Sun Group chính thức bàn giao bệnh viện dã chiến số ba tại Hải Dương

Tham dự buổi lễ, về phía tỉnh Hải Dương có ông Nguyễn Dương Thái – Chủ tịch UBND Tỉnh Hải Dương cùng các lãnh đạo tỉnh, đoàn công tác của Bộ Y Tế, ông Tăng Bá Bay – Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương cùng lãnh đạo thành phố Chí Linh. Về phía Sun Group có bà Vũ Thị Cẩm Trang - Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Sun Group Vùng Thủ đô cùng đại diện đoàn công tác, thi công BVDC số 3. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Dương Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương đã bày tỏ sự cảm kích và đánh giá cao nỗ lực của các nhà tài trợ, đặc biệt là Tập đoàn Sun Group, các đơn vị nhà thầu đã không quản ngại ngày đêm, dấn thân vào tâm dịch để hoàn thành BVDC số 3 tại Hải Dương vượt tiến độ. “Tôi đã từng đi dự lễ bàn giao, khai trương nhiều công trình, dự án, nhưng lần này bối cảnh rất khác, cảm xúc cũng rất đặc biệt, bởi chúng ta đang ở trong cuộc chiến cam go chống dịch bệnh. Đây là nhiệm vụ hết sức vất vả, nhưng với sự kiện này, tôi nghĩ với mỗi chúng ta đều là kỷ niệm rất sâu sắc, rất khó quên bởi công trình được triển khai trong bối cảnh Hải Dương hết sức khó khăn, vừa phải căng mình chống dịch bệnh, vừa phải chăm lo đời sống kinh tế, nhất là trong dịp Tết bộn bề” – ông Thái nói. Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết, cá nhân ông không dám nghĩ 7 ngày đã có thể hình thành một cơ sở như thế này. Tất nhiên bệnh viện được xây dựng dựa trên cơ sở cũ, nhưng phải cải tạo mới có được cơ sở như ngày hôm nay. “Tôi không nghĩ sau 7 ngày chúng ta có thể tham dự buổi lễ bàn giao này. Đây là cố gắng cực kỳ lớn khi xây dựng được một cơ sở như thế này ngay trong tâm dịch Chí Linh. Mọi cái đều hết sức khó khăn, thiếu thốn. Anh em thiết kế, thi công gần như trực 24/24, ăn ngủ tại công trường để đảm bảo tiến độ” – ông Thái nói và cho biết, hết sức trân trọng cảm ơn nghĩa cử trách nhiệm vì cộng đồng của Tập đoàn Sun Group… và các đơn vị đã dành sự quan tâm giúp đỡ Hải Dương. Phát biểu tại lễ bàn giao, ông Tăng Bá Bay – Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương cho biết, được khởi công từ ngày 1/2, đến nay bệnh viện dã chiến số 3 đã cơ bản hoàn thành, vượt tiến độ 1 ngày so với yêu cầu của tỉnh. “Các hạng mục thiết yếu nhất đã được nghiệm thu để tiến hành bàn giao cho đơn vị tiếp nhận quản lý vận hành, lắp đặt thiết bị y tế phục vụ hoạt động điều trị bệnh nhân…”, ông Bay nói. Bà Vũ Thị Cẩm Trang - Phó Chủ tịch, Tổng Giám đốc Sun Group Vùng Thủ đô cho biết, việc hoàn thành một công trình BVDC đạt tiêu chuẩn trên một cơ sở vật chất đã bỏ không 15 năm, tại một địa bàn mà tập đoàn không có sẵn nguồn nhân lực, vật lực ban đầu, thực sự là điều không dễ dàng. Nhưng với trách nhiệm xã hội của một doanh nghiệp Việt Nam, vì cộng đồng, vì thắng lợi chung của đất nước trong cuộc chiến chống dịch bệnh COVID-19, Sun Group đã không do dự khi được UBND tỉnh Hải Dương tin tưởng giao phó trách nhiệm thiết lập BVDC số 3. Bà Vũ Thị Cẩm Trang cho biết thêm, với sự chỉ đạo sát sao, giúp đỡ tận tình của lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cấp, các ngành, sự chi viện động viên kịp thời của nhiều cơ quan, người dân tỉnh Hải Dương cũng như các đối tác của Sun Group, Bệnh viện đã được hoàn thành vượt tiến độ. “Với