Thái Nguyên: Mưa lớn, đường phố ngập nặng, giao thông tê liệt

Theo Hệ thống đo mưa chuyên dùng Vrain, khoảng gần 19h đến 21h ngày 22/8 thành phố Thái Nguyên có mưa to đến rất to. Tại xã Phúc Trìu là 124mm, phường Đồng Quang 71mm. Mưa rất lớn dồn dập trong 2-3 tiếng đã gây ngập úng nhiều tuyến đường như: Minh Cầu, Hoàng Văn Thụ, ngã tư Hoàng Gai, khu vực Bệnh viện Đa khoa Thái Nguyên, Đại học Sư phạm,... (Ảnh kinhtedothi.vn).Sáng 23/8, khu vực TP Thái Nguyên, TP Sông Công, TP Phổ Yên và các huyện Đại Từ, Đồng Hỷ, Định Hóa, Võ Nhai, Phú Lương, Phú Bình vẫn có mưa to, cục bộ mưa rất to. Lượng mưa đo được trong 12 giờ qua tại một số khu vực như phường Đồng Quang 141mm, Sông Cầu 120,8mm, Tân Long 107,6mm. Tại TP Sông Công, giao thông đã bị chia cắt, nhiều điểm ngập lụt nước chảy mạnh, rất nguy hiểm. (Ảnh vov.vn) Nhiều khu vực ngập sâu, nước chảy cuồn cuộn khiến các phương tiện không thể lưu thông. (Ảnh kinhtedothi.vn)Tại Ngã tư San Nền, TP.Thái Nguyên do nước ngập sâu, người dân phải sử dụng thuyền phao để di chuyển. (Ảnh:danviet)



Mưa lớn, nước ngập cuốn trôi cả xe ô tô, toàn bộ thành phố Thái Nguyên hiện ngập trong biển nước. (Ảnh phunuvietnam.vn)

Khu vực Bệnh viện TW Thái Nguyên nước ngập đến cửa xe ô tô, phương tiện di chuyển khó khăn. (Ảnh kinhtedothi.vn)



Nhiều vị trí đường giao thông ngập sâu, giao thông bị chia cắt tại các huyện của tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh phunuvietnam.vn)



Nhiều nhà dân sống ven Sông Cầu có nguy cơ sạt lở tiếp. Các vùng trũng thấp có nguy cơ cao về sạt lở đất, lũ quét ở vùng núi. (Ảnh: Hà Thanh)

Các tuyến đường trung tâm ngập sâu trong nước. Một số khu vực trũng

thấp nước ngập cả vào nhà dân. Người dân phải đắp bao cát để ngăn nước

