Siêu thị chợ Cuối gần 50 tỷ bỏ hoang, xuống cấp trầm trọng ở Hải Dương

Dự án Trung tâm Thương mại và siêu thị chợ Cuối (thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, Hải Dương) được khởi công xây dựng từ năm 2007 và hoàn thiện sau đó 2 năm. Ban đầu dự án do Công ty CP Đầu tư Tây Bắc làm chủ đầu tư, tuy nhiên năm 2014, dự án được bàn giao cho địa phương. Khi dự án được triển khai đã được kỳ vọng sau khi hoàn thành sẽ là một trung tâm thương mại đầu tiên, hiện đại bậc nhất ở huyện Gia Lộc. Thực tế thời điểm khi hoàn thiện vào năm 2009, trung tâm thương mại chợ Cuối là một công trình khang trang với khối nhà 3 tầng, gần 200 gian hàng, cầu thang máy hai chiều, hệ thống điều hòa, hệ thống thông gió với tổng mức đầu tư gần 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, kể từ khi được hoàn thiện đến nay đã 13 năm, công trình vài chục tỷ đồng này chưa được đưa vào sử dụng và trong cảnh “đắp chiếu” hơn chục năm trời. Năm 2014, Công ty Tây Bắc trả lại dự án cho tỉnh, tỉnh giao cho huyện và huyện giao cho thị trấn Gia Lộc quản lý, khai thác và đầu tư xây dựng. Nhưng từ đó đến nay, dự án này vẫn trong cảnh đắp chiếu. Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống chiều 22/5, bên cạnh khu chợ dân sinh lụp xụp nhếch nhác mà các tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán, công trình 3 tầng hàng nghìn m2 lại trong cảnh xuống cấp dù từ khi xây dựng hoàn thiện đến nay chưa sử dụng. Phần mái hiên trước cửa công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, bong ra từng mảng lớn, rơi xuống dưới. Các ô cửa kính quanh công trình bị vỡ gần hết. Để ngăn người đột nhập vào trong công trình, đơn vị quản lý đã dùng những thanh gỗ chằng ở vị trí kính vỡ. Hoặc dùng tôn che lại tạm thời. Một phần tường công trình bị nứt lớn xé ngang chân. Do công trình bị bỏ hoang nhiều năm, một số tiểu thương đã chiếm dụng dựng hàng quán phía trước cửa công trình. Công trình xuống cấp nghiêm trọng bị sử dụng tự phát giờ càng thêm nhếch nhác. Nhìn cảnh này không ai nghĩ công trình được đầu tư gần 50 tỷ này chưa được sử dụng ngày nào. Một hộ tiểu thương dựng tạm hàng quán kinh doanh. Ông Đoàn Văn Long, Chủ tịch UBND thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc, Hải Dương) cho biết, năm 2014 huyện phải bồi thường cho Công ty Tây Bắc hơn 40 tỷ. Tuy nhiên, khi tiếp quản dự án, người dân tiếp tục không vào đây kinh doanh. Thậm chí họ tẩy chay luôn công trình này. Hiện công trình này đang bị xuống cấp nghiêm trọng. Theo ông Long, hiện các cơ quan chức năng đang nhờ đơn vị tư vấn điều chỉnh quy hoạch chợ Cuối. Quy hoạch năm 2010 hiện không còn phù hợp nên hiện huyện chỉ đạo điều chỉnh lại theo hướng tập trung mở mấy con đường vào trong khu chợ và làm chợ dân sinh. Mở một con đường đi thẳng vào trung tâm thương mại, siêu thị chợ Cuối để có tầm nhìn và huy động nhân dân vào chợ. Tuy nhiên, qua lấy phiếu thăm dò ý kiến các tiểu thương, đa số hiện nay đều không nhất trí vào trung tâm thương mại để kinh doanh. Người dân cho rằng không phù hợp. Hơn nữa thực tế hiện cơ sở hạ tầng của trung tâm thương mại đã bị xuống cấp do nhiều năm không sử dụng và nhiều vật dụng đã bị mất cắp trộm. Bây giờ vào đó sẽ phải đầu tư không ít tiền. Do đó, UBND thị trấn đã xin ý kiến của Thường trực Huyện ủy Gia Lộc. Quan điểm là nếu các tiểu thương không vào sẽ làm văn bản đề nghị cho các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu thuê mặt bằng dự án Trung tâm thương mại và siêu thị chợ Cuối. Hiện nay muốn điều chỉnh xong quy hoạch, làm một số tuyến đường trong chợ và sẽ từng bước kêu gọi các doanh nghiệp. “Hiện địa phương muốn kêu gọi các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu kinh doanh thuê lại, đầu tư, tôn tạo chứ để như thế này sẽ hỏng hết. Sang tuần đơn vị tư vấn sẽ về báo cáo UBND huyện Gia Lộc, sau đó sẽ xin ý kiến Thường trực huyện để báo cáo sau đó sẽ trình các cấp có thẩm quyền thẩm định và trình tỉnh ban hành quyết định. Nhưng đó là cả một quá trình. Chúng tôi cũng rất sốt ruột nhưng vẫn phải từng bước một”, ông Long nói. >>> Mời độc giả xem thêm video Mặt cầu Long Biên xuống cấp ảnh hưởng đến phương tiện giao thông. Nguồn: VTV24

