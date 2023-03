Những vụ đẽo đạn, cưa bom: “Điếc không sợ súng” hay túng làm liều?

Đẽo, chặt quả đạn gây nổ 5 người thương vong: Khoảng 13h ngày 25/3, ông A Tu (56 tuổi) cùng con gái Y Khung (22 tuổi) con rể A Nhi (23 tuổi, cùng trú tại thôn Kon Đao Yốp) đi làm rẫy phát hiện một quả đạn có chiều dài khoảng 30cm. Sau đó, anh A Nhi nhặt đem quả đạn về nhà. Đến 16h cùng ngày, anh A Nhi lấy cây rựa chặt quả đạn. Thời điểm này, ông A Tu, chị Y Khung và 3 cháu nhỏ gồm A Phước, 4 tuổi (con trai A Nhi); A Tiến, 12 tuổi (con ông A Tu) và A Thuận, 12 tuổi (cháu ruột ông A Tu) đang ngồi gần đó. Quả đạn phát nổ khiến A Nhi tử vong tại chỗ, cháu A Phước được đưa đi cấp cứu và tử vong sau đó. Những trường hợp bị thương được đưa đi cấp cứu. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc. (Ảnh: Chị Y Khung đang điều trị tại bệnh viện). Tử vong do cưa đầu đạn để lấy sắt vụn bán: Chiều 22/3/2023, người dân nghe tiếng nổ lớn tại nhà anh Mai Đình Sơn (41 tuổi, thôn 1, xã Quảng Nhân, Quảng Xương, Thanh Hóa) chuyên mua bán phế liệu. Vụ nổ khiến anh Sơn tử vong. Trước thời điểm xảy ra vụ nổ, anh Sơn mua lại đầu đạn này của 1 người mua bán nhỏ. Đại lý thu gom sắt vụn không nhập hàng là đầu đạn, thiết bị gây nổ nên anh Sơn để lại. Chiều ngày 22/3, anh này mang ra cưa để lấy phế liệu thì xảy ra vụ việc đáng tiếc trên. Nổ đạn cối khiến người đàn ông tử vong tại chỗ: Khoảng 9h sáng 28/2/2023, vụ nổ đạn cối đã khiến anh H.T.L (SN 1987, ấp Chất Đốt, xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) tử vong. Theo người hàng xóm, thời điểm trước khi xảy ra vụ nổ, họ nghe tiếng đập (như búa đập vào kim loại) sau đó có tiếng nổ lớn. Trước đó, anh L có một vật kim loại trông giống đầu đạn, nhưng không rõ từ đâu có. Cưa đầu đạn làm đồ trang trí dẫn đến tử vong: Khoảng 13h ngày 28/8/2021, ông Lê M (SN 1966) - chủ quán cà phê Nhất Minh nằm trên đường Ngô Quyền, thôn 2, xã Trà Đa, TP Pleiku (Gia Lai) dùng máy cưa sắt để cưa đầu đạn phía sau nhà. Khi đang cưa, đầu đạn phát nổ khiến ông M tử vong tại chỗ, thi thể bị biến dạng. Ông M có đam mê dùng đầu đạn để làm các vật dụng trang trí. Cưa đầu đạn phát nổ, người đàn ông tử vong: Cách đây 3 năm, vào trưa ngày 10/3/2020, anh S.H.N. (SN 1989, ấp Kim Cấu, xã Vĩnh Trạch, TP Bạc Liêu) cưa đầu đạn 12,8 mm dẫn đến phát nổ. Vụ nổ khiến anh N tử vong tại chỗ. Đầu đạn này được anh N. nhặt khi đi làm hồ tại phường Nhà Mát (TP Bạc Liêu) vào ngày 29/2/2020 sau đó đem về nhà cất giữ. Đến ngày 10/3/2020 đem ra cưa để làm nhẫn đeo thì xảy ra sự việc đau lòng này. Cưa bom, 1 người đàn ông tử vong: Tháng 8/2019, tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại nhà ông Trần Văn M. (62 tuổi, trú xã Đại Chánh) khiến người này tử vong. Trước thời điểm xảy ra sự việc, ông M. đã nhặt quả bom đem về vườn nhà cưa để lấy thuốc nổ thì xảy ra vụ việc. Cưa bom lấy thuốc nổ, một người tử vong: Chiều ngày 27/3/2019, anh Lý Văn T. (39 tuổi; thôn 10, xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) sau khi nhặt được quả bom đã cưa khiến quả bom phát nổ, nạn nhân tử vong tại chỗ. Nổ kho phế liệu ở Bắc Ninh, nhiều người thương vong: Khoảng 4h30 ngày 3/1/2018, một vụ nổ kinh hoàng tại kho phế liệu ở thôn Quan Độ (xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) đã cướp đi sinh mạng bé Nguyễn Tiến N (1 tuổi) và Đặng Thùy Tr (2 tuổi, đều trú tại thôn Quan Độ) và làm bị thương 9 người. Vụ nổ làm sập 5 ngôi nhà kế bên. Công an Bắc Ninh khi đó đã khởi tố, tạm giam ông Nguyễn Văn T-chủ cơ sở thu gom phế liệu trên về hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Nguyên nhân vụ nổ do người dân mua vật liệu nổ về đây để chế xuất phế liệu dẫn đến nổ. >>> Mời độc giả xem thêm video Cận cảnh dư trấn của vụ nổ lớn tại Hồ Tùng Mậu tối 27/12/2022.

