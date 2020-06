Nữ Thiếu tướng Công an đầu tiên Bùi Tuyết Minh nghi hưu

Vào chiều qua (26/6), tại Công an tỉnh Kiên Giang, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định về việc nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu đối với thiếu tướng Bùi Tuyết Minh, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang từ ngày 1/7/2020. Bộ trưởng Bộ Công an có quyết định điều động, bổ nhiệm đại tá Đỗ Triệu Phong, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế - Bộ Công an đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Như vậy, thiếu tướng Bùi Tuyết Minh đã thôi Giám đốc Công an tỉnh sau 9 năm giữ chức vụ này. Bà là nữ Giám đốc Công an đầu tiên và là nữ Giám d đốc Công an duy nhất tính đến thời điểm này. Ngoài ra bà còn là nữ sĩ quan Công an được phong hàm thiếu tướng đầu tiên. Thiếu tướng Bùi Tuyết Minh sinh năm 1962, quê Hà Tiên, Kiên Giang. Bà có hoàn cảnh khá đặc biệt, lớn lên trong tình thương yêu của bố mẹ nuôi, đến ngày miền Nam giải phóng, năm 1975, bà mới được nhận bố mẹ ruột của mình. Bố là ông Bùi Nhứt Bình (bí danh Trần Bình hay Mười Bình), mẹ là bà Nguyễn Kim Lựu (bí danh Bảy Hồng), đều là cán bộ cách mạng hoạt động trong căn cứ núi rừng Hà Tiên. Năm 1981, sau khi học xong cấp III, bà được tuyển vào ngành Công an với nhiệm vụ của một trinh sát an ninh tại địa bàn Kênh Cụt, phường An Hoà, TP.Rạch Giá, Kiên Giang, đây là địa bàn trọng điểm của tình trạng đưa người vượt biên trái phép. Quá trình công tác tại đây, nhờ sự mưu trí, dũng cảm, nữ trinh sát Bùi Tuyết Minh có nhiều đóng góp, lập nhiều chiến tích trong việc triệt phá các vụ tổ chức vượt biên đi nước ngoài, những băng nhóm tội phạm… , liên tục đạt được các danh hiệu chiến sĩ thi đua, chiến sĩ thi đua Quyết thắng của lực lượng Công an nhân dân. Từ một chiến sĩ trinh sát, bà được phân công làm Đội phó Đội Trinh sát ngoại tuyến trực thuộc Giám đốc; Phó Trưởng Phòng Tham mưu Ban Chỉ huy an ninh năm 1989; Trưởng phòng Công tác chính trị năm 1996; Trưởng phòng Tổ chức năm 1999; Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang vào năm 2004. Tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XII (2007 -2011), bà đã ứng cử trúng cử đại biểu Quốc hội và là nữ đại biểu duy nhất của lực lượng vũ trang. Tháng 6/2011, bà Bùi Tuyết Minh được Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Đến tháng 7/2013, bà được thăng cấp hàm đại tá lên thiếu tướng. Trong sự nghiệp gần 40 năm công tác trong ngành Công an, bà có gần 7 năm giữ chức Phó Giám đốc và 9 năm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Đây là điều rất đáng nể trọng, nhất là đối với một phụ nữ. Video: Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ (Nguồn ANTV)

