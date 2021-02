PTT Vũ Đức Đam đến động viên người tiêm thử vắc-xin COVID-19

Sáng 26/2, tại Học viện Quân y (Bộ Quốc phòng) tiếp tục tiêm thử nghiệm vắc-xin ngừa COVID-19 Nano Covax giai đoạn 2 cho 35 tình nguyện viên đầu tiên. (Ảnh: Tuổi trẻ) Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đến dự, động viên các tình nguyện viên và lực lượng tham gia nghiên cứu vắc-xin. (Ảnh: Công an Tp.HCM) Ngay từ sáng sớm, cùng với những người được thu tuyển để tiêm thử nghiệm, có hàng trăm người, trong đó có nhiều người cao tuổi đã có mặt để đăng ký khám sàng lọc, tham gia vào chương trình. (Ảnh: Người lao động) Một điểm khác biệt ở giai đoạn 2 này, đó là tình nguyện viên chỉ phải theo dõi 60 phút sau khi tiêm tại điểm tiêm chủng, thay vì theo dõi 72 tiếng đồng hồ như trước đây. (Ảnh: Người lao động) Tuy nhiên, các tình nguyện viên vẫn được theo dõi sát sao trong thời gian về nhà, có nhật ký tiêm chủng và sẵn sàng mọi phương án nếu có những diễn biến sức khỏe bất thường xảy ra. (Ảnh: Công an TP.HCM) Thử nghiệm giai đoạn 2 vẫn tiêm đủ 3 nhóm liều 25mcg, 50mcg và 75mcg với mục tiêu đánh giá tính an toàn của vắc-xin trên số lượng mẫu lớn hơn và đánh giá tính sinh miễn dịch, hiệu quả bảo vệ của vắc-xin để tối ưu hóa liều trước khi chuyển sang giai đoạn 3. (Ảnh: Người lao động) Theo PGS-TS Chử Văn Mến, Giám đốc Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng và tương đương sinh học, Học viện Quân y, các tình nguyện viên trong đợt tiêm đầu tiên này được lựa chọn từ danh sách gần 200 người đã được khám sàng lọc sức khỏe trong 2 ngày qua. (Ảnh: Người lao động) Tình nguyện viên tại buổi tiêm tiêm thử nghiệm vắc-xin COVID-19 giai đoạn 2. (Ảnh: Người lao động) Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đi thăm hỏi các tình nguyện viên và ông bày tỏ tin tưởng vào đội ngũ khoa học tham gia phát triển vắc-xin phòng COVID-19 của Việt Nam. (Ảnh: Tiền Phong) Sau khi thực hiện giai đoạn 2, nhóm nghiên cứu sẽ đánh giá các chỉ số miễn dịch kỹ hơn đối với miễn dịch dịch thể (kháng thể) và đánh giá miễn dịch tế bào để kiểm tra khả năng đáp ứng của vắc-xin. (Ảnh: Người lao động) Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (phải) cùng lãnh đạo Học viện Quân Y và các nhà chuyên môn. (Ảnh: Người lao động) Theo thông tin từ nhóm nghiên cứu sẽ có 35 người từ 18 đến trên 60 tuổi được tiêm vắc-xin. Với tiến độ triển khai như hiện nay, Việt Nam sẽ mất khoảng 4-5 tháng để kết thúc giai đoạn 3.(Ảnh: Người lao động) Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chụp ảnh cùng một số tình nguyện vừa tiêm xong vắc-xin phòng COVID-19. (Ảnh: Người lao động) >>> Mời các bạn xem thêm video: Công bố giá bán vắc xin COVID-19 triển vọng nhất nước Mỹ. (Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp)

