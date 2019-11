Những đứa con rể nhẫn tâm sát hại bố, mẹ vợ gây rúng động dư luận

Khoảng 21h ngày 20/11, Công an huyện Thái Thụy nhận được tin báo của Công an xã Thụy Lương (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) phát hiện bà Nguyễn Thị Hợi, sinh năm 1971, trú tại thôn Hổ Đội 2, xã Thụy Lương chết trong bể nước mưa ở sau nhà; trên mặt bể nước có vết máu. Qua tài liệu điều tra, xác minh thấy Vũ Đức Bộ (SN 1989, trú tại thôn Các Đông, xã Thái Thượng, Thái Thụy (là con rể bà Hợi) có mâu thuẫn, đã có lần đe dọa giết mẹ vợ. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy ban đầu Bộ khai nhận, do mâu thuẫn với vợ và mẹ vợ nên khoảng 6h ngày 20/11/2019, Vũ Đức Bộ dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào người mẹ vợ. Sau khi xác định bà Hợi đã chết, Bộ kéo bà Hợi ra cạnh bể nước và đẩy vào trong bể nước. Cơ quan công an đã tạm giữ Bộ, vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Con rể ra tay sát hại mẹ vợ và chém trọng thương em vợ: Giàng Seo Mìn (sinh năm 1989), trú tại xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, do mâu thuẫn với vợ là chị Lý Thị Dua từ năm 2017, nên vợ đối tượng Mìn đã bỏ nhà đi làm thuê. Sau nhiều lần thuyết phục vợ trở về nhà không thành, nên Giàng Seo Mìn nảy sinh mâu thuẫn và có ý định trả thù. Tối 8/11, Giàng Seo Mìn mang theo con dao tìm đến nhà mẹ vợ là bà Giàng Thị X. (tại thôn Làng Có 3, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai). Đến 22h cùng ngày, Mìn cầm dao lao vào nhà chém vào cổ bà X. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tiếp đó, Mìn lao vào chém nhiều nhát vào người em Ly Seo D. (sinh năm 2005) khiến nạn nhân bị trọng thương, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngay sau khi gây án, đối tượng Mìn đã lên xe máy bỏ chạy về nhà tại Thâm Bon, xã Xuân Hòa (Bảo Yên) và sau đó bị bắt vào sáng ngày 9/11. "Con rể hờ" sát hại bố và anh trai vợ: Năm 2009, Hoàng Văn Sắt (SN 1973, trú tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) sống chung với chị Nông Thị H. (SN 1983, trú tại khu 10, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), không đăng ký kết hôn và sinh được một con gái. Đầu năm 2018, hai người đã chia tay. Sau đó chị H. có bạn trai mới. Vì ghen tuông, thỉnh thoảng Sắt vẫn đến nhà H. chửi bới và đe dọa giết chị H. cùng bạn trai của chị này. Vào lúc 20h40 phút ngày 4/8, Sắt đến nhà anh trai chị H. là Nông Văn T. để tìm chị nhưng không gặp. Hắn xảy ra xô xát, cãi nhau với bố đẻ chị H. là ông Nông Văn S. Sắt đã dùng dao đâm ông S., khiến ông gục ngã và chết tại chỗ. Thấy bố bị đâm, anh T. định chạy ra ngoài kêu cứu liền bị Sắt đuổi theo, dùng dao đâm và anh này cũng tử vong ngay sau đó. Nhận được tin báo, Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) đã nhanh truy bắt đối tượng này về trụ sở. Con rể sát hại mẹ vợ và đâm vợ trọng thương: Lúc 9h ngày 24/6, do mâu thuẫn từ trước, Phan Văn Tâm (con rể bà Muội, SN 1981, ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) mang theo dao đến nhà bà Muội để tìm vợ là chị Trần Thị Ánh Nguyệt (SN 1993). Thấy vậy, bà Muội đến can ngăn thì xảy ra xô xát. Tâm dùng dao đâm vào ngực, lưng bà Muội khiến nạn nhân tử vong. Thấy mẹ bị chồng đâm, chị Nguyệt chạy đến can ngăn. Cả hai xô xát. Chị Nguyệt bị đâm trúng vào vai và tay, còn Tâm cũng bị thương với nhiều vết dao đâm trên người. Ngay sau đó, Công an huyện Tân Châu phối hợp cùng Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh đến ngay hiện trường tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ thu giữ con dao có dính máu. Truy bắt đối tượng. Con rể đâm bố mẹ vợ nguy kịch rồi đi đầu thú: khoảng 18h30 ngày 4/6, thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội, Đỗ Công Ngọc (SN 1992, trú cùng thôn) đã dùng dao đâm bố và mẹ vợ trọng thương do xảy ra mâu thuẫn. Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa 2 nạn nhân đến bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau khi sự việc xảy ra Công an huyện Đông Anh cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc. Ngọc đã lên cơ quan Công an để đầu thú. Được biết, Ngọc và con gái hai nạn nhân là vợ chồng và có 1 người con chung nhưng hiện đang sống ly thân. Tại địa phương, đối tượng chưa có tiền án, tiền sự. Xem thêm video: Rúng động con rể thảm sát gia đình vợ ở Hưng Yên. Nguồn: ANTV.

