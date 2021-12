Quan hệ bất chính với nhân viên, bao “sếp” nhận quả đắng

Đề nghị kỉ luật Bí thư Huyện ủy Cô Tô Lê Hùng Sơn vì quan hệ bất chính với cấp dưới: Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa phát đi thông cáo kỳ họp thứ 9 diễn ra từ 29/11 đến 1/12. Ủy ban Kiểm tra Trung ương xác định ông Lê Hùng Sơn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cô Tô vi phạm Quy chế làm việc, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, vi phạm nghiêm trọng phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm, Quy định về trách nhiệm nêu gương, quan hệ bất chính với cán bộ thuộc quyền. Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Huyện ủy Cô Tô nhiệm kỳ 2020 – 2025 và đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Lê Hùng Sơn. Kỷ luật giám đốc quan hệ bất chính với nữ nhân viên: Ngày 5/10, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Phan Ngọc Vinh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kon Plông. Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kon Plông "quan hệ bất chính" với nữ nhân viên đã có chồng nhưng không đủ dấu hiệu của tội "Vi phạm chế độ một vợ, một chồng". Thượng tá Công an quan hệ bất chính với cấp dưới: Ngày 9/9/2020, trong buổi họp báo của UBND TP. HCM, đại diện Công an TP.HCM đã thông tin về vụ việc Phó trưởng Công an quận 10 vào khách sạn với nữ cấp cưới. Theo đó, ông Huỳnh Quang Tuyến, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM cho biết Công an thành phố đã tạm đình chỉ công tác những người có liên quan và đang tiến hành xác minh, xử lý theo quy định của ngành. Người bắt quả tang vụ việc chính là chồng trung uý N., cũng là cán bộ Công an, sau đó gọi điện cho người thân của thượng tá Hà đến chứng kiến. Đồng thời, người đăng tải cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 18/8 tại khách sạn ở khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, TP. HCM. Chủ tịch xã bị kỷ luật khai trừ Đảng vì quan hệ bất chính: Ngày 24/7/2020, Huyện ủy Thanh Chương, Nghệ An đã khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Duy Minh, Phó Bí Thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Thanh Chi và bà N.T.T, Chủ tịch Hội Nông dân xã Thanh Chi, huyện Thanh Chương. (Ảnh minh họa) Lý do, ông Minh và bà T. có quan hệ bất chính, vi phạm phẩm chất đạo đức lối sống, thiếu gương mẫu, gây dư luận xấu… UBND huyện Thanh Chương cũng đang làm quy trình cách chức chức vụ Chủ tịch UBND xã Thanh Chi đối với ông Minh. Còn phía Ban chấp hành Hội nông dân huyện Thanh Chương cũng đang làm quy trình cách chức bà T. (Ảnh minh họa) Quan hệ bất chính với cấp dưới, Chánh án tòa án nhân dân huyện bị cách chức: Ngày 10/12/2019, Tỉnh ủy Quảng Bình đã quyết định cách hết mọi chức vụ trong Đảng với ông Đinh Lâm Xướng - Chánh án Tòa án nhân dân huyện Minh Hóa - vì vi phạm kỷ luật. Các chức vụ bị cách gồm Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ Tòa án nhân dân huyện. (Ảnh minh họa) Cụ thể, Bí thư huyện ủy Minh Hóa nhận được một video do một người giấu tên quay lại cảnh ông Xướng và một nữ cấp dưới đang quan hệ tình dục ngay tại phòng làm việc của ông Xướng trong giờ hành chính. Ông Xướng và nữ cấp dưới cũng đã thừa nhận sự việc. Tuy nhiên, ông Xướng chống chế rằng do say rượu nên thiếu kiềm chế. >>> Xem thêm video: Gái xinh chết thảm vì từ chối quan hệ với kẻ khát tình máu lạnh. Nguồn: ANTV.

