (29 tuổi, quê phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng). Nghi phạm được xác định là Hoàng Hữu Th. (43 tuổi, đăng ký thường trú tại phường Nghĩa Xã, quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Cậu ruột bạo hành, bỏ đói cháu 13 tuổi tử vong: Do nghi ngờ cháu (N.T.A, SN 2010, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) trộm cắp tiền và điện thoại của bạn mình nên Nguyễn Xuân Tân (SN 1996, trú tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã dùng dây thừng trói hai tay cháu T.A vào song sắt cửa sổ phòng trọ, đồng thời dùng cành cây đánh vào chân và không cho ăn uống dẫn đến hậu quả làm cháu T.A bị tử vong. Ngày 10/6, Tân bị Công an TP Hạ Long tạm giữ để điều tra, làm rõ. Nạn nhân bị phân xác phi tang ở Bình Dương: Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục truy tìm tung tích nạn nhân trong vụ án giết người được phát hiện ngày 24/5 trên địa bàn phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên. Trong quá trình khám nghiệm, phát hiện tại hiện trường có 1 túi nilon màu đen bên trong có 1 túi vải màu đỏ đựng 2 tay, 2 chân người đã bị đốt cháy, đang trong quá trình phân hủy. Nạn nhân là nam giới, độ tuổi đã trưởng thành, cao từ 1,68m-1,7m, nạn nhân chết khoảng từ ngày 16/5. Án mạng kinh hoàng, 3 người phụ nữ ở Khánh Hòa tử vong: Phan Danh Hưng (SN 1986) và vợ là chị V. có mâu thuẫn. Sáng 2/6, chị V. trở về nhà gặp Hưng nói chuyện và yêu cầu ly dị rồi quay về nhà bà A (mẹ ruột chị V.) ở xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Lúc này, Hưng có ý định giết vợ nên đi theo về nhà bà A. Hưng lấy con dao sau bếp và ra tay sát hại vợ, cháu gái của vợ sinh năm 2004 và người phụ nữ hàng xóm sang can ngăn cũng bị Hưng giết. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Thiếu nữ bị chém chết khi đang ngủ cùng bạn: Đêm 27/5, vợ chồng ông Đinh Văn Trí (43 tuổi) và bà Đinh Thị Thương (40 tuổi, trú xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi) uống rượu bên nhà hàng xóm cùng Nguyễn Thanh Nhân (23 tuổi, trú xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi). Sau đó, Nhân đi theo đến tận nhà ông Trí. Tại đây, Nhân cãi nhau với con gái ông Trí là Đinh Thị Thinh (17 tuổi). Sau đó, Thinh bỏ lên gác ngủ với bạn là Đinh Văn Hà (20 tuổi) còn Nhân bỏ đi. Đến khoảng 2h ngày 28/5, Nhân cầm theo dao đến nhà ông Trí, đi lên gác và dùng dao chém Thinh chết và Hà bị thương. Sát hại người phụ nữ rồi đưa thi thể lên ô tô: Sáng 12/4, do mâu thuẫn, Trương Việt Hùng (SN 1988, trú TP Phủ Lý, Hà Nam) đến toà nhà chung cư nơi chị Q. (SN 1984; trú Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) sinh sống. Khi thấy chị Q. đến vị trí đỗ xe ô tô, đối tượng đã đứng phía sau siết cổ chị đến chết. Sau đó Hùng đã kéo xác chị Q. vào xe ô tô rồi lái xe sang bên kia cầu Đông Trù. Hùng đã chiếm đoạt 16 triệu đồng của chị Q. nạp vào tài khoản để chơi game. Hùng tiếp tục lái xe đến chung cư Mipec cất giấu xe và xác chị Q. tại hầm để xe rồi bỏ đi. Ngày 18/4, Hùng bị Công an quận Long Biên khởi tố, bắt tạm giam. Sát hại vợ và bố mẹ vợ: Do mâu thuẫn gia đình, người vợ là chị Vũ Thị Hạnh bế con chung 3 tuổi về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Đồng Hải, xã An Hưng, huyện An Dương (TP Hải Phòng) tạm lánh, trong thời gian chờ tòa thụ lý đơn xin ly hôn. Đêm 