Những “bàn tay vàng trong làng bốc biển”, trúng ngũ quý siêu “độc“

Chiều 23/2, chủ xe ô tô Hyundai Grand i10 ở Ninh Bình đến Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình làm thủ tục đăng ký xe, may mắn bốc được biển số 35A-333.33. Hình ảnh biển số được đăng tải lên mạng xã hội đã nhận được "cơn mưa" lời khen về sự may mắn. Nhiều người cho rằng đây là "con xe i10 đắt giá nhất Ninh Bình", sau khi được mang biển ngũ quý 3, chiếc xe có thể đội giá nhiều lần. Chiều 11/11/2022, Chỉ huy Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã bàn giao biển số 29C1-999.99 cho chủ xe máy tại trụ sở công an quận vào sáng cùng ngày. Theo tìm hiểu, chủ nhân biển số này là chị Nguyễn Thu Thủy ở phường Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội). Anh Thanh (em trai chị Thuỷ) cho biết, sau khi thông tin chị tôi bốc trúng biển ngũ quý 9, rất nhiều người gọi điện để hỏi mua xe và đã có người trả giá 1,6 tỉ đồng nhưng chị Thuỷ chưa đồng ý. Ngày 24/5/2022, chị Nguyễn Thị Thu Thuỷ (thôn Long Thành, xã Tịnh Thiện, TP Quảng Ngãi) cho biết, chiếc xe Future biển số 76B1-777.77 của chị đã được bán cho chủ mới. Theo tìm hiểu, chủ sở hữu mới của chiếc xe này là anh H.N. (ngụ TP Quảng Ngãi). Anh N. làm nghề kinh doanh xe mô tô và có đam mê với các xe mang biển số độc. Nghe tin chị Thuỷ bấm được biển số siêu đẹp, anh N. đã liên hệ hỏi mua. Sau nhiều lần thương lượng, anh N. đã mua được chiếc xe này với giá gấp nhiều lần giá trị thực tế của chiếc xe. Mặc dù chủ nhân mới không tiết lộ mức giá cụ thể, nhưng nhiều người đồn đoán rằng, chiếc xe ngũ quý 7 này có giá không dưới 200 triệu. Sáng 24/5/2022, hình ảnh anh Nguyễn Văn N. (SN 1978, trú tại Gia Bình, Bắc Ninh) cầm biển kiểm soát xe ô tô số 99A- 555.55 được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người không khỏi xuýt xoa vì đây được coi là “biển số đẹp”. Theo anh N., sáng cùng ngày, anh đi đăng ký ô tô tại Công an huyện Gia Bình. Chiếc xe đăng ký mang nhãn hiệu Huyndai SantaFe sản xuất năm 2022. Sau đó, anh N. bấm được biển số 99A- 555.55. Anh N. cho biết, việc bấm được biển số này là hoàn toàn may mắn. Ngày 22/5/2022, ông Phạm Hoàng Long (xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) bấm được số xe ngũ quý 6. Ông Long cho biết, khi ông lên Công an xã Thừa Đức làm thủ tục đăng ký, bấm biển số xe máy cho chiếc Honda Future Fi màu trắng đen, bất ngờ bấm được biển số 71C- 666.66. Theo ông Long, xe máy này được gia đình mua nhằm mục đích đi lại hằng ngày và ông cũng không có ý định chuyển nhượng lại cho người khác. Sáng 15/4/2022, anh Nguyễn Đắc Trí (SN 1971, xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) bất ngờ bấm được biển kiểm soát 38A-444.44 cho chiếc xe ô tô có nhãn hiệu Hyundai, loại xe Creta gây xôn xao. Anh Trí cho biết, chiếc xe Hyundai Creta vừa mua với tổng kinh phí hơn 800 triệu đồng. Nếu có người nào thích, anh sẵn lòng nhượng lại chiếc xe may mắn này. Ngày 14/4/2022, ông T.H.T. (51 tuổi, trú tại huyện Anh Sơn, Nghệ An) đã đăng ký, bấm được biển số 37A- 999.99. "Bản thân tôi khi đi bấm biển số cũng mong được số đẹp, dễ nhớ nhưng bấm trúng biển ngũ quý 9 thì quả thật là quá bất ngờ và vui sướng. Tôi cũng có thú vui ngắm nhìn những biển số đẹp, dễ nhớ và mang nhiều ý nghĩa về tài lộc", ông T. chia sẻ. Chiếc xe KIA Sonet, anh T. mua có giá lăn bánh là 700 triệu đồng. Theo chia sẻ của người đàn ông này, ngay sau khi thông tin anh bấm được biển số xe ngũ quý 9, có nhiều người đã lập tức liên hệ với anh đặt vấn đề mua lại chiếc xe trên. Trong đó, người trả giá cao nhất tại thời điểm này là 1,5 tỷ đồng. >>>> Xem thêm video: Công an Hà Nội xác minh vụ hai xe ô tô Mercedes Benz cùng biển số. Nguồn: ĐTHĐT.