những đóng góp của Sun Group, chúng tôi mong rằng tỉnh Hải Dương sẽ sớm kiểm soát được dịch bệnh và bình an vượt qua bão tố” – bà Trang nói. Bệnh viện dã chiến (BVDC) số 3 được xây dựng tại Trung tâm Thực hành Thực nghiệm, trường Đại học Sao Đỏ - Cơ sở 2 (Chí Linh, Hải Dương) trên tổng diện tích mặt bằng hơn 5.230m2, cung cấp 236 giường bệnh cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn phòng chống dịch CoVID-19. Sau 6 ngày gấp rút tu sửa, cải tạo và đầu tư bổ sung cơ sở vật chất, thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn phục vụ bệnh nhân COVID-19, với sự tham gia của 222 nhân sự từ Đà Nẵng, Hà Nội và các địa phương không có dịch, BVDC số 3 đã cán đích thành công một cách thần tốc. Theo thiết kế do Sun Group đề xuất, được sự góp ý, thống nhất của đại diện Bộ Y tế, Bệnh viện Bạch Mai và phê duyệt của tỉnh Hải Dương, BVDC số 3 bao gồm 3 tầng: tầng 1 là nơi tiếp nhận khám sàng lọc và phân loại bệnh nhân, đặt các phòng chức năng và khu điều trị bệnh nhân nặng; tầng 2 và tầng 3 là khu vực dành cho những ca bệnh nhẹ và chuẩn bị xuất viện. Để đảm bảo an toàn tránh lây nhiễm chéo, bệnh viện được lắp đặt thêm 4 cầu thang thép ngoài trời để phân luồng bệnh nhân và một vận thang để vận chuyển trang thiết bị... Các phòng bệnh được bố trí đầy đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ bệnh nhân như: giường bệnh, kệ để đồ đạc, thùng rác, công tắc, ổ cắm... phục vụ cho công tác thăm khám. Đối với bệnh nhân nặng, các phòng bệnh được thiết kế rộng gấp đôi để có không gian bố trí máy trợ thở và đo nhịp tim. Bệnh viện cũng được phủ sóng Wi-Fi miễn phí và được trang bị hệ thống đường truyền tốc độ cao phục vụ hội chẩn, khám bệnh trực tuyến. Đặc biệt, ngoài cải tạo, mở rộng hai phòng vệ sinh cũ của Trung tâm Thực hành Thực nghiệm, Sun Group cũng đã thi công, lắp đặp thêm 8 nhà vệ sinh mới, rộng rãi để phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho các bệnh nhân. Khu vực phòng tắm và vệ sinh của y bác sỹ cũng được xây độc lập với khu vực của các bệnh nhân để đảm bảo an toàn cho đội ngũ y bác sỹ. Hệ thống điện của tòa nhà được nâng cấp công suất, từ việc chỉ duy trì đèn chiếu sáng và quạt điện thì nay có thể chạy nhiều loại thiết bị hiện đại phục vụ cho việc vận hành BVDC như: điều hòa, hệ thống kiểm soát, camera, hệ thống bình nóng lạnh…. Toàn bộ hệ thống nước, xả thải cũng được đầu tư cải tạo, nâng cấp để đảm bảo BVDC số 3 vận hành trơn tru và đáp ứng yêu cầu phòng dịch, tránh lây nhiễm chéo. Đây không chỉ là công trình bệnh viện dã chiến thần tốc nhất tại Hải Dương, mà còn là bệnh viện dã chiến đầu tiên trên cả nước mang sứ mệnh lâu dài ngay cả sau mùa dịch. Theo chấp thuận từ Bộ Y Tế sau khi khảo sát, đánh giá chất lượng công trình, ngay sau khi công trình này hoàn thành “nhiệm vụ” của một BVDC, tỉnh dự kiến sẽ chuyển đổi nơi đây thành một bệnh viện chính quy, tiếp tục phục vụ khám chữa bệnh cho người dân Chí Linh, Hải Dương. Với việc BVDC số 3 tại Chí Linh, Hải Dương được hoàn thiện trước dịp Tết Nguyên Đán, thành phố Chí Linh nói riêng và tỉnh Hải Dương nói chung sẽ có thêm điểm tựa và nguồn lực, để vững tin đối đầu, vượt qua khó khăn do đại dịch, sớm đưa nhịp sống của người dân trở lại bình thường, từ đó góp phần ổn định tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh nói riêng và trên cả nước nói chung.

