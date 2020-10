Tẩm xăng đốt người yêu và những màn trả thù tình ghê rợn

Ngày 4/10, Công an thị xã Tân Uyên (Bình Dương) cho biết đang điều tra vụ việc một em gái 15 tuổi nghi bị bạn trai dùng xăng đốt xảy ra hôm 27/9. Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Nạn nhân được xác định là Đ.T.T. (15 tuổi, quê Đắk Nông). Nghi phạm gây ra vụ việc là L.V.Đ. (21 tuổi, quê ở Quảng Ngãi), bạn trai của T. Đ. hẹn T. ra vườn cao su ở Hội Nghĩa (thị xã Tân Uyên) để nói chuyện. Nhân lúc T. không cảnh giác, Đ. mở chai xăng rồi tạt mạnh lên người T., sau đó ném bật lửa về phía T. khiến ngọn lửa bùng lên nhanh chóng. Hiện em T. đang được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) trong tình trạng bị bỏng xăng diện tích 95% cơ thể. Do vết thương quá nặng nạn nhân đã tử vong. Nữ giám đốc giết người tình vì đòi chia tay: Ngày 26/8, Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên án 20 năm tù đối với bị cáo Đỗ Thu Hà (SN 1986), trú tại tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa về tội " Giết người". Khoảng 20h ngày 4/8/2019, anh Lê Thế Vinh thời điểm này đang là cán bộ công tác tại Tòa án nhân dân huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) chở Đỗ Thu Hà (Giám đốc một doanh nghiệp chuyên kinh doanh nội thất) đi chơi quanh TP Thanh Hóa bằng xe ô tô (xe ô tô mượn của chị gái Hà). Sau đó, giữa Hà và anh Vinh xảy ra mâu thuẫn do bị anh Vinh chia tay nên Hà đã ra tay sát hại nạn nhân. Phóng hỏa đốt nhà người tình: Ngày 21/7/2020, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố và bắt tạm giam bị can Bùi Tấn Quang (48 tuổi) và Nguyễn Tất Linh 39 tuổi, cùng trú huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) về tội giết người. Quang và bà D. (44 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, An Giang) có quan hệ tình cảm. Bà D. có ý định dừng mối quan hệ này nên Quang đã rủ Linh đi phóng hỏa đốt nhà người yêu. Hậu quả, bà D. cùng con gái và cháu ngoại (3 tuổi) ở trong nhà nên bị bỏng nặng, nhiều tài sản trong nhà bị thiệt hại. Đầu độc chị họ bằng trà sữa làm người vì yêu anh rể: Ngày 17/7/2020, Tòa án Nhân dân tỉnh Thái Bình đã tuyên án tử hình bị cáo Lại Thị Kiều Trang (25 tuổi, trú tại xã Vũ Quý, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) về tội Giết người. Bị cáo Lại Thị Kiều Trang được xác định có mối quan hệ tình cảm với anh chồng của chị họ là P.V.Q (sinh năm 1989, trú tại huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình). Do ghen tuông, bị cáo nảy sinh ý định dùng hoá chất Natri Xyanua đầu độc giết chết chị họ là Đ.T.Y (30 tuổi, cán bộ Bệnh viện Phổi tỉnh Thái Bình) để đường hoàng qua lại với chồng của chị này. Trong cơn cuồng yêu, gã trai trẻ dùng dao sát hại người tình hơn 8 tuổi: Khoảng 0h ngày 19/8/2020, Hoàng Mạnh Thọ (SN 1990, trú xã Minh Đức, Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đã mang theo dao đến phòng trọ của người tình là chị N.T.H (SN 1982, tạm trú phường Bãi Bông, Thị xã Phổ Yên). Trong cơn cuồng yêu, gã trai trẻ dùng dao sát hại người tình hơn 8 tuổi. >>> Xem thêm video: Sát hại chồng của người tình, một đối tượng bị bắt giữ tại Quảng Ninh. Nguồn: Đài Truyền Hình Vĩnh Long.

