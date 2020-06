Sau kỷ luật, nữ Phó GĐ Công an đầu tiên tỉnh Đồng Nai xin về hưu

Ngày 1/6, thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an công bố quyết định cho nghỉ chờ hưu theo nguyện vọng đối với đại tá Trần Thị Ngọc Thuận (sinh năm 1968, quê quán xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An, tỉnh Bình Dương) từ ngày 1/6. Cùng nghỉ với đại tá Thuận có đại tá Nguyễn Văn Kim. Trước đó, ngày 08/07/2016, đại tá Trần Thị Ngọc Thuận khi đó giữ chức trưởng Công an huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai) nhận quyết định giữ chức Phó giám đốc công an tỉnh Đồng Nai. Bà Thuận là nữ Phó giám đốc đầu tiên của Công an tỉnh Đồng Nai. Trong quá trình công tác, đại tá Thuận để lại nhiều dấu ấn. Tuy nhiên, năm 2019, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật bằng hình thức bằng hình thức cảnh cáo đối với đại tá, PGĐ công an tỉnh Đồng Nai Trần Thị Ngọc Thuận. Cùng bị kỷ luật có Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai - đại tá Huỳnh Tiến Mạnh (hình thức cách chức) đại tá Lý Quang Dũng - PGĐ Công an tỉnh Đồng Nai (nhiệm kỳ 2015 - 2020, hình thức cách chức) và đại tá, PGĐ CA tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Kim bị cảnh cáo. (Từ trái sang: Ông Dũng, bà Thuận, ông Kim) Trước khi giữ chức vụ phó giám đốc công an tỉnh, đại tá Thuận từng giữ các chức vụ trưởng trạm CSGT Ngã ba Thái Lan, phó Phòng CSGT, trưởng Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường và trưởng Công an huyện Cẩm Mỹ. Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương về sai phạm của Công an tỉnh Đồng Nai (2 nhiệm kỳ 2010 – 2015 và 2015 – 2020), đại tá Trần Thị Ngọc Thuận (Phó bí thư Đảng ủy, Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai) được xác định trách nhiệm liên quan đến 2 vụ cán bộ công an nổ súng gây chết người. Cụ thể, tháng 1/2014, thời điểm bà Thuận đang là Trưởng Công an huyện Cẩm Mỹ (tỉnh Đồng Nai) đã để xảy ra vụ việc thượng sĩ Vũ Thanh Bảo (Công an huyện Cẩm Mỹ) trong lúc đi bắt sòng bạc trên địa bàn xã Bảo Bình (huyện Cẩm Mỹ) nổ súng khiến người dân là anh L.N.S tử vong. Sau đó vụ án được khép lại với lý do “súng cướp cò”. Đúng 4 năm sau, tháng 1/2018, thời điểm bà Thuận làm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai (trực tiếp quản lý Phòng CSGT Công an tỉnh) thì để xảy ra vụ việc trung úy Nguyễn Tấn Phước (cán bộ Phòng CSGT) dùng súng bắn chết người ở nhà trọ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định đại tá Trần Thị Ngọc Thuận (bị kỷ luật cảnh cáo) chịu trách nhiệm trong vụ cán bộ CSGT nổ súng bắn chết người; ngoài ra bà Thuận khi còn làm Trưởng Công an huyện Cẩm Mỹ đã thiếu trách nhiệm trong việc quản lý vũ khí, để thượng sĩ Vũ Thanh Bảo nổ súng làm chết người. Ngày 15/4/2020, liên quan đến vụ CA tỉnh Đồng Nai kiểm tra, tạm giữ đoàn xe “vua” gồm 27 xe (Công ty Âu Châu và Công ty Ngọc Minh Anh), cơ quan chức năng cho biết, ông Phạm Đức Anh (SN 1996) làm Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc Cty Ngọc Minh Anh là con ruột của đại tá Trần Thị Ngọc Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. Việc đoàn xe vi phạm là người nhà của đại tá Trần Thị Ngọc Thuận, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai khiến dư luận xôn xao. Trước khi được bổ nhiệm Phó giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đại tá Trần Thị Ngọc Thuận có nhiều năm kinh qua các vị trí lãnh đạo phòng, ban quan trọng của tỉnh. Thời kỳ được bổ nhiệm, bà từng nhận được rất nhiều kỳ vọng từ lãnh đạo cũng như nhân dân Đồng Nai. Trả lời báo Thanh Niên sau nghi vấn bảo kê "xe vua" đại tá Trần Thị Ngọc Thuận phủ nhận: “Tôi không liên quan gì đến hai công ty này hết”. Sau những "lùm xùm" trên, đại tá Trần Thị Ngọc Thuận được cho nghỉ chờ hưu theo nguyện vọng. Kỷ luật 3 PGĐ công an tỉnh Đồng Nai.

