Những cuộc rượu đắt đỏ vì vi phạm phòng, chống dịch COVID -19

Nộp phạt 55 triệu đồng vì "cuộc rượu đêm khuya": Dù đang thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16, nhưng 5 người đàn ông ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vẫn tụ tập uống rượu đến đêm khuya. Trong đó, có một trường hợp đang thực hiện cách ly y tế tại nhà nhưng đã tự rời khỏi nơi cách ly để tham gia cuộc rượu. Ngày 2/9, UBND huyện Nghi Lộc đã xử phạt 5 người này tổng số tiền 55 triệu đồng. Phạt 105 triệu đồng 7 thanh niên tụ tập ăn nhậu: Ngày 31/8, Công an phường Tiến Thành, TP Đồng Xoài, Bình Phước đã xử phạt vi phạm hành chính 7 người gồm 3 nữ, 4 nam, cùng ngụ TP Đồng Xoài ăn nhậu trong lúc giãn cách xã hội với tổng số tiền 105 triệu đồng. 8 người tụ tập ăn nhậu bị phạt 120 triệu đồng: Ngày 25/8, lực lượng chức năng ở huyện Càng Long và Châu Thành (Trà Vinh) đã xử phạt 8 đối tượng tụ tập ăn nhậu với tổng số tiền 120 triệu đồng về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người xảy ra tại 2 huyện này. Chủ nhà bị phạt 15 triệu vì rủ bạn đến tụ tập ăn nhậu: Ông Sơn Khanh (trú xã Phước Hảo, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh) rủ 3 người bạn đến nhà nhậu trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện nên lập biên bản. Ngày 23/8, Công an xã Phước Hảo đã xử phạt 4 người này tổng số tiền 60 triệu đồng. Tụ tập ăn nhậu, 12 người bị phạt 180 triệu đồng: Ngày 11/8, lực lượng chức năng huyện Long Phú và Châu Thành (Sóc Trăng) đã xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 180 triệu đồng đối với 12 đối tượng tổ chức nhậu nhẹt trên địa bàn, vi phạm Chỉ thị 16. Trước đó, ngày 10/8, Công an xã Hồ Đắc Kiện, huyện Châu Thành phát hiện nhóm 8 người tụ tập ăn nhậu. Trong khi đó, Công an xã Long Đức, huyện Long Phú thì phát hiện 4 đối tượng tụ tập ăn nhậu phía sau nhà ông T.V.B. Xử phạt 135 triệu đồng đối với 10 người tụ tập uống rượu: Ngày 7/8, Công an xã Thanh Bình (huyện Chợ Gạo, Tiền Giang) đã xử phạt mỗi người 15 triệu đồng đối 2 vụ việc, liên quan đến 10 người vi phạm "Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người" theo Chỉ thị 16 của Chính phủ. Tụ tập uống rượu, 4 nam nữ bị phạt 68 triệu đồng: Chiều 25/7, Công an xã Long Đức (TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) kiểm tra, phát hiện 2 nam và 2 nữ tụ tập tại khu vực nhà trọ Hai Mường ở ấp Vĩnh Hưng, để ăn nhậu. Ngày 26/7, Công an xã Long Đức đã lập biên bản, xử phạt mỗi người 17 triệu đồng. 7 người tụ tập ăn nhậu trong phòng trọ bị đề nghị phạt 105 triệu: Khuya 22/7, trong lúc tuần tra lực lượng chức năng phát hiện có 7 người đang tụ tập uống rượi tại xã Mỹ An, huyện Mang Thít (tỉnh Vĩnh Long). Ngày 23/7, Công an huyện Mang Thít đã xử phạt 7 người này tổng số tiền 105 triệu đồng. >>>> Xem thêm video: 4 người ở TP. Sa Đéc tụ tập ăn nhậu bị phạt 60 triệu đồng. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