Khoảng 21h ngày 20/11, Công an huyện Thái Thụy nhận được tin báo của Công an xã Thụy Lương (huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) phát hiện bà Nguyễn Thị Hợi, sinh năm 1971, trú tại thôn Hổ Đội 2, xã Thụy Lương chết trong bể nước mưa ở sau nhà; trên mặt bể nước có vết máu. Qua tài liệu điều tra, xác minh thấy Vũ Đức Bộ (SN 1989, trú tại thôn Các Đông, xã Thái Thượng, Thái Thụy (là con rể bà Hợi) có mâu thuẫn, đã có lần đe dọa giết mẹ vợ. Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thái Thụy ban đầu Bộ khai nhận, do mâu thuẫn với vợ và mẹ vợ nên khoảng 6h ngày 20/11/2019, Vũ Đức Bộ dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào người mẹ vợ. Sau khi xác định bà Hợi đã chết, Bộ kéo bà Hợi ra cạnh bể nước và đẩy vào trong bể nước. Cơ quan công an đã tạm giữ Bộ, vụ việc đang được điều tra, làm rõ. Con rể ra tay sát hại mẹ vợ và chém trọng thương em vợ: Giàng Seo Mìn (sinh năm 1989), trú tại xã Xuân Hòa, huyện Bảo Yên, do mâu thuẫn với vợ là chị Lý Thị Dua từ năm 2017, nên vợ đối tượng Mìn đã bỏ nhà đi làm thuê. Sau nhiều lần thuyết phục vợ trở về nhà không thành, nên Giàng Seo Mìn nảy sinh mâu thuẫn và có ý định trả thù. Tối 8/11, Giàng Seo Mìn mang theo con dao tìm đến nhà mẹ vợ là bà Giàng Thị X. (tại thôn Làng Có 3, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, Lào Cai). Đến 22h cùng ngày, Mìn cầm dao lao vào nhà chém vào cổ bà X. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tiếp đó, Mìn lao vào chém nhiều nhát vào người em Ly Seo D. (sinh năm 2005) khiến nạn nhân bị trọng thương, phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Ngay sau khi gây án, đối tượng Mìn đã lên xe máy bỏ chạy về nhà tại Thâm Bon, xã Xuân Hòa (Bảo Yên) và sau đó bị bắt vào sáng ngày 9/11. "Con rể hờ" sát hại bố và anh trai vợ: Năm 2009, Hoàng Văn Sắt (SN 1973, trú tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) sống chung với chị Nông Thị H. (SN 1983, trú tại khu 10, phường Thanh Sơn, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), không đăng ký kết hôn và sinh được một con gái. Đầu năm 2018, hai người đã chia tay. Sau đó chị H. có bạn trai mới. Vì ghen tuông, thỉnh thoảng Sắt vẫn đến nhà H. chửi bới và đe dọa giết chị H. cùng bạn trai của chị này. Vào lúc 20h40 phút ngày 4/8, Sắt đến nhà anh trai chị H. là Nông Văn T. để tìm chị nhưng không gặp. Hắn xảy ra xô xát, cãi nhau với bố đẻ chị H. là ông Nông Văn S. Sắt đã dùng dao đâm ông S., khiến ông gục ngã và chết tại chỗ. Thấy bố bị đâm, anh T. định chạy ra ngoài kêu cứu liền bị Sắt đuổi theo, dùng dao đâm và anh này cũng tử vong ngay sau đó. Nhận được tin báo, Công an TP Uông Bí (Quảng Ninh) đã nhanh truy bắt đối tượng này về trụ sở. Con rể sát hại mẹ vợ và đâm vợ trọng thương: Lúc 9h ngày 24/6, do mâu thuẫn từ trước, Phan Văn Tâm (con rể bà Muội, SN 1981, ngụ xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) mang theo dao đến nhà bà Muội để tìm vợ là chị Trần Thị Ánh Nguyệt (SN 1993). Thấy vậy, bà Muội đến can ngăn thì xảy ra xô xát. Tâm dùng dao đâm vào ngực, lưng bà Muội khiến nạn nhân tử vong. Thấy mẹ bị chồng đâm, chị Nguyệt chạy đến can ngăn. Cả hai xô xát. Chị Nguyệt bị đâm trúng vào vai và tay, còn Tâm cũng bị thương với nhiều vết dao đâm trên người. Ngay sau đó, Công an huyện Tân Châu phối hợp cùng Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh đến ngay hiện trường tiến hành điều tra, thu thập chứng cứ thu giữ con dao có dính máu. Truy bắt đối tượng. Con rể đâm bố mẹ vợ nguy kịch rồi đi đầu thú: khoảng 18h30 ngày 4/6, thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội, Đỗ Công Ngọc (SN 1992, trú cùng thôn) đã dùng dao đâm bố và mẹ vợ trọng thương do xảy ra mâu thuẫn. Phát hiện sự việc, người dân đã nhanh chóng đưa 2 nạn nhân đến bệnh viện Việt Đức cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Ngay sau khi sự việc xảy ra Công an huyện Đông Anh cùng lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường khám nghiệm điều tra nguyên nhân vụ việc. Ngọc đã lên cơ quan Công an để đầu thú. Được biết, Ngọc và con gái hai nạn nhân là vợ chồng và có 1 người con chung nhưng hiện đang sống ly thân. Tại địa phương, đối tượng chưa có tiền án, tiền sự. Xem thêm video: Rúng động con rể thảm sát gia đình vợ ở Hưng Yên. Nguồn: ANTV.