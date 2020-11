Pháp đình Việt Nam: Ngoài Dung Hà, còn bà trùm khét tiếng nào?

Dung Hà, tên thật là Vũ Thị Hoàng Dung, sinh năm 1965 là một trùm xã hội đen ở Việt Nam, sinh ra và lớn lên tại phố Trạng Trình, Hải Phòng. Từ một dân giang hồ vặt trên hè phố, Dung Hà đã từng đạt địa vị cao trong giới xã hội đen Việt Nam ở đất Cảng Hải Phòng. Vào rạng sáng ngày 2 tháng 10 năm 2000, Hải "bánh" theo lệnh của trùm xã hội đen Năm Cam đã chỉ đạo Hưng "mi nhon" bắn chết Dung Hà ngay trên đường Bùi Thị Xuân tại TP HCM. Sự kiện này đã khởi đầu chuyên án Z5.01 - chuyên án điều tra hoạt động phạm tội của Năm Cam. Phúc "Bồ" là biệt danh của Nguyễn Thị Phúc, một trùm băng đảng nổi tiếng của Hà Nội vào những năm cuối của thập niên 1990, là nhân vật cùng thời với Khánh Trắng (cũng là một tội phạm có tiếng). Cái tên Phúc "Bồ" và Khánh "Trắng" từng là nỗi kinh hoàng cho nhiều người dân buôn bán ở khu vực các chợ trong khu phố cổ Hà Nội như chợ Đồng Xuân, chợ Phùng Hưng. Do nhiều nguyên nhân, Phúc "Bồ" và Khánh Trắng từng đụng độ nhau rất nhiều lần, chủ yếu để dàn xếp lãnh thổ hoạt động của băng nhóm mình. Nhiều vụ "thanh toán" đã diễn ra khá tàn bạo. Điển hình là vụ chém nhau của hai băng nhóm này ở gần bốt Hàng Đậu khiến người tình của Phúc bị hắt axít hỏng một mắt. Khánh Trắng cai quản khu vực chợ Đồng Xuân còn Phúc Bồ cai quản các khu vực lân cận. Sau này, khi bị bắt, Khánh bị bắt trước Phúc chỉ một thời gian ngắn. Sau đó, Khánh bị tử hình, còn Phúc phải thụ án 9 năm tù. Chỉ là một trong những bóng hồng ngắn ngủi đi qua cuộc đời tướng cướp Đại Cathay nhưng nhờ xinh đẹp, nhiều mưu mô thủ đoạn và máu lạnh, Lệ Hải (tên thật là Vũ Thị Bảo) nổi lên thành một nữ tướng cướp sát thủ. Danh tiếng của thị chẳng thua gì “tứ đại thiên vương” du đãng của Sài Gòn trước 1975 là: Lê Đại, Huỳnh Tỳ, Ngô Văn Cái, Nguyễn Kế Thế. Với đàn ông, cô đích thị là một “yêu nữ” ma mị có khả năng sai khiến các đại ca giang hồ chỉ bằng một ánh nhìn. (Ảnh minh họa). Theo giới giang hồ, sau ngày giải phóng 30/4/1975, Lệ Hải lấy một thiếu tá chế độ cũ rồi xuất cảnh. Trong một lần ân ái, ông này bị thượng mã phong và Lệ Hải một mình lầm lũi trong chuỗi ngày cô độc ở Anh. "Yêu nữ" Lệ Hải và "người tình chớp nhoáng" Đại Cathay. Ảnh tư liệu. Nguyễn Thị Liên tức Liên "tròn" sinh năm 1974 trong khung cảnh ấy của ngõ Chợ giờ đã thành Phố chợ Khâm Thiên, Hà Nội và lớn lên trong một gia đình thuộc dạng có số má. Liên có tới 3 người anh nhưng có thời gian đến ngót chục năm, đón giao thừa không bao giờ đủ các thành viên. Là vì các ông anh cứ thay phiên nhau ra tù vào tội, người này vừa mãn hạn, người kia lại phải đi trả án. (Ảnh minh họa). Liên tụ tập vài nữ quái khác, lập nên hội tạm gọi là "đòi nợ thuê". Với thủ đoạn hăm dọa hoặc sẵn sàng ra tay tàn bạo, Liên cùng đồng bọn đã gây ra nhiều oan nghiệt cho người khác. Thực hiện tội ác từ khoảng cách xa, dùng dao nam rạch mặt nạn nhân từ khoảng cách 3 mét, hành vi của Liên rất khó bị phát hiện. Mãi đến năm 1998, qua nhiều lần mai phục vất vả, cơ quan chức năng mới tóm được Liên cùng băng nhóm. Liên bị kết án 3 năm tù, trả án tại trại giam Ba Sao (Hà Nam). (Ảnh minh họa). Xuân “điên” là Trần Thị Phú Xuân, 36 tuổi, một đại ca đất Cảng nổi danh khác là Long “tuýp” cũng bị Xuân “điên” - một nữ giang hồ “chiếu dưới” sát hại bằng súng hoa cải. Chuyện bắt đầu từ khi Long cho đàn em đến siết nợ một người sống ở khu vực quận Lê Chân (TP Hải Phòng). Số tiền