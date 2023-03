Sau cuộc gọi “con bị nạn, chuyển tiền gấp”, nhiều phụ huynh nhận kết đắng

Mất 200 triệu sau cuộc gọi "con cấp cứu": Ngày 14/3, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội tiếp nhận đơn trình báo của chị V.T.H (SN 1978, tại Q.Hoàng Mai, Hà Nội) về việc khi chị đang làm việc tại công ty ở KCN Từ Liêm thì nhận được điện thoại. Người gọi tự xưng là giáo viên thông báo con chị là cháu L.G.B. đang học lớp 10A1 trường chuyên Khoa học tự nhiên bị ngã từ tầng 3 của trường đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch. (Ảnh minh họa) Sau đó, chị được nối máy đến đối tượng tự xưng là bác sĩ yêu cầu chuyển tiền để làm thủ tục nhập viện và phẫu thuật gấp. Chị H. đã 2 lần chuyển tiền với tổng số tiền là 200 triệu vào tài khoản do đối tượng yêu cầu. Sau khi chuyển tiền, chị H. đã liên lạc với nhà trường thì xác định bị lừa nên đã đến cơ quan Công an trình báo. (Ảnh minh họa) Mất 40 triệu đồng sau cuộc gọi "con đang cấp cứu": Khoảng 15h ngày 13/3, trong khi đang làm việc, anh L.X.H (SN 1980, ở phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ) nhận được một cuộc điện thoại từ số thuê bao 0774105315. Đầu dây bên kia nói: "Em là cô giáo của L.T. M, con bị tai nạn ở trường, đang vào Bệnh viện 354, gia đình vào luôn nhé". Vì con gái của anh H đúng là tên L.T.M (sinh viên năm thứ 2 tại một trường Đại học ở Hà Nội) nên anh H rất hoảng hốt. (Ảnh minh họa) Anh H gọi điện ngay cho gia đình để báo tin, đồng thời xin nghỉ làm sớm để vào bệnh viện. Mấy phút sau tiếp tục nhận được cuộc điện thoại thứ 2, anh H được chuyển đến cuộc hội thoại với đối tượng tự xưng bác sĩ nói: "Cháu ngã từ tầng 3 xuống, chảy máu tai nhiều, có thể chảy máu não, khả năng cao bị chấn thương sọ não". Đang đi trên đường thì anh nhận được cuộc gọi thứ 3. Đối tượng tự xưng cô giáo nói là vì đi gấp nên không mang theo tiền mà bệnh viện yêu cầu nộp tiền trước thì mới được nhập viện, nên anh H tin và làm theo, chuyển 40 triệu vào tài khoản của "nhân viên bệnh viện". Sau đó, gia đình thông tin lại là con gái anh H bình an, anh đã bị lừa. (Ảnh minh họa) Mất trắng 260 triệu vì tin cuộc điện thoại "con cấp cứu, chuyển tiền gấp": Sáng 13/3, sau khi tới cơ quan, chồng chị N.T.M.H (Cầu Giấy, Hà Nội) nhận được cuộc gọi từ đối tượng tự xưng là cô giáo của con - cháu H.M đang học tại Hoà Lạc với nội dung: "Cháu H.M bị tai nạn, đang cấp cứu ở Bệnh viện Thu Cúc, cháu bị chảy máu tai, hôn mê, mất rất nhiều máu, hiện giờ phải truyền máu gấp mà cô giáo đưa đi cấp cứu gấp nên không mang theo tiền". (Ảnh minh họa) Chúng liên tục gọi điện thúc giục, xung quanh là tiếng còi hú xe cấp cứu, tiếng y tá, bác sĩ gấp gáp khiến chị không thể bình tĩnh và đã chuyển 30 triệu đồng đầu tiên. Sau đó, chị H. liên tục nhận được cuộc gọi hối thúc chuyển nhanh lên nên chị tiếp tục chuyển thêm 30 triệu đồng lần thứ 2. (Ảnh minh họa) Khi biết chị H gần tới nơi, các đối