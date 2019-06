Nữ DJ xinh đẹp bị bạn trai sát hại: Bạn bè tố nghi can nợ người yêu 50 triệu

Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) vẫn đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Duy Cường (25 tuổi, quê Lào Cai) để điều tra làm rõ về hành vi giết nữ DJ xinh đẹp và cũng là người yêu của Cường vào ngày 17/6. Ngay sau khi vụ án xảy ra, bạn trai của nữ DJ Vũ Thị Quỳnh Trang được xác định là Nguyễn Duy Cường (25 tuổi, quê Lào Cai) là nghi can số 1 gây ra cái chết cho người yêu. Sau khi giết hại bạn gái, Cường bỏ trốn lên Lạng Sơn với ý định trốn sang Trung Quốc. Tuy nhiên, biết không thể trốn thoát, Cường đã đến trụ sở công an để đầu thú và được di lý về Hà Nội. Tại cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Duy Cường khai thời gian vừa qua, Quỳnh có đi Singapore, rồi trở về đòi chia tay, không yêu Cường nữa. Có thể níu kéo tình cảm không được nên Cường đã gây án. Theo chia sẻ của chị Thuỳ T. trên tờ Lao Động, chị T. và Quỳnh Trang là bạn thân nên chị biết Cường và Trang yêu nhau mấy năm, Nguyễn Duy Cường sống bằng tiền của bạn gái nhưng vẫn ăn chơi, đàn đúm và lăng nhăng. Không những thế, nghi phạm còn được cho là vẫn giữ của người yêu số tiền 50 triệu đồng. Theo chị Thuỳ T., trước khi bị bạn trai sát hại, nạn nhân từng bị kẻ này "dí dao vào cổ" và nhận định: "Có thể Tr bị sát hại sau khi đòi Cường số tiền 50 triệu đồng". Liên quan đến thông tin trên, trao đổi với PV, đại diện Công an quận Hoàng Mai cho biết, giữa Cường và nạn nhân có quan hệ tình cảm với nhau, cả hai thuê trọ trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ. Thời gian gần đây, Tr. trở về từ Singapore thì không còn yêu Cường nữa, có thể do mâu thuẫn tình cảm nên Cường đã gây án. Về thông tin liên quan đến việc Cường vẫn nợ nạn nhân số tiền 50 triệu đồng, đại diện Công an quận Hoàng Mai cho biết cần thời gian điều tra, làm rõ vụ việc. Theo thông tin ban đầu, vào chiều tối ngày (17/6), người dân phát hiện thi thể một cô gái bị giết hại trong nhà số 31 ngõ 279 đường Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Danh tính nạn nhân được xác định là Vũ Thị Quỳnh Trang (SN 2000, quê ở huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam), thuê trọ tại nhà số 31 ngõ 279 đường Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Được biết, Vũ Thị Quỳnh Trang (19 tuổi) làm nghề DJ nhạc cho một số quán Bar tại Hà Nội. Nạn nhân được đánh giá là nữ DJ xinh đẹp, thường xuyên xuất hiện tại các quán Bar có tiếng. Được biết, ở quê gia đình Trang thuộc diện khó khăn. Vài năm trước, mẹ Trang đi xuất khẩu lao động nước ngoài, dự định đi tiếp nhưng không được bố Trang đồng ý nên xảy ra mâu thuẫn nên đã ly thân. Sau khi bố mẹ ly thân, Trang và mẹ lên Hà Nội sống, bố sống cùng em trai. Mẹ Trang thường đi bán xôi, bánh bao ở khu vực hồ Đền Lừ vào buổi tối, còn Trang theo học nghề DJ và làm việc cho các quán Bar. Được biết, theo dự kiến thì ngày hôm (18/6), Trang sẽ đi Singapore. Tuy nhiên, trước đó 1 ngày (17/6), Trang bị bạn trai sát hại. Hiện nay, cơ quan điều tra đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ án. Sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, thi thể nữ DJ 19 tuổi được bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Cái chết của Quỳnh Trang khiến giới DJ nhạc ở Hà Nội bàng hoàng. Trên mạng xã hội, nhiều đồng nghiệp bày tỏ sự thương tiếc nữ DJ. Quỳnh Trang được nhận xét là rất yêu nghề và hiếu thảo với mẹ. Dư luận rất mong vụ án sớm được làm sáng tỏ.

