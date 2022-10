Tất Thành Cang từ đỉnh cao danh vọng đến lĩnh án

Ngày 19/10, Tòa án Nhân dân TP HCM đã tuyên án 10 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Xây dựng Tân Thuận bán rẻ đất 2 dự án KDC Phước Kiển (xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè) và KDC Ven Sông (phường Tân Phong, quận 7, TP HCM) cho Công ty Quốc Cường Gia Lai. Ông Tất Thành Cang - cựu phó bí thư Thành ủy TP HCM bị tuyên 6 năm tù. Theo Hội đồng xét xử, bị cáo Tất Thành Cang là người đứng đầu quản lý tài sản Đảng bộ TP, vốn Văn phòng Thành ủy. Bị cáo Cang đã có bút phê “đồng ý” vào tờ trình về việc xin chủ trương cho Công ty Tân Thuận chuyển nhượng 32 ha KDC Phước Kiển, không báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. Bị cáo Cang thừa nhận trách nhiệm và việc nhận tội này là thành khẩn, thể hiện được thái độ ăn năn, hối cải. Vì vậy, HĐXX không đồng tình với quan điểm của luật sư đề nghị tuyên bị cáo Cang không phạm tội. Nói lời sau cùng trước khi tòa tuyên án, bị cáo Tất Thành Cang gửi lời xin lỗi đến Đảng bộ thành phố và gia đình. Trước đó, ngày 9/6, Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại TP HCM đã tuyên án phúc thẩm bị cáo Tất Thành Cang 8,5 năm tù về tội “vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí” trong vụ án sai phạm tại Công ty CP Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco). Như vậy, tổng hợp hai bản án trên, bị cáo Tất Thành Cang phải chấp hành hình phạt chung lên đến 14 năm 6 tháng tù. Ông Tất Thành Cang sinh năm 1971. Trước khi bị khởi tố, bắt giam đến xét xử và bị tuyên án trong một số vụ án trên, ông Cang từng có quan lộ thênh thang, đỉnh cao danh vọng. Ông Cang từng đảm nhiệm nhiều chức vụ từ Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên TP HCM; Bí thư Thành Đoàn TP HCM; Bí thư Quận ủy kiêm Chủ tịch UBND Quận 2; Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải TP HCM; Phó Chủ tịch UBND TP HCM, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2015-2020; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM; Ngày 6/5/2018, Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM đã có cuộc họp khẩn liên quan đến vụ việc Công ty TNHH MTV Đầu tư và xây dựng Tân Thuận chuyển nhượng đất cho Công ty Quốc Cường Gia Lai ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè. Tại cuộc họp này, Ban thường vụ Thành ủy yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm đối với Phó Bí thư Tất Thành Cang, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền. Tháng 11/2018, Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận: “Những vi phạm của đồng chí Tất Thành Cang là rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến uy tín của Thành ủy, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật”. Tháng 12/2018, Tại Hội nghị Trung ương 9, khóa XII, Ban Chấp hành Trung ương đã tiến hành xem xét thi hành kỷ luật ông Tất Thành Cang bằng hình thức: Cách chức Ủy viên Trung ương Đảng khoá XII; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020, vì đã có những khuyết điểm, vi phạm rất nghiêm trọng. Ngày 16/12/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM (PC03) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Tất Thành Cang về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí" do có sai phạm liên quan vụ việc phát hành cổ phiếu tại Công ty TNHH MTV Phát triển Công nghiệp Tân Thuận (IPC) và Công ty cổ phần phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco). Ngày 21/6/2021, Cơ quan an ninh điều tra Công an TP HCM tiếp tục đã ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Tất Thành Cang - nguyên phó bí thư Thành ủy TP HCM và 3 bị can khác liên quan đến vụ sai phạm 32ha đất Phước Kiển. Ngày 7/4/2021, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tất Thành Cang. Ban Bí thư kết luận, Trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Thành ủy TP HCM Tất Thành Cang đã vi phạm rất nghiêm trọng nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây thiệt hại, thất thoát rất lớn ngân sách nhà nước, đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Ông Tất Thành Cang bật khóc trong một phiên tòa. >>> Mời độc giả xem thêm video TP. HCM: Ông Tất Thành Cang bị khởi tố, bắt giam. Nguồn: TH ĐT

