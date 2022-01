Quảng Ninh phát hiện nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Lực lượng CSGT Quảng Ninh ra quân tuần tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn trật tự - an ninh trước Tết Nguyên đán. Các tuyến giao thông huyết mạch trên địa bàn được các tổ công tác tuần tra, giám sát... đặc biệt tăng cường kiểm tra nồng độ cồn. Lực lượng tuần tra đã ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các lỗi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, lạng lách, đánh võng, điều khiển phương tiện tham gia giao thông khi trong người có ma túy, rượu bia…. Một chốt kiểm tra nồng độ cồn và ma túy của tổ công tác. Trong tuần đầu thực hiện cao điểm trấn áp tội phạm, chỉ riêng Phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh đã kiểm tra xử lý 3.531 trường hợp vi phạm, phat tiền gần 2,6 tỷ đồng. Trong đó đã kiểm tra xử lý 144 trường hợp lái xe vi phạm quy định nồng độ cồn, phạt tiền gần 800 triệu đồng. Nhằm đảm bảo an ninh - trật tự và an toàn giao thông, tổ công tác hoạt động suốt đêm. Thời điểm Tết rất nhiều người vi phạm nồng độ cồn, CSGT Quảng Ninh vừa kiểm tra vừa xử phạt và tuyên truyền. Ghi nhận của PV tại 1 chốt kiểm soát đêm 6/1, có khá nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn... Một số người vi phạm đã tỏ thái độ chống đối, không hợp tác, không chấp hành hiệu lệnh của CSGT... Các chốt kiểm tra nồng độ cồn có biển thông báo rõ ràng. Trung tá Phạm Như Thịnh - Phó trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Từ nay đến hết ngày 14/02/2022, đơn vị sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tuần tra, kiểm soát vào nhiều khung giờ khác nhau; kết hợp chặt chẽ giữa xử lý vi phạm với tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành Luật giao thông cho người dân." Trong quá trình tuần tra kiểm soát, Phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện bắt giữ 16 vụ buôn lậu, gian lận thương mại bàn giao cho cơ quan chức năng xử lý theo quy định. >>> Mời quý vị xem thêm video: Say rượu, người đàn ông đấu khẩu với chó.

