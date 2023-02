Tân Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy là ai?

Ngày 7/2, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi Lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng C04 trao quyết định điều động đại tá Huỳnh Thới An - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng C04, kể từ ngày 6/2/2023. Đại tá Huỳnh Thới An (sinh năm 1967, quê Sóc Trăng). Đại tá An là cán bộ chỉ huy có lập trường tư tưởng vững vàng, được đào tạo trình độ nghiệp vụ, pháp luật cơ bản, có nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ huy. Đại tá Huỳnh Thới An trải qua nhiều vị trí công tác ở Công an tỉnh Sóc Trăng, Công an TP Cần Thơ và Công an tỉnh Cà Mau. Sau đó, ông được điều động công tác tại Cục Cảnh Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Hiện C04 có một Cục trưởng và 4 Cục phó. >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

Ngày 7/2, tại Hà Nội, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Tại buổi Lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Viện - Cục trưởng C04 trao quyết định điều động đại tá Huỳnh Thới An - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Cục trưởng C04, kể từ ngày 6/2/2023. Đại tá Huỳnh Thới An (sinh năm 1967, quê Sóc Trăng). Đại tá An là cán bộ chỉ huy có lập trường tư tưởng vững vàng, được đào tạo trình độ nghiệp vụ, pháp luật cơ bản, có nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ huy. Đại tá Huỳnh Thới An trải qua nhiều vị trí công tác ở Công an tỉnh Sóc Trăng, Công an TP Cần Thơ và Công an tỉnh Cà Mau. Sau đó, ông được điều động công tác tại Cục Cảnh Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Hiện C04 có một Cục trưởng và 4 Cục phó. >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.