2/3, Hà Đình Hạ (40 tuổi, trú xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) mang theo dao tìm đến nhà bố mẹ vợ đâm vợ tử vong, ông Vũ Văn Hoan (bố chị Hạnh) và bà Phan Thị Đan (mẹ chị Hạnh) bị thương nặng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Dùng tuýp sắt đánh chết bà nội và cô ruột: Phạm Văn Đức (38 tuổi, trú huyện Phú Xuyên, Hà Nội) có mâu thuẫn với bà và cô ruột, do từng xin bán một miếng đất nhưng không được đồng ý nên Đức lên kế hoạch sát hại bà nội và cô. Trưa 23/2, Đức mang tuýp sắt đến nhà bà Đ.T.L. (90 tuổi) và con là bà P.T.T. (58 tuổi) rồi ra tay sát hại 2 nạn nhân. Ngày 26/2, tại một cơ sở chuyên sơn bả trên địa bàn TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) lực lượng chức năng, đã bắt giữ được Phạm Văn Đức. Mâu thuẫn, sát hại bạn rồi giấu xác: Tối 23/1 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), ông Nguyễn Văn Đại (50 tuổi, ở xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, Kon Tum) đến nhà Mai Tấn Thưởng (60 tuổi, ở thôn 2, xã Diên Bình) chơi. Tại đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn nên Thưởng đã dùng kéo đâm vào cổ, dùng búa đánh vào đầu ông Đại rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, thấy ông Đại chết, Thưởng đưa xác nạn nhân đến giấu ở con mương khô phía sau nhà rồi xem như không có chuyện gì xảy ra. Ngày 14/3, Thưởng bị Công an tỉnh Kon Tum khởi tố bắt tạm giam. >>> Xem thêm video: Nóng: Bất ngờ lý do giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán. Nguồn: Lý Thùy.

Thi thể phụ nữ lõa thể trong bao tải: Chiều 10/6, nữ công nhân vệ sinh môi trường phường Đa Phúc, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng khi đến trước nhà 282 Đa Phúc thì phát hiện trước cửa nhà kế bên có 2 bao tải dứa lạ, xung quanh có máu loang. Lại gần kiểm tra, chị này tá hỏa khi phát hiện bên trong là thi thể phụ nữ trong tình trạng lõa thể. Nạn nhân sau đó được xác định là chị V.T.A (29 tuổi, quê phường Bắc Sơn, quận Kiến An, TP Hải Phòng). Nghi phạm được xác định là Hoàng Hữu Th. (43 tuổi, đăng ký thường trú tại phường Nghĩa Xã, quận Lê Chân, TP Hải Phòng). Cậu ruột bạo hành, bỏ đói cháu 13 tuổi tử vong: Do nghi ngờ cháu (N.T.A, SN 2010, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) trộm cắp tiền và điện thoại của bạn mình nên Nguyễn Xuân Tân (SN 1996, trú tại phường Hà Khẩu, TP Hạ Long, Quảng Ninh) đã dùng dây thừng trói hai tay cháu T.A vào song sắt cửa sổ phòng trọ, đồng thời dùng cành cây đánh vào chân và không cho ăn uống dẫn đến hậu quả làm cháu T.A bị tử vong. Ngày 10/6, Tân bị Công an TP Hạ Long tạm giữ để điều tra, làm rõ. Nạn nhân bị phân xác phi tang ở Bình Dương: Công an tỉnh Bình Dương đang tiếp tục truy tìm tung tích nạn nhân trong vụ án giết người được phát hiện ngày 24/5 trên địa bàn phường Tân Phước Khánh, thành phố Tân Uyên. Trong quá trình khám nghiệm, phát hiện tại hiện trường có 1 túi nilon màu đen bên trong có 1 túi vải màu đỏ đựng 2 tay, 2 chân người đã bị đốt cháy, đang trong quá trình phân hủy. Nạn nhân là nam giới, độ tuổi đã trưởng thành, cao từ 1,68m-1,7m, nạn nhân chết khoảng từ ngày 16/5. Án mạng kinh hoàng, 3 người phụ nữ ở Khánh Hòa tử vong: Phan Danh Hưng (SN 1986) và vợ là chị V. có mâu thuẫn. Sáng 2/6, chị V. trở về nhà gặp Hưng nói chuyện và yêu cầu ly dị rồi quay về nhà bà A (mẹ ruột chị V.) ở xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Lúc này, Hưng có ý định giết vợ nên đi theo về nhà bà A. Hưng lấy con dao sau bếp và ra tay sát hại vợ, cháu gái của vợ sinh năm 2004 và người phụ nữ hàng xóm sang can ngăn cũng bị Hưng giết. