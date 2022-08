Những ngôi nhà nứt toác, chực chờ đổ sập cạnh dự án tỉ đô

Dự án đường sắt Nhổn - ga Hà Nội có chiều dài 12,5km chính thức khởi công từ tháng 10/2010 đến nay đã được gần 12 năm vẫn chưa được đưa vào sử dụng do chậm tiến độ. Tổng vốn đầu tư công trình này khoảng 34.000 tỷ đồng tăng gấp đôi so với dự kiến ban đầu. (Ảnh: Vietnamnet) Nhà ga S9 nằm trên đường Kim Mã (quận Ba Đình) đi ngầm, một số ngôi nhà bên cạnh có hiện tượng nghiêng, nứt. (Ảnh: Vietnamnet) Bị ảnh hưởng nặng nhất là ngôi nhà số 431 đường Kim Mã. Bà chủ nhà Nguyễn Thị Bích, 53 tuổi, cho biết từ năm 2019 căn nhà đã có hiện tượng lún, nứt, hiện cửa không thể đóng kín. Dưới tầng hầm, các vết nứt lún thấy rõ nhất. Những cột chống đỡ chính lộ phần thép, ngôi nhà nghiêng hẳn sang một bên.Theo bà Bích, chính quyền địa phương và nhà thầu dự án từng mời đơn vị độc lập đánh giá tình trạng ngôi nhà. Kết luận là nhà đang ở mức cực kỳ nguy hiểm, phải di dời. Thiết bị đo độ nứt của ngôi nhà được đặt tại tầng 1. Bà Bích cho hay 7 người sống trong căn nhà luôn bất an: "Chúng tôi nhiều lần nộp đơn, song mọi việc vẫn chưa thể giải quyết ổn thỏa dù phía nhà thầu thừa nhận việc nứt, lún là do quá trình thi công dự án. Tới nay, sau 3 năm, không có một biện pháp an toàn nào được đưa ra, ít nhất là lắp khung sắt để chống sập". Trao đổi với PV Dân trí, lãnh đạo UBND phường Ngọc Khánh (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, chính quyền địa phương nhận được đơn thư phản ánh của các hộ gia đình tại số nhà 431 đường Kim Mã. (Ảnh: Dân trí) Theo vị lãnh đạo này, ngay khi tiếp nhận đơn thư, phường Ngọc Khánh đã mời chủ đầu tư, nhà thầu, bên giám sát dự án xuống hiện trường khảo sát, đồng thời lắp đặt hệ thống quan trắc đo hiện tượng sụt lún, nứt,… đối với những công trình nằm trong phạm vi bị ảnh hưởng. (Ảnh: Dân trí) Gia đình ông Lê Hữu Đa (81 tuổi, trú tại ngõ 51 Quốc Tử Giám, phường Văn Chương, quận Đống Đa, Hà Nội) sống chung với cảnh những bức tường, bậc cầu thang đều bị nứt toác, xuống cấp nghiêm trọng. Để bớt lo, chủ nhà phải thuê thợ và mua sắt về để chống đỡ.(Ảnh: Tiền Phong) Ngôi nhà được "chống nạng" tạm thời do chịu sự ảnh hưởng bởi việc thi công ga ngầm dự án Nhổn - ga Hà Nội (dài 4 km từ ga S9 tới S12). Ngôi nhà của ông Đa đang ở được sửa và xây lại từ năm 1994, mặc dù ở trong con ngõ sâu số 51 Quốc Tử Giám nhưng lại là ngôi nhà chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi việc thi công ga ngầm dự án Nhổn - ga Hà Nội (dài 4 km từ ga S9 tới S12). (Ảnh: Tiền Phong) Khi bước lên những bậc cầu thang nhà ông Đa sẽ cảm nhận được hiện tượng nghiêng, cộng với các vết nứt to tiềm ẩn nguy cơ đổ sập bất kỳ lúc nào. Dẫu lo lắng nhưng hàng ngày, ông già 81 tuổi vẫn phải di chuyển qua những bậc thang nứt toác, lên tầng 2 để phơi đồ, cho mèo ăn. (Ảnh: Tiền Phong) Chia sẻ với Tiền Phong, ông Lê Hữu Đa nói: "Trước đây, gia đình tôi được chủ dự án chi 5 triệu đồng hỗ trợ mỗi tháng để tạm trú nơi khác. Sau 6 tháng, không còn khoản hỗ trợ, tôi lại chuyển về ngôi nhà này để sống. Bởi nếu tiếp tục thuê nhà, tiền lương hưu của tôi không đủ để duy trì phí sinh hoạt. Nay, tôi sống một mình trong căn nhà này trong sự lo sợ...". (Ảnh: Tiền Phong) Thước đo vết nứt trên tường.(Ảnh: Tiền Phong) Đứng trước căn nhà vừa được sửa chữa, bà Nguyễn Thị Quỳ (90 tuổi) cho hay, các ngôi nhà cạnh công trình ga ngầm S11 trong ngõ 51 Quốc Tử Giám đều được chủ dự án đóng cọc đo độ lún. (Ảnh: Dân trí) Bà Quỳ chỉ cho phóng viên điểm đóng cọc đo độ lún, tỏ ra chán nản vì biết đến bao giờ người dân mới thôi phải "kêu cứu". (Ảnh: Dân trí) Dự án metro Nhổn - ga Hà Nội đang "đắp chiếu" chờ thi công. Nhiều người dân sống bên cạnh lo ngại thời gian tới khi dự án hoạt động trở lại, việc đào ngầm có thể làm ảnh hưởng tới nhiều nhà.

>>> Mời độc giả xem thêm video Chạy thử toàn hệ thống đường sắt Cát Linh - Hà Đông: (Nguồn: VTV24)

