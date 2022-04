Rợn người những vụ nghịch tử nhẫn tâm sát hại bố, mẹ

Đánh mẹ đến chết vì cho rằng bà là gánh nặng: Tối 30/3, sau khi nhậu về nhà, Kiên Được (34 tuổi, ngụ huyện Cầu Ngang, Trà Vinh) thấy mẹ ruột là bà T.T.B (68 tuổi) đang ngủ. Cho rằng mẹ là gánh nặng cho mình nên Được gọi mẹ thức dậy và hai mẹ con xảy ra cự cãi. Sau đó, Được dùng tay, chân đánh đá bà B. khiến nạn nhân tử vong. Con gái tâm thần giết chết mẹ ruột: Do xin mẹ ruột chiếc vòng, mẹ không cho nên ngày 26/3, P.T.H. (SN 1979, trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) đã ra tay sát hại mẹ ruột mình là bà L.T.H (68 tuổi). Theo chính quyền địa phương, P.T.H bị bệnh tâm thần. Mâu thuẫn, dùng rựa chém bố ruột tử vong: Tối 26/2, tại xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình, do xảy ra mâu thuẫn nên Nguyễn Văn Minh (SN 1989, trú tại địa phương) đã dùng rựa tấn công bố ruột là ông Nguyễn Xuân D. (SN 1955) khiến nạn nhân tử vong. Con trai giết bố đẻ sau cuộc rượu: Tối 28/1, sau khi ăn, uống rượu tất niên, Đinh Văn Chiến (SN 1990, trú thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) có mâu thuẫn, cãi nhau với bố là ông Đinh Văn T. (SN 1964) nên đã dùng dao cắt vào cổ bố khiến nạn nhân tử vong. Nghịch tử sát hại mẹ ruột dã man vì bị la mắng: Trong thời gian sống cùng nhà, do bị mẹ thường xuyên la mắng vì không lo làm ăn nên đêm 25/1, Chau Đươnl (SN 1999, trú xã An Cư, huyện Tịnh Biên, An Giang) đã lợi dụng lúc mẹ đẻ là bà Nèang Béch (SN 1979) đang ngủ ra tay sát hại nạn nhân. Bị la mắng thường xuyên, con gái giết cha: Thường xuyên bị la mắng, ngày 18/1, Tống Thị Tùng Linh (21 tuổi, trú tại TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) mua chất độc về giết cha ruột là ông T.H.Đ. (54 tuổi) rồi dựng hiện trường giả, nhằm che giấu hành vi phạm tội. Giết mẹ già vì bị nhắc nhở chuyện ăn nhậu: Tối 9/9/2021, Đặng Hoàng Nam (41 tuổi, ngụ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) khi đang nhậu một mình tại nhà thì mẹ ruột là bà Đoàn Thị Thao (79 tuổi, ngụ cùng địa phương) đến nhắc nhở. Đến khoảng 23h45 cùng ngày, Nam đến nhà mẹ ruột để thăm hỏi và nói chuyện thì bà Thao nhắc nhở con trai về việc ăn nhậu. Sau đó, bà Thao bỏ đi ra ngoài sân. Lúc này Nam đi theo phía sau, dùng dao cắt vào cổ nạn nhân dẫn đến tử vong. Dùng dây điện siết cổ mẹ tử vong: Chiều 31/7/2021, Lê Văn Hải (23 tuổi, ở xã Bình An, H.Bình Sơn, Quảng Ngãi) xảy ra mâu thuẫn với mẹ ruột là bà Lý Thị Lệ Th. (55 tuổi), bực tức Hải đã dùng dây điện siết cổ mẹ đến tử vong. Được biết, Lê Văn Hải nghiện ma túy đá, thường xuyên gây gổ, đánh đập mẹ ruột. Hải cũng nhiều lần sử dụng ma túy đá và gây rối trật tự công cộng. >>> Xem thêm video: Phú Yên: Phẫn nộ nghịch tử giết mẹ để lấy tiền tiêu xài. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