chỉ vài chục triệu nhưng Long đã lệnh cho đàn em đến đập phá tan nát căn nhà của con nợ. Tuy nhiên, con nợ này lại là em gái của Xuân “điên”. Cho rằng Long “tuýp” muốn dằn mặt mình nên dù thuộc hàng “chiếu dưới” nhưng Xuân “điên” vẫn quyết không chịu nhục, phải dùng máu của Long “tuýp” rửa hận. Xuân “điên” sau đó đã cùng đàn em lên kế hoạch giết chết Long “tuýp” khi ông trùm này đang ngồi uống nước cùng vợ và đàn em. Cái chết của Long "tuýp" thời điểm đó đã khiến giới giang hồ Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội không khỏi xôn xao, bàng hoàng. Khi hỏi về cái tên Loan “Cá” - tên thật là Lý Thị Loan (39 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), rất nhiều người dân sống xung quanh khu công nghiệp Thạnh Phú, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai đều bức xúc về những gì mà bà trùm này và đồng bọn gây ra. sở dĩ có cái biệt danh Loan “Cá” do có thời Loan từng bán cá tại TP Biên Hòa. Ngoài biệt danh Loan “Cá”, Loan còn có biệt danh là Loan “Bộ đội” vì sở thích mặc đồ rằn ri kiểu nhà binh. Đám đàn em của Loan cũng bắt chước sở thích này của thị nên giới "anh em xã hội" ở Biên Hòa gọi nhóm này là nhóm Loan "Bộ đội” song song với biệt danh Loan "Cá". Dưới trướng của Loan, những thanh niên bặm trợn, xăm trổ đầy mình này chuyên dùng vũ lực ép các tiểu thương bán đồ thiết yếu cho công nhân buộc họ phải đóng tiền bảo kê. Có người bị chúng thu 1 triệu đồng, có người chúng thu 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Hàng ngày, Loan cùng đàn em đi thu tiền bảo kê, cho vay nặng lãi, ghi số đề, đòi nợ thuê. Khi có người không đóng tiền, có ý chống đối, chúng tập hợp lại sẵn sàng ra tay “xử đẹp” khiến nhiều người khiếp sợ. Vũ Thị Thu Hoài (tức Hoài “Giám”, SN 1972, ngụ tại số 1/87 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê Chân, Hải Phòng) vốn là đối tượng hình sự cộm cán ở TP Hải Phòng. Giống như nhiều “tay chơi” đất Cảng, Hoài nghiện đủ loại ma túy, đến mức phải đi điều trị tâm thần trong một thời gian khá dài. Sau này, khi bị bắt, Hoài còn “trưng” cả tiểu sử bệnh tâm thần có bệnh án ở Bệnh viện tâm thần Trung ương 1. Để có tiền chơi ma túy, Hoài tham gia rất nhiều đường dây ma túy xuyên quốc gia, nhưng hầu hết với vai trò cửu vạn. Ngoài việc chồng Hoài cũng là tay giang hồ có tiếng, dù đã ly dị, nhưng do rất am hiểu pháp luật, Hoài thường đứng ra tư vấn cho đám tội phạm mỗi khi “dính lưới”, thậm chí đảm nhận việc “chạy án” luôn, nên tiếng tăm của thị ngày càng nổi trong giới giang hồ. Có những vụ, kẻ chủ mưu chỉ cần chi vài trăm triệu đồng, Hoài đã lo êm xuôi mọi việc, trong khi những mối chạy án khác thường hét giá cả tỷ bạc. Tất nhiên, những kẻ dính vào ma túy như cây kim trong bọc, chẳng chóng thì chày cũng sẽ lộ ra. Thuê côn đồ chém chết ông trùm Quân “xa lộ” đó là Võ Thùy Linh (29 tuổi, ngụ Hóc Môn, TP HCM). Nguyên nhân án mạng được xác định là do mâu thuẫn trong kinh doanh. Trong số 6 đối tượng bị tạm giữ, đáng chú ý có Võ Thùy Linh được xác định là chủ mưu thuê băng nhóm giang hồ chém chết Quân "xa lộ". Sau khi thuê người chém chết Quân "xa lộ" (55 tuổi, trú trại quận Thủ Đức, TP HCM), Võ Thùy Linh (28 tuổi, ngụ Hóc Môn, TP HCM) tổ chức 4 ôtô đưa nhóm đàn em ra TP Vũng Tàu bỏ trốn và ăn nhậu "tưng bừng". Sau đó, Linh đưa tiền cho đàn em, tất cả đã tìm cách lẩn trốn. Riêng Linh (có thẻ xanh của chính phủ Úc) nên đã lên kế hoạch tẩu thoát ra nước ngoài. Tuy nhiên, Công an TP HCM đã phối hợp Trung tâm An ninh hàng không sân bay Tân Sơn Nhất bắt giữ Linh.

