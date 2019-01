Phát sốt với những bao lì xì “năm nay mới có”

Gần Tết Nguyên đán, thị trường bao lì xì trở nên nhộn nhịp hơn. Bao lì xì in hình tờ tiền có mệnh giá 50.000 đồng, 100.000 đồng, 200.000 đồng, 500.000 đồng… được người tiêu dùng quan tâm nhất hiện nay. Các mẫu lì xì độc, lạ được bày bán rất nhiều trên thị trường. Hiện, chúng được rao bán tràn ngập trên mạng xã hội. Giá dao động từ 2.500-7.000 đồng/chiếc (tùy thuộc vào chất liệu giấy). Các bao lì xì in hình tờ tiền nước ngoái cũng được nhiều người lựa chọn cho dịp Tết Nguyên đán này. Chạy theo xu hướng, những người bán cũng nhập các mẫu lì xì in hình các cầu thủ Đội tuyển Việt Nam về bán trong dịp này. Theo chị Thu Hường (Tây Hồ, Hà Nội), mẫu bao lì xì này được khá nhiều bạn trẻ lựa chọn. “Cứ 10 người hỏi mua thì đến 8 người chọn mẫu này”, chị cho hay. Chị thường bán theo set 10 chiếc với giá từ 15.000 – 25.000 đồng, tùy thuộc vào số lượng khách lấy. Bao lì xì hình nhân vật hoạt hình cũng là một trong những mẫu lì xì độc, lạ trong năm nay. Với mẫu này, hầu hết các vị phụ huynh mua về để lì xì cho trẻ nhỏ. Bên cạnh đó, bao lì xì làm bằng vải gấm cũng là một trong những loại được nhiều người lựa chọn trong dịp Tết 2019. Điểm đặc biệt của bao lì xì này là có thể sử dụng lâu dài và đựng nhiều vật dụng nhỏ khác trong bao mà không sợ bị rách. Loại bao lì xì này giá khá cao, dao động từ 35.000 – 50.000 đồng/chiếc. Những chiếc bao lì xì thiết kế đơn giản cũng được người tiêu dùng lựa chọn trong dịp này. Theo lời người bán, các bao lì xì này phù hợp với những người đã có tuổi. Họ thích sự đơn giản, nhẹ nhàng. Nhiều người lại lựa chọn mẫu bao lì xì màu đỏ rực với quan niệm màu đỏ sẽ đem lại may mắn trong năm mới. Ngoài ra, những chiếc lì xì in hình con lợn ngộ nghĩnh, câu nói “hot trend”… cũng đang được bày bán khá nhiều trên thị trường. Tuy lì xì kiểu này không còn mới, lạ nhưng chúng vẫn được nhiều người lựa chọn bởi những hình ảnh, câu nói in trên đó gây cười. Theo đó, các mẫu lì xì này đều có kích thước khoảng 7.3x16.5cm. Tờ tiền 500.000 đồng có thể bỏ vừa.

