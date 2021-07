Ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Ngày 4/7, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026, tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh thuộc thẩm quyền. Tại kỳ họp, các đại biểu bỏ phiếu bầu ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2016 - 2021 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026, với 100% phiếu bầu. (Ảnh:Truyền Hình Nghệ An) Ông Nguyễn Đức Trung sinh năm 1974, quê xã Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa), là Thạc sĩ kinh tế, trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ông Nguyễn Đức Trung được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ ngày 28/1/2019. Trước đó, ông Nguyễn Đức Trung từng giữ các chức vụ: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và đô thị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 2/2020, ông được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Tháng 3/2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Tháng 10/2020, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Ngày 4/7/2021, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026. >>> Xem thêm video: Chân dung tân Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Nguồn: Báo Nghệ An.

