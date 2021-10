Thảm án bố mẹ và con gái bị giết ở Bắc Giang: Đã bắt được nghi phạm

Chiều 24/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị đã bắt giữ Trần Văn Hiếu (47 tuổi, nghi phạm gây ra vụ thảm sát 3 người ở thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang). Hiếu sa lưới khi đang lẩn trốn ở xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, cách hiện trường gây án khoảng 300 km. Trưa 22/10, người dân thôn Tuấn Mỹ, xã Tân Thịnh, huyện Lạng Giang, phát hiện ông Trần Đình Luật (72 tuổi, bố Hiếu), bà Bùi Thị Thoa (72 tuổi, mẹ Hiếu) và Trần Thị Thảo (45 tuổi, em của Hiếu) bị sát hại tại nhà riêng. Sau khi gây án, Hiếu lấy xe máy của bố bỏ trốn. Vụ việc được người dân trình báo đến cơ quan chức năng. Ngay trong tối, Công an tỉnh Bắc Giang huy động toàn bộ lực lượng các phòng nghiệp vụ, công an các huyện và đề nghị các tỉnh lân cận phối hợp, truy bắt nghi phạm. Chiều 24/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang khởi tố bị can, ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Hiếu về tội Giết người. Theo Công an tỉnh Bắc Giang, Hiếu từng lấy vợ và có 2 con. Năm 2015, nghi phạm mâu thuẫn rồi chém trọng thương người "đầu ấp tay gối". Hiếu nhận án 6 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích. Ngày 13/10, Hiếu mãn hạn tù và trở về nhà bố mẹ đẻ. 10 ngày sau, bị can giết cả gia đình. Hiện vụ con trai giết chết bố mẹ và em gái ở Bắc Giang đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: An Giang: Phá nhanh vụ giết người giấu xác trong đêm. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

