Những vụ lãnh đạo sử dụng xe công trái quy định gây xôn xao

Kiểm điểm Chủ tịch Hội Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh dùng xe công đón con gái: Ngày 19/2, một lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Tĩnh thông tin, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức họp kiểm điểm Chủ tịch Hội này và cá nhân liên quan vì sử dụng xe công vào việc riêng. Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh đã nhận sai, nhận trách nhiệm về vụ việc. Trước đó, tối 2/2, chiếc xe biển xanh biển kiểm soát 38A - 066.88 của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh chở bà Nguyễn Thị Lệ Hà đã đến sân bay Vinh (Nghệ An) đón một phụ nữ, khi đón có sử dụng còi và đèn ưu tiên. Bà Hà thừa nhận chiều hôm đó có đi chúc Tết cán bộ phụ nữ lão thành tại Nghệ An, sau đó kết hợp vào sân bay Vinh đón con gái đang mang thai. Quá trình chờ đón, do máy bay đáp trễ nên xe chờ hơi lâu. Lúc con gái bà Hà ra lên xe thì sân bay đông nên tài xế có bật đèn, còi ưu tiên để chạy cho nhanh. Tỉnh Hà Tĩnh sau đó đã giao Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh báo cáo để kiểm điểm nghiêm túc, đồng thời giao công an rà soát, thu hồi còi, đèn ưu tiên trên các xe công vụ lắp đặt không đúng quy định. Ngày 9/2, ông Phạm Hoài Sơn (52 tuổi) là lái xe của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Tĩnh đã bị phạt 2,5 triệu đồng và tước bằng lái 2 tháng. Giám đốc bị khiển trách vì dùng xe công chở vợ con đi chơi: Chiều 11/10/2020, UBND huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình xác nhận Hội đồng kỷ luật của huyện đã quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Cao Hữu Cường, giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin - thể thao huyện, vì đã có hành vi vi phạm trong việc sử dụng ô tô công trái quy định. (Ảnh trụ sở Trung tâm VHTT - TT huyện Minh Hóa) Trước đó, ngày 25/7/2020, ông Cường dùng ô tô bán tải biển xanh chở vợ con đi tham quan tại điểm du lịch Rục Mòn, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa. Chiếc xe này do Trung tâm Văn hóa thông tin - thể thao huyện Minh Hoá quản lý sử dụng. Sự việc này được nhiều người phát hiện và phản ảnh. Hội đồng kỷ luật của huyện sau đó đã vào cuộc xác minh có sự việc trên. Dùng xe công vào việc riêng, Chánh thanh tra Hậu Giang bị kỷ luật: Tháng 5/2020, UB Kiểm tra Tỉnh uỷ Hậu Giang cho biết, thừa uỷ quyền của Thường trực Tỉnh ủy, đơn vị này vừa công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh kỷ luật ông Lưu Ngọc Đông, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy nay là Bí thư chi bộ Chánh Thanh tra tỉnh. Theo đó, Chánh thanh tra tỉnh Hậu Giang Lưu Ngọc Đông đã có những khuyết điểm, vi phạm như: buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng, vi phạm quy chế làm việc của Đảng ủy và Cơ quan Thanh tra tỉnh. (Ảnh minh họa) Ông Đông còn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ, công tác phòng, chống tham nhũng và sử dụng ô tô công vào việc riêng. Đồng thời, ông Lưu Ngọc Đông cũng chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Đảng ủy Thanh tra tỉnh nay là Chi ủy Chi bộ Thanh tra tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Vi phạm của ông Đông đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan. Để giữ nghiêm kỷ luật của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Đông. Dùng xe công vào việc tư, nguyên ủy viên thường trực HĐND tỉnh bị kỷ luật: Ngày 22/8/2019, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Hậu Giang đã trao quyết định kỷ luật ông Lê Văn Thao, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh. Theo đó, ông Thao bị kỷ luật khiển trách vì đã vi phạm về nguyên tắc tập trung dân chủ, sử dụng xe công sai quy định và chi tiếp khách không đúng quy định. Cụ thể, mặc dù là bí thư chi bộ, ông Thao đã nhận xét vào bản tự kiểm cuối năm của một đảng viên, nhưng thông tin thiếu khách quan, không trung thực. Trước khi về làm Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh, ông Thao từng là ủy viên thường trực HĐND tỉnh. >>> Xem thêm video: Hà Nội: Hàng dài xe công an hư hỏng nằm chờ sửa chữa.

