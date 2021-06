Quang “Rambo” thay đổi bất ngờ từ khi xộ khám?

Ngày 30/6, TAND TP Hà Nội đã tuyên án Đỗ Văn Quang (còn gọi Quang "Rambo", 37 tuổi, trú quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) cùng 6 đồng phạm về tội cưỡng đoạt tài sản. Theo đó, Quang "Rambo" 8 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản. Cùng tội danh, 6 đồng phạm của Quang bị tuyên 6-10 năm tù. Trong phiên tòa xét xử, nhiều người ngỡ ngàng trước hình ảnh về Quang "Rambo" khác xa so với thời điểm Quang "Rambo" bị Công an bắt. Theo đó, Quang "Rambo" với mái tóc "thằng Bờm" dài mượt che gần kín chán và khuôn mặt tỏ ra ăn năn hối lỗi trước những hành vi của mình đã gây ra khác hẳn vẻ ngoài bặm trợn, đầu trọc khi còn ngang ngược đòi nợ thuê. Theo tìm hiểu, trước đó, Quang "Rambo" là một "giang hồ mạng" khá nổi trên Facebook và Youtube. Quang thường đăng tải các hình ảnh "xăm trổ" cùng nhiều "anh em xã hội". Fanpage có tên "Đỗ Văn Quang"thu hút tới gần 14.000 lượt người thích. Trang này quảng cáo rằng chuyên cung cấp dịch vụ cầm đồ, hỗ trợ tài chính, cho vay trả góp, thu hồi nợ xấu và mua bán SIM. Trên youtube, Quang có nhiều clip liên quan đến việc đi đòi nợ, đeo dây chuyền, nhẫn to, khoe tiền... để khuyếch trương thanh thế. Cơ quan công an cho biết Quang “Rambo” là đối tượng hình sự cộm cán, quy tụ nhiều đàn em các tỉnh (Thanh Hóa, Hưng Yên...) về Hà Nội hoạt động cho vay, nhận cáp, đòi nợ thuê. Theo cáo trạng, ngày 23/2/2016, Đỗ Văn Thịnh (35 tuổi, quê Thái Bình, quản lý một nhóm thợ xây dựng) có ký hợp đồng thi công một số hạng mục với nhà thầu là công ty CP tư vấn đầu tư và xây dựng Hưng Thịnh do anh Đặng Thái Dương làm Chủ tịch HĐQT. Đến tháng 8/2017, do Thịnh thi công công trình không đạt chất lượng và chậm tiến độ nên chủ đầu tư dự án đã thay người khác thi công lại và khấu trừ tiền đối với Công ty của anh V.. Do anh V. chưa quyết toán được hợp đồng với chủ đầu tư nên chưa thanh toán tiền công thợ cho Thịnh. Cho rằng anh V. chây ỳ, không trả tiền thi công theo hợp đồng, cuối tháng 3/2019, Thịnh nhờ Nguyễn Đức Nhân (35 tuổi, làm nghề kinh doanh tiệm cầm đồ) cùng đi gây sức ép, bắt anh V. trả tiền và hứa hẹn sẽ "trả công" nếu đòi được nợ. Nhân đồng ý, rủ thêm Quang "Rambo" và 4 "đàn em" khác cùng tham gia. Cáo trạng cũng xác định, từ cuối tháng 3/2019, đến đầu tháng 4/2019, Thịnh, Nhân, Quang và 4 đồng bọn đã nhiều lần tới nhà riêng, nơi làm việc của anh V. chửi bới, đe dọa anh V. và vợ con anh này để đòi tiền. Anh V. giải thích công trình không đạt tiêu chuẩn, chủ đầu tư không thanh toán nên không thể trả tiền cho nhóm Thịnh. Ngày 2/4/2019, anh V. bị nhóm này ép ký vào biên bản đối chiếu công nợ, nội dung yêu cầu công ty Hưng Thịnh phải trả cho nhóm thợ xây của Thịnh 1,1 tỷ đồng, chia làm nhiều lần theo lộ trình định sẵn. Anh V. sau đó trả trước cho Thịnh 200 triệu đồng. Quang "Rambo" được hưởng lợi 40 triệu đồng trong số này và chia cho đàn em 3 triệu đồng. Ngày 8/5/2019, anh V. làm đơn tố giác hành vi phạm tội của nhóm Thịnh đến Công an TP Hà Nội. Ba tháng sau, Thịnh, Nhân, Quang "Rambo" cùng đàn em đi đầu thú. Hai bị can còn lại bị bắt vào cuối năm 2020 theo lệnh truy nã. >>> Xem thêm video: Quang "Rambo" - giang hồ chuyên livestream trên MXH, bị bắt vì cầm đâu nhóm đòi nợ thuê. Nguồn: VTV24.

