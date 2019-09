Tài xế Grab bị sát hại: Sinh nghề tử nghiệp và những thảm án rúng động dư luận

1, Tài xế Grab 18 tuổi nghi bị 2 người đàn ông sát hại. Vào tối ngày 28/9, người dân phát hiện thi thể Nguyễn Cao S. (18 tuổi, quê Thanh Hóa, là xe ôm công nghệ, đang học năm thứ nhất Trường cao đẳng Công nghệ ô tô ở Hà Nội) tại bãi đất hoang thuộc phường Thụy Phương, cách cầu Thăng Long khoảng 2 km. Người thân nạn nhân S. cho biết, tối 26/9, S. nhắn cho bạn cùng ở trọ, bảo đang chờ khách ở Bến xe Mỹ Đình và nhắn tin lại cho bạn sau khi chở 2 khách nam. Hiện, cơ quan công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đang điều tra, làm rõ nguyên nhân một tài xế Grabbike tử vong, nghi bị sát hại. Đồng thời, phát thông báo truy tìm 2 nghi can liên quan vụ sát hại tài xế Grab. (Ảnh: Zing) 2. Tài xế Grab nghi bị sát hại, cướp tài sản. vào ngày 25/6, người dân phát hiện một thi thể anh Cáp V. (SN 1988, quê làng Trà Lộc, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) nằm sát bờ kênh trên đường Tân Thới Nhất 08, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP HCM. (Ảnh: Nguoiduatin) Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan ông an quận 12 và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM có mặt phong toả hiện trường, điều tra vụ việc. Đồng thời truy bắt hung thủ gây án. (Ảnh: Nguoiduatin) 3. Tài xế Grab là sinh viên học năm 3 Trường Đại học GTVT bị sát hại. Vào ngày 19/10/2018, nạn nhân Lê Nhật Hào (20 tuổi, quê tỉnh Bình Thuận, là sinh viên học năm 3 Trường Đại học GTVT cơ sở II ở quận 9, TP HCM) đã bị Lê Minh Thuận (15 tuổi, trú tại phường 13, quận 6, TP HCM) sát hại.(Ảnh: Congan) Đến ngày 24/10/2018, đối tượng Lê Minh Thuận đã bị công an bắt giữ. (Ảnh: Congan) 4. Tài xế Grab bị sát hại ở Bình Dương. Vào đêm 30/7/2018, anh Nguyễn Đức Sơn (34 tuổi, quê Thanh Hóa) bị 2 đối tượng lạ mặt thuê chở đi đến khu vực gần trạm thu phí đường ĐT747B (thuộc khu phố Ba Đình, phường Thái Hòa, thị xã Tân Uyên, Bình Dương) rồi dùng dao sát hại để cướp tài sản. (Ảnh: Tamnhin) Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã vào cuộc truy bắt 2 đối tượng sát hại xe ôm là nạn nhân Nguyễn Đức Sơn. (Ảnh: Danviet) Tin nhắn cuối cùng của tài xế Grab bị sát hại. (Nguồn: VTC14)

