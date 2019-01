Tai nạn ở Hải Dương: Những hình ảnh khiếp sợ trên Quốc lộ 5

Vụ tai nạn ở Hải Dương, xe tải đâm vào đoàn cán bộ xã Kim Lương (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) khiến 8 người chết, 8 người bị thương mấy ngày qua gây phẫn nộ dư luận. Nguyên nhân ban đầu được nhận định do tài xế xe tải ngủ gật và sử dụng ma túy đá trước đó 1 tuần. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, một nguyên nhân khác khiến vụ tai nạn thêm phần thảm khốc là do cây cầu vượt cho người đi bộ qua Quốc lộ 5 được cho là thiết kế sai về mặt nguyên tắc thiết kế, có nhiều điểm bất hợp lý khi mở lối cho người đi bộ xuống thẳng Quốc lộ 5. Đáng chú ý, tại cuộc họp báo về vụ tai nạn ở Hải Dương, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT quốc gia cho biết, tuyến đường 5 do Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) quản lý bảo trì. Tại vị trí xảy ra tai nạn, vạch kẻ phân làn giữa xe cơ giới và thô sơ đi bộ rất mờ, có chỗ không nhìn thấy. Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể nói rằng, khu vực xảy ra vụ TNGT là một “điểm đen” có cầu vượt cho người đi bộ, người dân thường đi trên làn xe thô sơ để lên cầu vượt. Bộ trưởng chỉ đạo Tổng cục đường bộ rà soát lại toàn bộ những khu vực có cầu vượt dành cho người đi bộ tương tự để chấn chỉnh nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Bộ trưởng cũng yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của Vidifi vì có một số làn vạch sơn không rõ và khẳng định: “Trách nhiệm thuộc về ai, phải làm rõ để xử lý”. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc, đơn vị quản lý, bảo trì Quốc lộ 5 đã tiến hành sửa chữa mặt đường theo giải pháp tình thế. Chỗ nào gồ sống trâu được cào phẳng. Tuy nhiên, sau khi cào mặt đường Quốc lộ 5 như những "rãnh bừa". Đây là nỗi ám ảnh với người đi xe máy. Không ai tin đây là mặt đường quốc lộ có trạm thu phí. Vết hằn lún xuất hiện khắp nơi. Đường không có vạch phân làn đường nên 3 làn như một. Nơi có vạch thì rất mờ nhạt. Không biết đâu là làn dành cho xe thô sơ. Những bất cập trên tuyến đường 5 là nỗi ám ảnh với người tham gia giao thông. Chất lượng mặt đường thấp tiềm ẩn nguy cơ TNGT rất lớn. Thậm chí vết gồ sống trâu lại thành vạch phân làn đường như thế này.

tai nạn ở Hải Dương, xe tải đâm vào đoàn cán bộ xã Kim Lương (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) khiến 8 người chết, 8 người bị thương mấy ngày qua gây phẫn nộ dư luận. Vụ, xe tải đâm vào đoàn cán bộ xã Kim Lương (huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương) khiến 8 người chết, 8 người bị thương mấy ngày qua gây phẫn nộ dư luận. Nguyên nhân ban đầu được nhận định do tài xế xe tải ngủ gật và sử dụng ma túy đá trước đó 1 tuần. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, một nguyên nhân khác khiến vụ tai nạn thêm phần thảm khốc là do cây cầu vượt cho người đi bộ qua Quốc lộ 5 được cho là thiết kế sai về mặt nguyên tắc thiết kế, có nhiều điểm bất hợp lý khi mở lối cho người đi bộ xuống thẳng Quốc lộ 5. Đáng chú ý, tại cuộc họp báo về vụ tai nạn ở Hải Dương, ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGT quốc gia cho biết, tuyến đường 5 do Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi) quản lý bảo trì. Tại vị trí xảy ra tai nạn, vạch kẻ phân làn giữa xe cơ giới và thô sơ đi bộ rất mờ, có chỗ không nhìn thấy. Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể nói rằng, khu vực xảy ra vụ TNGT là một “điểm đen” có cầu vượt cho người đi bộ, người dân thường đi trên làn xe thô sơ để lên cầu vượt. Bộ trưởng chỉ đạo Tổng cục đường bộ rà soát lại toàn bộ những khu vực có cầu vượt dành cho người đi bộ tương tự để chấn chỉnh nhằm đảm bảo an toàn cho người dân. Bộ trưởng cũng yêu cầu cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của Vidifi vì có một số làn vạch sơn không rõ và khẳng định: “Trách nhiệm thuộc về ai, phải làm rõ để xử lý”. Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc, đơn vị quản lý, bảo trì Quốc lộ 5 đã tiến hành sửa chữa mặt đường theo giải pháp tình thế. Chỗ nào gồ sống trâu được cào phẳng. Tuy nhiên, sau khi cào mặt đường Quốc lộ 5 như những "rãnh bừa". Đây là nỗi ám ảnh với người đi xe máy. Không ai tin đây là mặt đường quốc lộ có trạm thu phí. Vết hằn lún xuất hiện khắp nơi. Đường không có vạch phân làn đường nên 3 làn như một. Nơi có vạch thì rất mờ nhạt. Không biết đâu là làn dành cho xe thô sơ. Những bất cập trên tuyến đường 5 là nỗi ám ảnh với người tham gia giao thông. Chất lượng mặt đường thấp tiềm ẩn nguy cơ TNGT rất lớn. Thậm chí vết gồ sống trâu lại thành vạch phân làn đường như thế này.