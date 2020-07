Nổ súng cướp chi nhánh BIDV: Ngân hàng này bao lần bị cướp?

Nổ súng cướp khoảng 900 triệu tại chi nhánh BIDV ở Hà Nội: Liên quan đến vụ nổ súng cướp Ngân hàng BIDV ở số 27 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội, ngày 28/7/2020, Công an quận Đống Đa cho biết hiện đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội điều tra, truy bắt các nghi phạm gây ra vụ cướp khoảng 900 triệu đồng tại nơi đây. Đặc điểm nhận dạng các đối tượng như sau: Đối tượng cầm súng, nam giới, cao khoảng 1m65 - 1m68, người dong dỏng, mặc áo chống nắng dài tay màu ghi kẻ caro, quần dài sáng màu, đeo găng tay màu trắng, khẩu trang vải màu trắng, đội mũ bảo hiểm kiểu lưỡi trai màu trắng, đi giầy tối màu, đế trắng, đeo 2 túi vai chéo, nói giọng miền Bắc. Đối tượng thứ hai: Nam giới, cao khoảng 1m72 - 1m75, dáng người gầy, mặc áo chống nắng dài tay màu ghi, quần dài vải tối màu, đeo găng tay màu trắng, khẩu trang vải màu trắng, đội mũ bảo hiểm kiểu lưỡi trai tối màu, đi giầy kiểu thể thao, nói giọng miền Bắc. Cướp Ngân hàng BIDV chi nhánh Hạ Long: Khoảng 14h45 ngày 18/1/2019, trong lúc cán bộ nhân viên ngân hàng tại BIDV chi nhánh Hạ Long, số 1 Hồng Ngọc, Phường Bạch Đằng, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh đang thực hiện các công việc giao dịch phục vụ khách hàng, bất ngờ xuất hiện 1 tên cướp có vũ trang, uy hiếp, khống chế yêu cầu giao dịch viên vừa chuyển tiền, vừa phải cho tiền mặt vào túi của hắn. Khi sự việc xảy ra, giao dịch viên chi nhánh đã bình tĩnh thực hiện các thao tác giao dịch nghiệp vụ. Thủ kho ngân hàng và nhân viên bảo vệ chủ động, khôn khéo liên lạc, thông báo với Công an tỉnh Quảng Ninh. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời giữa BIDV Hạ Long và Công an tỉnh, đối tượng Trần Thế Khương, trú tại TP Hạ Long đã nhanh chóng bị khống chế và bắt giữ sau 7 phút. Người và tài sản được đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cướp ngân hàng BIDV tại Huế: Do chơi cá độ bóng đá dẫn đến thua nợ với số tiền trên 800 triệu đồng của nhiều người nên đối tượng Nguyễn Hoàng Tâm (29 tuổi, quê quán thôn Xuân Phong, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) nảy sinh ý định cướp tài sản để có tiền trả nợ. Khoảng 17h ngày 6/12/2016, sau khi quan sát nhân viên phòng giao dịch Thành Nội, chi nhánh ngân hàng BIDV Thừa Thiên - Huế (số 29 Mai Thúc Loan, TP Huế) đang đếm tiền bó lại thành từng cọc và không còn khách vào giao dịch thì Tâm cầm súng gas bắn đạn bi xông vào bắn nhiều phát nhằm uy hiếp các nhân viên. Ngay sau đó, Tâm nhanh tay hốt trọn số tiền 725,7 triệu đồng cho vào túi xách rồi phóng xe máy tẩu thoát. Sau nhiều ngày lẩn trốn Tâm đã bị bắt giữ. Ngày 29/8/2017, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Tâm mức án 15 năm tù giam. Xem thêm video: Vụ nổ súng cướp BIDV ở Hà Nội: Nhân chứng nói gì?. Nguồn: VTC NOW.