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Thiếu nữ bị chém chết khi đang ngủ cùng bạn: Đêm 27/5, vợ chồng ông Đinh Văn Trí (43 tuổi) và bà Đinh Thị Thương (40 tuổi, trú xã Sơn Bua, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi) uống rượu bên nhà hàng xóm cùng Nguyễn Thanh Nhân (23 tuổi, trú xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi). Sau đó, Nhân đi theo đến tận nhà ông Trí. Tại đây, Nhân cãi nhau với con gái ông Trí là Đinh Thị Thinh (17 tuổi). Sau đó, Thinh bỏ lên gác ngủ với bạn là Đinh Văn Hà (20 tuổi) còn Nhân bỏ đi. Đến khoảng 2h ngày 28/5, Nhân cầm theo dao đến nhà ông Trí, đi lên gác và dùng dao chém Thinh chết và Hà bị thương. Sát hại người phụ nữ rồi đưa thi thể lên ô tô: Sáng 12/4, do mâu thuẫn, Trương Việt Hùng (SN 1988, trú TP Phủ Lý, Hà Nam) đến toà nhà chung cư nơi chị Q. (SN 1984; trú Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) sinh sống. Khi thấy chị Q. đến vị trí đỗ xe ô tô, đối tượng đã đứng phía sau siết cổ chị đến chết. Sau đó Hùng đã kéo xác chị Q. vào xe ô tô rồi lái xe sang bên kia cầu Đông Trù. Hùng đã chiếm đoạt 16 triệu đồng của chị Q. nạp vào tài khoản để chơi game. Hùng tiếp tục lái xe đến chung cư Mipec cất giấu xe và xác chị Q. tại hầm để xe rồi bỏ đi. Ngày 18/4, Hùng bị Công an quận Long Biên khởi tố, bắt tạm giam. Sát hại vợ và bố mẹ vợ: Do mâu thuẫn gia đình, người vợ là chị Vũ Thị Hạnh bế con chung 3 tuổi về nhà bố mẹ đẻ ở thôn Đồng Hải, xã An Hưng, huyện An Dương (TP Hải Phòng) tạm lánh, trong thời gian chờ tòa thụ lý đơn xin ly hôn. Đêm 2/3, Hà Đình Hạ (40 tuổi, trú xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) mang theo dao tìm đến nhà bố mẹ vợ đâm vợ tử vong, ông Vũ Văn Hoan (bố chị Hạnh) và bà Phan Thị Đan (mẹ chị Hạnh) bị thương nặng. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. Dùng tuýp sắt đánh chết bà nội và cô ruột: Phạm Văn Đức (38 tuổi, trú huyện Phú Xuyên, Hà Nội) có mâu thuẫn với bà và cô ruột, do từng xin bán một miếng đất nhưng không được đồng ý nên Đức lên kế hoạch sát hại bà nội và cô. Trưa 23/2, Đức mang tuýp sắt đến nhà bà Đ.T.L. (90 tuổi) và con là bà P.T.T. (58 tuổi) rồi ra tay sát hại 2 nạn nhân. Ngày 26/2, tại một cơ sở chuyên sơn bả trên địa bàn TP Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) lực lượng chức năng, đã bắt giữ được Phạm Văn Đức. Mâu thuẫn, sát hại bạn rồi giấu xác: Tối 23/1 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), ông Nguyễn Văn Đại (50 tuổi, ở xã Diên Bình, huyện Đắk Tô, Kon Tum) đến nhà Mai Tấn Thưởng (60 tuổi, ở thôn 2, xã Diên Bình) chơi. Tại đây, giữa 2 người xảy ra mâu thuẫn nên Thưởng đã dùng kéo đâm vào cổ, dùng búa đánh vào đầu ông Đại rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, thấy ông Đại chết, Thưởng đưa xác nạn nhân đến giấu ở con mương khô phía sau nhà rồi xem như không có chuyện gì xảy ra. Ngày 14/3, Thưởng bị Công an tỉnh Kon Tum khởi tố bắt tạm giam. >>> Xem thêm video: Nóng: Bất ngờ lý do giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán. Nguồn: Lý Thùy.