Nữ đại tá công an "dởm" lừa đảo hàng chục tỷ đồng

Mặc quân phục của lực lượng Công an, đeo quân hàm đại tá thế nhưng thực chất Mai Thị Lan (SN 1977, ở phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên mạo nhận đang công tác tại Bộ Công an nhằm xây dựng lòng tin với mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại lên tới hơn 20 tỷ đồng. Trước đó, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội tiếp nhận đơn tố giác của vợ chồng anh Phạm Quang V. và chị Vương H., trú tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm về việc bà Mai Thị Lan đã 4 lần vay với tổng số tiền 1 tỷ đồng, nhưng mới trả được 88 triệu và có dấu hiệu bỏ trốn. Nhận đơn trình báo, Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng xác minh, điều tra và làm rõ nhân thân lai lịch đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ chồng anh V. và chị H, là Mai Thị Lan. Mai Thị Lan cũng là đối tượng chính trong một đường dây chuyên giả danh Công an. Đối tượng mạo nhận có mối quan hệ với các lãnh đạo cấp cao để xây dựng lòng tin và thực hiện thành công hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên toàn quốc. Tại cơ quan Công an, bằng các biện pháp nghiệp vụ, điều tra viên đã buộc đối tượng Lan khai báo thành khẩn các phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội của mình. Qua điều tra xác định, Lan đặt làm giả 3 quyển sổ tiết kiệm trên mạng Internet, mỗi quyển ghi số tiền tiết kiệm 200 tỷ đồng, đồng thời đối tượng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, thông tin liên quan đến việc mình là đại tá công an, còn chồng là nhà báo để tạo niềm tin ở các bị hại khi thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi tiếp cận các bị hại, Lan thường khoe các quyển sổ tiết kiệm để chứng minh sự giàu có và chia sẻ những hình ảnh, công việc, các mối quan hệ với lãnh đạo cấp cao để chứng minh quyền lực của bản thân trước các bị hại để đặt vấn đề vay tiền, hùn vốn làm ăn chung hoặc xin việc hộ các bị hại. Bằng phương thức thủ đoạn trên, đối tượng khai nhận đã tạo niềm tin và lừa đảo chiểm đoạt tài sản của anh Phạm Quang V. và chị Vương H. số tiền gần 1 tỷ đồng; vợ chồng anh chị V.H và Đ.T.N.H (ở Thanh Hóa); chị Q.L.T – nhân viên bán vé máy bay; ông N.Q.H - luật sư với tổng số tiền 4 tỷ 143 triệu đồng. Điều tra mở rộng vụ án, ngoài các bị hại trên, Lan còn cầm tiền của 7 người ở Bắc Ninh với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng để đi xin việc hộ các bị hại. Tại cơ quan điều tra, Lan thừa nhận số tiền đó đã chi dùng hết cho mục đích cá nhân. Tính đến ngày 28/10/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đã xác định đối tượng Lan lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền gần 20 tỷ đồng của nhiều bị hại trên phạm vi toàn quốc. Ngày 28/10, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biểt vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Mai Thị Lan để điều tra, làm rõ về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

