Ông Nguyễn Văn Út tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Long An

Ngày 21/6, tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, các đại biểu bầu cán bộ chủ chốt của HĐND tỉnh và UBND Long An. Theo đó, ông Nguyễn Văn Út, Phó bí thư Tỉnh ủy tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Long An khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 với 100% đại biểu tán thành. Ông Nguyễn Văn Út (52 tuổt, quê huyện Đức Huệ, Long An), trình độ chuyên môn cử nhân kinh tế, thạc sĩ kinh tế và trình độ cao cấp lý luận chính trị. Ông Út từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND huyện Đức Hòa. Từ năm 2015, ông giữ chức vụ bí thư Huyện ủy Đức Hòa và cũng là tỉnh ủy viên cho đến khi giữ chức vụ phó chủ tịch UBND tỉnh Long An vào tháng 6/2019. Từ tháng 10/2019, ông Nguyễn Văn Út là ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy và đắc cử phó bí thư Tỉnh ủy Long An khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 giữa tháng 10/2020. Chủ tịch UBND tỉnh Long An Nguyễn Văn Út thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí. Nguồn: Truyền Hình Long An.

