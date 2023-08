Quảng Nam: Cận cảnh Quốc lộ 14D nát như đường làng

Quốc lộ 14D dài 74 km kết nối đường Hồ Chí Minh với Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (Quảng Nam) là một phần của hành lang kinh tế Đông - Tây 2, đi qua lãnh thổ 3 nước: Việt Nam, Lào và Thái Lan. Tuyến đường này có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Theo UBND tỉnh Quảng Nam, lượng hàng hóa thông quan qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang ngày càng tăng, từ nông sản, vật tư đến khoáng sản... Tuy nhiên, hiện trạng quốc lộ 14D hiện nay có tiêu chuẩn kỹ thuật thấp, nhiều đường cong nhỏ, kết cấu mặt đường yếu, thường xuyên hư hỏng, không đảm bảo lưu thông cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa có tải trọng lớn. Hiện, tại rất nhiều đoạn, mặt đường bị bong tróc hoàn toàn, quốc lộ 14D đi cửa khẩu Nam Giang trông như đường làng. Ổ gà, ổ voi chi chít trên tuyến đường huyết mạch, được "vá tạm" theo kiểu "hư đâu sửa đó". "Quốc lộ 14D nhỏ hẹp, nhiều khúc cua nguy hiểm, đường lại xuống cấp nghiêm trọng nên xe container chở hàng đi cửa khẩu phải "bò" hàng giờ, chưa kể mùa mưa bão sắp đến.", anh Minh, một tài xế chuyên chở hàng qua tuyến đường này cho biết. Hiện mùa mưa bão ở miền Trung còn chưa bắt đầu, nhưng tuyến đường 14D đã "nát như tương". Mới đây, tỉnh Quảng Nam có công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải về kết quả nghiên cứu các phương án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 14D. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, phương án đầu tư tuyến đường hoàn toàn mới là không khả thi và đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam nghiên cứu phương án mở rộng tuyến đường hiện trạng theo hình thức doanh nghiệp đầu tư không hoàn lại. UBND tỉnh Quảng Nam đã làm việc, xúc tiến mời gọi đầu tư, nhưng hiện không có doanh nghiệp tài trợ nguồn vốn để đầu tư theo hình thức trên. Đối với việc đầu tư theo hình thức BOT trên tuyến đường hiện có, Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO) đề xuất 2 phương án. UBND tỉnh Quảng Nam cho biết các phương án do THACO đề xuất đều vướng mắc về pháp lý. Ngoài ra, phương án tài chính chưa đảm bảo. Như vậy, không chỉ việc đầu tư tuyến đường mới hoàn toàn không khả thi, cả hai phương án đầu tư theo hình thức BOT trên tuyến đường hiện có cũng bất thành. Tỉnh Quảng Nam đã đề xuất Chính phủ bố trí nguồn vốn đầu tư công (khoảng 2.700 tỉ đồng) giai đoạn 2020-2025 và 2026-2030 để mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 14D. Trong lúc chờ đợi phương án mở rộng, nâng cấp tuyến đường này thì tình trạng đường 14D càng xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông. Nguy cơ gây tai nạn, tự gây tai nạn là điều khó tránh khỏi. Do đường quá hẹp, các xe trọng tải lớn đã va chạm vào hộ lang làm bể hộ lan tại đoạn công ty Tân Tiến đang thi công. Tối 4/8, xe container đang lưu thông trên quốc lộ 14D đến Km68 thì vướng đá thi công mặt đường, trượt vào vách núi khiến quốc lộ này tê liệt. Hình ảnh từng đoàn xe container ì ạch "bò" trên con đường nhỏ hẹp, quanh co, khúc khuỷu, sạt lở... “hư đâu sửa đó”, chưa biết bao giờ kết thúc. Được biết, hiện nay đang có các công ty tham gia sửa chửa các đoạn đường quốc lộ 14D hư hỏng, nhưng đã xảy ra những bất cập trong công tác thi công, gây ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông. >>> Mời độc giả xem thêm video Chăn thả gia súc trên quốc lộ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông:

