Quốc lộ 12A ở Quảng Bình bị biến dạng, nứt gãy như động đất

Do sạt l ở đất, Quốc lộ 12A đoạn qua xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình, ngay trước cửa Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã bị nứt gãy hoàn toàn. Hiện tuyến đường này đã bị cấm qua lại. Vị trí sạt lở nằm tại Km 136+950, trên Quốc lộ 12A, đoạn qua xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình; ngay trước cửa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Tại hiện trường, quả đồi sụp xuống khiến Quốc lộ 12A nứt gãy, bong tróc, hư hỏng nghiêm trọng. Ngay sau khi nắm được thông tin, cơ quan chức năng tại huyện Minh Hóa đã khẩn trương cấm đường cả 2 chiều, ngăn không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Về phía Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình, trong sáng nay (20/10), đoàn công tác của đơn vị này đã đến hiện trường để tiến hành nắm bắt tình hình, xử lý sự cố sạt lở. Theo ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Bình, hiện vẫn chưa thể xác định các phương án kỹ thuật để khắc phục tuyến đường bị sạt lở này. Cũng do sự cố sạt lở, hiện rất nhiều phương tiện, đặc biệt là người dân vừa nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đã bị tắc lại, chưa thể về xuôi. Không chỉ trên tuyến Quốc lộ 12A, mưa lũ cũng khiến nhiều tuyến tỉnh lộ và đường liên huyện, liên xã tại Quảng Bình bị sạt lở, ngập cục bộ. Hiện tại, lượng mưa vẫn đang rất cao nên nguy cơ sụt trượt tại các đoạn tuyến khu vực miền núi vẫn đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là các vị trí đã sụt trượt trước đó. >>> Xem thêm video: Xuất hiện các "hố tử thần" tại Bắc Kạn. Nguồn: VTV 24.

Do sạt l ở đất, Quốc lộ 12A đoạn qua xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình, ngay trước cửa Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã bị nứt gãy hoàn toàn. Hiện tuyến đường này đã bị cấm qua lại. Vị trí sạt lở nằm tại Km 136+950, trên Quốc lộ 12A, đoạn qua xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình; ngay trước cửa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Tại hiện trường, quả đồi sụp xuống khiến Quốc lộ 12A nứt gãy, bong tróc, hư hỏng nghiêm trọng. Ngay sau khi nắm được thông tin, cơ quan chức năng tại huyện Minh Hóa đã khẩn trương cấm đường cả 2 chiều, ngăn không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn. Về phía Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Bình, trong sáng nay (20/10), đoàn công tác của đơn vị này đã đến hiện trường để tiến hành nắm bắt tình hình, xử lý sự cố sạt lở. Theo ông Phạm Quang Hải, Giám đốc Sở Giao thông vận tải Quảng Bình, hiện vẫn chưa thể xác định các phương án kỹ thuật để khắc phục tuyến đường bị sạt lở này. Cũng do sự cố sạt lở, hiện rất nhiều phương tiện, đặc biệt là người dân vừa nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đã bị tắc lại, chưa thể về xuôi. Không chỉ trên tuyến Quốc lộ 12A , mưa lũ cũng khiến nhiều tuyến tỉnh lộ và đường liên huyện, liên xã tại Quảng Bình bị sạt lở, ngập cục bộ. Hiện tại, lượng mưa vẫn đang rất cao nên nguy cơ sụt trượt tại các đoạn tuyến khu vực miền núi vẫn đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là các vị trí đã sụt trượt trước đó. >>> Xem thêm video: Xuất hiện các "hố tử thần" tại Bắc Kạn. Nguồn: VTV 24.