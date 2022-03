Phạt 5 năm tù Lê Dũng Vova về tội tuyên truyền chống Nhà nước

Ngày 23/3, Lê Văn Dũng (tức Lê Dũng Vova, 52 tuổi) bị TAND Hà Nội tuyên phạt 5 năm tù vì tội Tuyên truyền chống phá nhà nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đồng thời, Dũng sẽ tiếp tục bị quản chế 5 năm sau khi mãn hạn tù. Liên quan vụ án, Nguyễn Văn Son (chú của Dũng, 66 tuổi) bị phạt 18 tháng tù treo vì tội Che giấu tội phạm. Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 3/3017 đến tháng 9/2018, Lê Dũng Vova đã đăng tải 12 video clip, trong đó có 5 video clip có nội dung tuyên truyền thông tin xuyên tạc đường lối, chính sách của Nhà nước, phỉ báng chính quyền nhân dân, tuyên truyền luận điệu chiến tranh tâm lý, phao tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân. Khi bị Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội khởi tố, Lê Dũng Vova đã bỏ trốn và bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã đặc biệt vào tháng 5/2021. Bị cáo Nguyễn Văn Son biết Lê Dũng Vova đang bị truy nã nhưng tối 29/6/2021, khi Dũng đến nhà mình xin ở nhờ, bị cáo này không báo cơ quan chức năng mà đồng ý cho Dũng ở lại. Đến ngày 30/6/2021, hai bị cáo cùng bị bắt tại nhà riêng của ông Son tại xã Phương Tú, huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Tại phiên tòa sáng 23/3/2022, bị cáo Lê Văn Dũng thừa nhận đã thực hiện các hành vi như cáo trạng truy tố nhưng không cho đó là những hành vi vi phạm pháp luật. Bị cáo Nguyễn Văn Son thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội nhận định, đây là vụ án nghiêm trọng, xâm phạm tới an ninh quốc gia. Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi vi phạm, lời khai phù hợp tài liệu điều tra có trong hồ sơ. Bị cáo Lê Dũng Vova là người có đầy đủ nhận thức và điều khiển hành vi, biết rõ việc làm của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý phạm tội. Trước đó, bị cáo Dũng đã 3 lần bị Công an quận Hoàn Kiếm xử phạt vi phạm hành chính về hành vi gây rối trật tự công cộng. Bị cáo không ăn năn hối cải mà tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm. Do vậy, HĐXX quyết định cách ly bị cáo Dũng ra khỏi xã hội một thời gian nhằm cảnh cáo, răn đe và phòng ngừa chung. Bị cáo Nguyễn Văn Son được xác định đã tiếp tay cho tội phạm, gây khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, bị cáo này đã thành khẩn khai báo, nhân thân chưa tiền án tiền sự, đã từng tham gia quân đội, gia đình có công với cách mạng… Xem xét tình tiết trên, HĐXX quyết định giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Son. >>> Xem thêm video: Bộ mặt thật của kẻ bán nước cầu vinh Dũng Vova. Nguồn: ANTV.