Quốc lộ 14D dài 74 km kết nối đường Hồ Chí Minh với Cửa khẩu quốc tế Nam Giang (Quảng Nam) là một phần của hành lang kinh tế Đông - Tây 2, đi qua lãnh thổ 3 nước: Việt Nam, Lào và Thái Lan. Tuyến đường này có vai trò rất quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam, TP Đà Nẵng và vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Theo UBND tỉnh Quảng Nam, lượng hàng hóa thông quan qua Cửa khẩu quốc tế Nam Giang ngày càng tăng, từ nông sản, vật tư đến khoáng sản... Tuy nhiên, hiện trạng quốc lộ 14D hiện nay có tiêu chuẩn kỹ thuật thấp, nhiều đường cong nhỏ, kết cấu mặt đường yếu, thường xuyên hư hỏng, không đảm bảo lưu thông cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa có tải trọng lớn. Hiện, tại rất nhiều đoạn, mặt đường bị bong tróc hoàn toàn, quốc lộ 14D đi cửa khẩu Nam Giang trông như đường làng. Ổ gà, ổ voi chi chít trên tuyến đường huyết mạch, được "vá tạm" theo kiểu "hư đâu sửa đó". "Quốc lộ 14D nhỏ hẹp, nhiều khúc cua nguy hiểm, đường lại xuống cấp nghiêm trọng nên xe container chở hàng đi cửa khẩu phải "bò" hàng giờ, chưa kể mùa mưa bão sắp đến.", anh Minh, một tài xế chuyên chở hàng qua tuyến đường này cho biết. Hiện mùa mưa bão ở miền Trung còn chưa bắt đầu, nhưng tuyến đường 14D đã "nát như tương". Mới đây, tỉnh Quảng Nam có công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải về kết quả nghiên cứu các phương án mở rộng, nâng cấp quốc lộ 14D. Trước đó, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng, phương án đầu tư tuyến đường hoàn toàn mới là không khả thi và đề xuất UBND tỉnh Quảng Nam nghiên cứu phương án mở rộng tuyến đường hiện trạng theo hình thức doanh nghiệp đầu tư không hoàn lại. UBND tỉnh Quảng Nam đã làm việc, xúc tiến mời gọi đầu tư, nhưng hiện không có doanh nghiệp tài trợ nguồn vốn để đầu tư theo hình thức trên. Đối với việc đầu tư theo hình thức BOT trên tuyến đường hiện có, Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (THACO) đề xuất 2 phương án. UBND tỉnh Quảng Nam cho biết các phương án do THACO đề xuất đều vướng mắc về pháp lý. Ngoài ra, phương án tài chính chưa đảm bảo. Như vậy, không chỉ việc đầu tư tuyến đường mới hoàn toàn không khả thi, cả hai phương án đầu tư theo hình thức BOT trên tuyến đường hiện có cũng bất thành. Tỉnh Quảng Nam đã đề xuất Chính phủ bố trí nguồn vốn đầu tư công (khoảng 2.700 tỉ đồng) giai đoạn 2020-2025 và 2026-2030 để mở rộng, nâng cấp Quốc lộ 14D. Trong lúc chờ đợi phương án mở rộng, nâng cấp tuyến đường này thì tình trạng đường 14D càng xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông. Nguy cơ gây tai nạn, tự gây tai nạn là điều khó tránh khỏi. Do đường quá hẹp, các xe trọng tải lớn đã va chạm vào hộ lang làm bể hộ lan tại đoạn công ty Tân Tiến đang thi công. Tối 4/8, xe container đang lưu thông trên quốc lộ 14D đến Km68 thì vướng đá thi công mặt đường, trượt vào vách núi khiến quốc lộ này tê liệt. Hình ảnh từng đoàn xe container ì ạch "bò" trên con đường nhỏ hẹp, quanh co, khúc khuỷu, sạt lở... “hư đâu sửa đó”, chưa biết bao giờ kết thúc. Được biết, hiện nay đang có các công ty tham gia sửa chửa các đoạn đường quốc lộ 14D hư hỏng, nhưng đã xảy ra những bất cập trong công tác thi công, gây ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông. >>> Mời độc giả xem thêm video Chăn thả gia súc trên quốc lộ tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông: