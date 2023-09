Tai nạn giữa xe khách giường nằm và ô tô tải, 5 người thương vong

Sáng 13/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người thương vong.Vụ tai nạn xảy ra vào koảng 1h30 sáng cùng ngày, tại Km 1419+700 đường Hồ Chí Minh (thuộc thôn Măng Khênh, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum).Thời điểm trên, ô tô khách giường nằm mang BKS 74B-00451 (nhà xe Quang Dũng) do Hoàng Gia Lâm (28 tuổi, trú thôn Ái Từ, Triệu Ái, Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) điều khiển trên xe chở theo 32 người (30 hành khách, 2 nhà xe) lưu thông hướng Kon Tum - Quảng Nam (Nam-Bắc) xảy ra va chạm với xe ô tô tải mang BKS 29LD-31113 do Nguyễn Trọng Ninh (40 tuổi, trú TP. Hà Nội) điều khiển trên xe chở theo 1 phụ xe. Va chạm khiến ông Nguyễn Hữu Cừu (SN 1954, trú tại tỉnh Quảng Trị) tử vong. Ông Lê Bá Ngoan (66 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị), Thái Quang Hải (47 tuổi, trú tại tỉnh Đăk Nông), Nguyễn Thị Quỳnh (33 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Bình) và Nguyễn Trọng Ninh (40 tuổi, trú tại TP. Hà Nội) bị thương. Tại hiện trường, cả 2 phương tiện bị vỡ nát, vị trí tai nạn nằm ngay khúc cua.Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum có mặt để tiến hành công tác cứu nạn, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra. >>> Mời độc giả xem thêm video Cô bé 5 tuổi cứu mẹ và bản thân thoát khỏi tai nạn thảm khốc:

Sáng 13/9, Phòng CSGT Công an tỉnh Kon Tum cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người thương vong. Vụ tai nạn xảy ra vào koảng 1h30 sáng cùng ngày, tại Km 1419+700 đường Hồ Chí Minh (thuộc thôn Măng Khênh, xã Đăk Man, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum). Thời điểm trên, ô tô khách giường nằm mang BKS 74B-00451 (nhà xe Quang Dũng) do Hoàng Gia Lâm (28 tuổi, trú thôn Ái Từ, Triệu Ái, Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) điều khiển trên xe chở theo 32 người (30 hành khách, 2 nhà xe) lưu thông hướng Kon Tum - Quảng Nam (Nam-Bắc) xảy ra va chạm với xe ô tô tải mang BKS 29LD-31113 do Nguyễn Trọng Ninh (40 tuổi, trú TP. Hà Nội) điều khiển trên xe chở theo 1 phụ xe. Va chạm khiến ông Nguyễn Hữu Cừu (SN 1954, trú tại tỉnh Quảng Trị) tử vong. Ông Lê Bá Ngoan (66 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị), Thái Quang Hải (47 tuổi, trú tại tỉnh Đăk Nông), Nguyễn Thị Quỳnh (33 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Bình) và Nguyễn Trọng Ninh (40 tuổi, trú tại TP. Hà Nội) bị thương. Tại hiện trường, cả 2 phương tiện bị vỡ nát, vị trí tai nạn nằm ngay khúc cua. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Kon Tum có mặt để tiến hành công tác cứu nạn, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông. Nguyên nhân vụ tai nạn hiện đang được điều tra. >>> Mời độc giả xem thêm video Cô bé 5 tuổi cứu mẹ và bản thân thoát khỏi tai nạn thảm khốc: