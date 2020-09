Quốc khánh 2/9, người dân Hà Nội có thể chơi ở những đâu?

Tam Đảo - Vĩnh Phúc: Cách Hà Nội 85km, thuộc địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (mất khoảng 2h đi xe). Tam Đảo luôn là một địa điểm du lịch hot nhất gần Hà Nội vào dịp 2/9 mà các bạn không thể bỏ qua. Tại Tam Đảo, thời tiết và nhiệt độ luôn luôn mát mẻ và nơi đây có nhiều nơi có phong cảnh đẹp, nhiều món ăn ngon nên đảm bảo bạn và gia đình sẽ cực kỳ thích thú. Tam Đảo được mệnh danh là “Đà Lạt ở phía Bắc”, Tam Đảo sở hữu một thuận lợi lớn với thời tiết mát mẻ quanh năm. Mỗi mùa của Tam Đảo sẽ đem đến cho du khách những trải nghiệm và cảm nhận rất riêng. Khi đi du lịch Tam Đảo các bạn có thể tới các địa điểm như thác Bạc, đền bà Chúa Thượng Ngàn, hồ Xạ Hương, thang Mây, đỉnh núi Rùng Rình… Vườn quốc gia Ba Vì: Cách trung tâm Hà Nội chưa đầy 60km, Ba Vì nổi tiếng là điểm đến lý tưởng dành cho du khách yêu thích không khí trong lành mát mẻ cùng khung cảnh hoang sơ, hùng vĩ của thiên nhiên rừng núi. Nổi bật giữa không gian núi rừng ngút ngàn sắc xanh. Vườn Quốc Gia Ba Vì hiện lên với vẻ đẹp bí ẩn, diệu kì, chìm đắm trong sương mờ huyền ảo chắc chắn sẽ là điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Hà Nội với những người thích khám phá. Vườn quốc gia Ba Vì là khu sinh thái bậc nhất ở Ba Vì với hệ thống thiên nhiên phong phú, đa dạng. Hồ Đại Lải (Vĩnh Phúc): Diện tích rộng 525 ha, xung quanh bát ngát màu xanh của cả một rừng cây phòng hộ. Từ bãi tắm dưới hồ có thể lên đỉnh núi Thằn Lằn ở phía nam để ngắm cảnh từ trên cao, xa xa là dãy núi Tam Đảo huyền ảo. Bên cạnh đó, du khách có thể đi thăm những làng bản của người Sán Dìu để khám phá thêm về phong tục tập quán, thưởng thức các món ăn dân tộc vô cùng đặc sắc và thú vị. Đến Đại Lải, bạn có thể tham gia vào rất nhiều những hoạt động thú vị ngoài trời như tắm hồ, đạp vịt, đi thuyền tới tham quan các đảo xung quanh hồ Đại Lải, ngắm cảnh chụp hình và đến thăm vùng rừng núi xanh mát. Các bạn sẽ có những trải nghiệm khó quên khi được vẫy vùng trong làn nước mát hay vừa thảnh thơi đạp vịt vừa ngắm cảnh non nước mây trời. Khu du lịch sinh thái Đồng Mô: Đây là một điểm du lịch hấp dẫn nằm trong quần thể du lịch làng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Khu du lịch Đồng Mô là một khu du lịch thuộc địa phận thị xã Sơn Tây và một phần huyện Ba Vì, Hà Nội. Nơi đây nổi tiếng là phong cảnh thơ mộng, sơn thủy hữu tình với hồ nước ngọt rộng hơn 500 ha, bao quanh là dãy núi Ba Vì sừng sững. Rải rác trên hồ là những hòn đảo nhỏ tuyệt đẹp. Điểm đầu tiên cần ghé thăm khu du lịch Đồng Mô đó chính là Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Nơi đây là một hệ thống quần thể rộng lớn mô phỏng lại những kiến trúc độc đáo các làng, bản của dân tộc Việt Nam. Không chỉ khám phá các công trình tiêu biểu, bạn còn được học về văn hóa của từng dân tộc khác nhau vô cùng thú vị. Hồ Đồng Mô là điểm nhấn chính của toàn bộ khu du lịch. Thiên đường Bảo Sơn (Hoài Đức - Hà Nội): Chỉ cách Trung tâm hội nghị Quốc gia 6km, dọc theo Đại lộ Thăng Long, Thiên đường Bảo Sơn là địa điểm đáng được lựa chọn cho dịp mừng 2/9. Đây là khu giải trí tổng hợp, có rất nhiều trò chơi và cảnh quan sinh động, đa dạng cho sự trải nghiệm và tham quan. Thiên Đường Bảo Sơn bao gồm tất cả 8 địa điểm chuyên biệt: Thiên đường văn hóa, sinh thái, trò chơi, nghệ thuật, ẩm thực, công nghệ, hội thảo, và các hoạt động dưới nước. Trong đó thiên đường sinh thái là nơi được ưa chuộng nhất. Trong đó thiên đường sinh thái được chia nhỏ thành 3 khu khác nhau: Vườn thú quý hiếm, thế giới đại dương và khu sinh thái. Trong tất cả những địa điểm tham quan, vui chơi giải trí ở Thiên đường Bảo Sơn thì có khu sinh thái được xem là điểm đến hấp dẫn, yêu thích của nhiều người. Khu du lịch Ao Vua: Tọa lạc tại huyện Ba Vì, Hà Nội, nơi đây nổi tiếng với phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, nhiều núi non, suối và thác cùng nhiều công trình nhân tạo tuyệt đẹp, khí hậu quanh năm mát mẻ, trong lành… Khu du lịch Ao Vua trở thành điểm du lịch lý tưởng vào dịp cuối tuần, với những chuyến dã ngoại đầy lý thú. Tới khu du lịch Ao Vua bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng tự nhiên, hòa mình vào khung cảnh thơ mộng hữu tình của thiên nhiên. Ao Vua được xem là một địa điểm du lịch Hà Nội vào những ngày cuối tuần. Khu du lịch Ao Vua mở cửa cả năm, nếu như bạn để ghé thăm Ao Vua là vào những tháng mùa hè, khi thời tiết oi bức thiên nhiên tươi đẹp nơi đây chắc chắn sẽ cho bạn cảm giác mát lạnh tuyệt vời. Thiền viện trúc lâm Tây Thiên: Với diện tích khoảng 148ha, quần thể di tích Tây Thiên nằm trong một vùng đa dạng sinh học với gần 500 loài thực vật và 300 loài động vật, trong đó có nhiều loài quý hiếm. Tại Tây Thiên có những cây thông đã sống đến ngàn năm tuổi, kiêu hãnh vươn mình và tỏa bóng xuống những lối đi quanh co trong rừng. Một ngày ở nơi đây, người ta có thể thưởng thức được dư vị của bốn mùa trong một năm: gió xuân mơn man lúc bình minh, nắng hạ ấm áp vào buổi trưa, tiết thu dìu dịu khi chiều về và cái se lạnh của mùa đông khi bóng tối đổ xuống. Không những mang vẻ đẹp của thiên nhiên núi rừng hùng vĩ mà Tây Thiên còn đem đến cho du khách những trải nghiệm hết sức thú vị và mới lạ với những loại kiến trúc đền, chùa cổ kính. Video: Những điểm đến đẹp nhất Hà Nội nếu đến hà nội nhớ ghé thăm?