tượng chuyển hướng sang một kịch bản khác. Chúng chuyển máy cho chị H nói chuyện với một người tự xưng là bác sĩ với nội dung: "Cháu H.M đang mất máu rất nhiều và hiện tại không thể cầm máu, phía bệnh viện quyết định chuyển cháu sang Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, sẽ có bác sĩ giỏi đi cùng truyền máu cho cháu, thiết bị tân tiến nhưng chi phí cần tạm ứng trước là 100 triệu đồng". (Ảnh minh họa) Bị các đối tượng liên tục gọi điện và thông báo tình trạng của con mình ngày một nặng, chị H lo lắng, suy sụp tới mức nghĩ rằng nếu không chuyển tiền sẽ không thể gặp con lần cuối, nên quyết định chuyển thêm 100 triệu. Tương tự như lần trước, các đối tượng lừa đảo báo không nhận được tiền. Chị H lưỡng lự, bán tín bán nghi thì đối tượng tự xưng bác sĩ báo rằng con đang sốc và có hiện tượng co giật. “Lúc bấy giờ, tiếng còi xe cấp cứu dồn dập, tôi cuống cuồng như bị điều khiển lại tiếp tục chuyển thêm 100 triệu đồng nữa" - chị H nhớ lại.Sau khi chuyển 260 triệu đồng chị mới bị mình bị lừa. (Ảnh minh họa) Nhiều phụ huynh mất tiền khi nhận được cuộc gọi con cấp cứu tại BV Chợ Rẫy: Cụ thể, vào lúc 9h40 ngày 6/3, phòng bảo vệ BV Chợ Rẫy tiếp nhận chị N.T.P (SN 1986), phụ huynh có con học tại trường Hoàng Diệu, quận Tân Phú bị lừa chuyển khoản gấp 20 triệu đồng với lý do bé bị té chấn thương sọ não đang cần tiền tạm ứng để mổ gấp. (Ảnh minh họa) Đến khoảng 10h cùng ngày, đơn vị này tiếp nhận thêm 2 trường hợp là phụ huynh của Trường Quốc tế Canada, quận 7 và Trường Á Châu, quận 10 đến trình báo. Đối tượng yêu cầu mỗi phụ huynh chuyển khoản 200 triệu đồng, trong đó chị Đ.T.M.T (SN 1981) đã chuyển khoản 2 lần vào 2 số tài khoản lạ tên Nguyễn Duy Thái và Thạch Vũ Hà tổng cộng 200 triệu đồng. Và anh NĐN (SN 1979) phụ huynh có con học Trường Quốc tế Canada cũng được đối tượng yêu cầu chuyển khoản nhưng anh đã không chuyển mà trực tiếp đến BV xác thực lại thông tin. (Ảnh minh họa) Tiếp đến, vào khoảng 12h trưa cùng ngày, chị L.V.T (SN 1980), phụ huynh Trường Lương Định Của, quận 2 trình báo đã chuyển khoản 20 triệu đồng vào số tài khoản tên Đặng Thùy Trang cũng với lý do trên. Ngoài ra, còn nhiều trường hợp phụ huynh bị lừa như vậy. (Ảnh minh họa) Qua sự việc nêu trên, cơ quan Công an đề nghị người dân cần thực hiện một số khuyến cáo sau: Nếu nhận được các cuộc gọi thông báo từ bệnh viện, nhà trường về việc người thân; học sinh bị tai nạn đang cấp cứu tại bệnh viện, phải bình tĩnh xác minh, tuyệt đối không chuyển tiền ngay cho đối tượng. (Ảnh minh họa) Để xác minh, cần liên hệ ngay với cơ quan, trường học... của người thân, học sinh. Trường hợp không có căn cứ rõ ràng, tuyệt đối không chuyển tiền theo yêu cầu của đối tượng để phòng bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Người dân cần liên hệ ngay với cơ quan Công an nơi gần nhất để thông báo và nhờ trợ giúp xác minh thông tin. (Ảnh minh họa) >>> Xem thêm video: Mất tiền vì “sập bẫy” thủ đoạn lừa đảo tuyển người mẫu nhí. Nguồn: Kienthuc.net.

