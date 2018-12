Thi thể phụ nữ bị trói chân chìm dưới nước và vết máu trên nền nhà

Thi thể người phụ nữ bị trói chân dưới mương nước: Công an tỉnh Trà Vinh đang điều tra vụ giết người xảy ra ở xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè. Nạn nhân là bà Cao Thanh Tuyết (49 tuổi), chết trong tình trạng hai chân bị trói và dìm bởi 5 cọc tre dưới mương nước sau nhà. Đường dây “gái gọi” cao cấp quy tụ toàn sinh viên ở Nghệ An: Công an tỉnh Nghệ An và Cục CSHS, Bộ Công an vừa phá đường dây gái gọi quy tụ toàn sinh viên ở Nghệ An. Lực lượng chức năng đã bắt giữ Hoàng Đức Định (SN 1992, trú tại xóm 9A, xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên) về hành vi môi giới mại dâm. Khách sạn chỉ phục vụ khách Hàn Quốc bất ngờ bị kiểm tra trong đêm: Đoàn liên ngành kiểm tra văn hoá xã hội kiểm tra khách sạn Janus trên đường Nguyễn Thái Học, quận 1 (TP.HCM) phát hiện nhiều khách Hàn Quốc đang ăn nhậu trong các phòng karaoke với nữ tiếp viên. Lãnh đạo đoàn kiểm tra cho biết, khách sạn này chỉ tiếp khách Hàn Quốc, chứ không cho khách người Việt vào nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Hàng chục dân chơi dương tính ma túy trong quán bar khu Nam Sài Gòn: Rạng sáng 1/12, hàng chục cảnh sát hình sự, ma tuý, hành chính, CSGT và Công an quận 7 (TP HCM) bất ngờ ập vào quán bar số 396 Lê Văn Lương (phường Tân Hưng). Bên trong, gần 100 khách vẫn đang quay cuồng trong tiếng nhạc và ánh đèn nhấp nháy. Cảnh sát đã đưa gần 100 dân chơi nghi sử dụng ma tuý về trụ sở. Qua kiểm tra, gần 30 nam nữ đã dương tính với ma túy. Mâu thuẫn chém chết chồng của đồng nghiệp: Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết vừa bắt giữ khẩn cấp Lê Thanh Em - ảnh (26 tuổi, ngụ tại Hậu Giang), Lê Văn Cậm (26 tuổi) và Chek Tra (20 tuổi) cùng ở An Giang vì liên quan đến một vụ chém chết người xảy ra trên địa bàn phường Uyên Hưng. Nguyên nhân bắt đầu từ mâu thuẫn trong lúc làm việc giữa Lê Thanh Em và Từ Mộng Nhí (21 tuổi). (Ảnh: Pháp luật TPHCM) Nhóm môi giới dụ khách nước ngoài mua dâm để trộm tài sản: Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hùng Dũng (SN 1965), Trần Ngọc Yến Nhi (SN 1984) về hành vi môi giới mại dâm và trộm cắp tài sản. Theo điều tra ban đầu, các đối tượng này tiếp cận khách nước ngoài để môi giới mua dâm với giá từ 500.000 đến 800.000 đồng/lần. Lợi dụng lúc khách mải "vui vẻ", các đối tượng đột nhập để trộm tài sản. Nổ súng tại Thanh Hóa, 2 người nhập viện: Thượng tá Đặng Đình Tại, Trưởng Công an thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) xác nhận, trên địa bàn thành phố Sầm Sơn vừa xảy ra vụ xô xát khiến 2 người nhập viện, trong đó một người bị trúng đạn và một người bị thương do dao chém. (Ảnh minh họa) Tạm giữ bố dượng đồi bại ở Hải Phòng: Công an huyện An Dương (Hải Phòng) vừa ra quyết định tạm giữ nghi phạm Đồng Văn Sơn (SN 1984) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Nạn nhân là cháu T.L (SN 2007, trú tại huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương), là con riêng của vợ Sơn. (Ảnh minh họa)

