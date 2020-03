Phụ nữ bị quay lén lúc tắm, quan hệ... trò bẩn phải xử lý thật nặng

Quay phim phụ nữ tắm rồi đe dọa tống tiền: Ngày 22/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ cho biết vừa ký quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Phan Minh Hiếu (28 tuổi, ngụ xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Hiếu làm việc ở quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ và thuê phòng trọ kế bên phòng của chị P.T.T.D. (26 tuổi, trú tại huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh). Khi cư ngụ ở đây, Hiếu phát hiện có khe hở nhìn xuyên qua phòng tắm chị D. Từ cuối tháng 2/2020, nam thanh niên dùng điện thoại di động lén chụp hình, quay nhiều đoạn clip lúc nạn nhân tắm và thay quần áo. Tổng cộng 50 tấm hình và clip. Hiếu viết số điện thoại của mình vào giấy, ném sang phòng trọ của chị D. và yêu cầu kết bạn qua zalo rồi gửi hình ảnh nhạy cảm đe dọa buộc nạn nhân cho quan hệ tình dục. Bị chị D. từ chối, Hiếu gọi điện qua zalo tiếp tục yêu cầu nạn nhân chuộc lấy những hình ảnh, clip với giá 10 triệu đồng. Chiều 13/3, Hiếu hẹn gặp nạn nhân tại một quán cà phê nằm trên đường Trần Văn Hoài, quận Ninh Kiều để đưa tiền. Khi Hiếu cầm 10 triệu đồng từ nạn nhân thì trinh sát hình sự Công an TP Cần Thơ ập vào bắt quả tang. Giả vào khách sạn thuê phòng, đặt camera quay lén cảnh 'mây mưa' tống tiền: Ngày 17/3, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự Trịnh Công Linh (34 tuổi), Nguyễn Chí Công (23 tuổi) cùng quê ở Thanh Hóa và Đoàn Duy Hướng (27 tuổi) quê ở Yên Bái để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Cả ba người này chuyên sử dụng camera gắn vào phòng ngủ của các khách sạn trên địa bàn thành phố để thu dữ liệu, hình ảnh quan hệ tình dục của các cặp đôi, sau đó đe dọa, tống tiền các nạn nhân nhằm cưỡng đoạt tài sản. Tại cơ quan công an, ba người khai nhận trước đó giả làm khách vào khách sạn thuê phòng, sau đó lắp đặt camera quay lén tại các vị trí khó bị phát hiện như quạt điện, tivi để ngụy trang. Sau khi có được những hình ảnh nhạy cảm của khách thuê phòng, nhóm này bố trí người đi theo về tận nhà, nơi làm việc dò hỏi thông tin qua hàng xóm, bảo vệ, người làm cùng để lấy số điện thoại, thông tin tên tuổi, nghề nghiệp của họ. Sau đó nhóm này gửi những hình ảnh, video quan hệ tình dục và yêu cầu họ đưa 30 triệu đồng. Sau quá trình điều tra, ngày 5/3 Công an quận Cầu Giấy đã bắt giữ ba người này. Nam thanh niên lắp camera trong bóng đèn trần nhà quay lén toilet nữ: Tối 3/6/2019, tại quán cà phê DJ X.T (phường 2, quận 10, TP HCM) chị Trần Thu Phương (chủ quán) phát hiện một nam thanh niên giở trò quay lén trong nhà vệ sinh nữ. Mở điện thoại kiểm tra, chủ quán phát hiện nhiều clip, hình ảnh quay lén không chỉ trong quán này mà còn ở nhiều địa điểm khác. Công an quận 10 (TP HCM) cho biết, thanh niên này được xác định là Từ Huy T. (32 tuổi, quê An Giang), hiện đang tạm trú tại quận 3. Tuy nhiên, khi đối chất làm rõ vụ việc, các hình ảnh, clip còn lại trong máy rất mờ, không nhìn rõ được. Một số đoạn clip quay lén gây ảnh hưởng đời sống riêng tư của nhân viên quán đã bị chủ quán xóa. Chủ quán cũng không yêu cầu gì thêm, nên Công an phường 2 (quận 10) chỉ lập hồ sơ cảm hóa, giáo dục đối tượng này. Nhân viên tàu du lịch quay lén khách nữ tắm: Chiều 13/7/2019, tàu Hùng Long 66 đang neo đậu tại khu vực đảo Ti Tốp, tỉnh Quảng Ninh để khách du lịch xuống tắm biển. Đáng chú ý, khi một số khách nữ lên tàu tắm tráng nước ngọt đã bị thuyền viên tên là Hùng đứng ở bên ngoài dùng điện thoại quay video. Thuyền viên Hùng sau đó bị một số du khách khác bắt quả tang và báo cơ quan chức năng xử lý. Ông Vũ Văn Hợp - Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, mới đây, UBND TP.Hạ Long nhận được phản ánh của đoàn khách du lịch đi tham quan vịnh Hạ Long về việc thuyền viên sử dụng camera điện thoại ghi hình khách trong nhà tắm trên tàu Hùng Long 66 QN-6096. Ngay sau khi nhận được thông tin, thành phố ra văn bản hỏa tốc từ chối cấp phép, rời cảng, bến, đình chỉ hoạt động trên vịnh Hạ Long đối với tàu du lịch Hùng Long 66 QN-6096. Nêu quan điểm của mình, trao đổi với PV Kiến Thức, luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội cho biết, những hành vi của các đối tượng rất đáng lên án và đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng bởi vậy người bị hại trình báo sự việc cho cơ quan công an để bắt đối các tượng là cần thiết, đảm bảo an toàn cho người bị hại và tránh những hệ lụy xấu có thể xảy ra. Đây là hành vi hết sức nguy hiểm cho xã hội, nếu clip này không được thu giữ mà phát tán nên môi trường mạng thì hậu quả sẽ còn tệ hại hơn nữa. Bởi vậy hình phạt đối với các đối tượng này cần phải hết rất nghiêm khắc để răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội. Xem thêm video: Quay lén toilet nữ, thanh niên bị bắt tại trận. Nguồn: VTC 9.

