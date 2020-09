Tận mục cầu sắt 80 tỷ thay thế phà An Phú Đông ở Sài Gòn

Công trình cầu sắt An Phú Đông kết nối Quận Gò Vấp và Quận 12 có tổng mức đầu tư 79,5 tỷ đồng được khởi công từ tháng 2/2020. Cầu dài 238m, rộng 12,5m cho 2 làn ôtô và 2 lề cho người đi bộ. Đồng thời, xây dựng cải tạo đường dẫn hai bên cầu dài 1.166m, xây dựng hệ thống cống hộp thoát nước có kích thước 3mx3m, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, kè bêtông cốt thép dọc bờ sông Vàm Thuật... Ghi nhận của PV ngày 23/9, công nhân vẫn miệt mài trên công trường để lắp ghép kết cấu các nhịp, cống hộp, đường dẫn vào cầu. Hiện, cây cầu còn một nhịp cầu phía bên quận Gò Vấp chưa được lắp. Dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong năm 2020. Đây là cây cầu hứa hẹn nối hai quận, đảm bảo an toàn giao thông, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội. Cây cầu sắt thay thế phà An Phú Đông sẽ giúp người dân quanh khu vực hết cảnh "qua sông phải lụy phà".

