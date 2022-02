Những án mạng kinh hoàng: Khi sát nhân là hàng xóm

Nam thanh niên dùng kìm đánh hàng xóm tử vong: Xảy ra cãi vã liên quan tới việc buộc dây thép để căng bạt, Phan Văn Phú (SN 1995, trú huyện Hà Trung, Thanh Hoá) đã dùng kìm đánh hàng xóm là ông M.X.B (SN 1977) tử vong. Ngày 24/2, Công an huyện Hà Trung cho biết đang tạm giữ Phú để điều tra, làm rõ. Dùng dao sát hại hàng xóm: Trưa 17/2, Lại Văn Hạnh (SN 1975, ở huyện Kiến Xương, Thái Bình) và anh N.V.T (người cùng địa phương) xảy ra mâu thuẫn tại đường liên xã Quang Bình, huyện Kiến Xương. Trong lúc xô xát, Hạnh lấy dao tự chế đâm anh T. tử vong. (Ảnh minh hoạ) Dùng súng sát hại vợ chồng hàng xóm rồi tự sát: Do mâu thuẫn trong việc nợ tiền, ngày 15/2, Lê Văn Hữu (42 tuổi, trú xã Dân Tiến, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên) đã dùng súng bắn vợ chồng ông L.V.T. và bà P.T.Đ. (đều 52, là hàng xóm của Hữu) khiến ông T. tử vong, bà Đ. phải nhập viện rồi sau đó tự tử. Giết hàng xóm vì nghi bị “bỏ bùa”: Nghi ngờ ông Sình Sía Cho (SN 1945, trú tại thôn Cẳng Tằng, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) làm ma “Ngũ hải” để hại người thân của mình, Sình Pà Mỷ (SN 1976, trú cùng địa phương) đã tìm đến gặp ông Cho và sát hại ông này. Ngày 11/1, Công an tỉnh Hà Giang đã khởi tố, bắt tạm giam Mỷ. Sát hại hàng xóm vì mâu thuẫn trong việc đổ rác: Ngày 3/1, tại thôn An Lý, xã Hưng Long (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) Nguyễn Văn Vụ (46 tuổi, người ở trong thôn) và ông Nguyễn Hữu V. (59 tuổi, hàng xóm của Vụ) đã xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Nguyên nhân là do ông V. đổ rác thải sang đường đi vào nhà của Vụ. Trong lúc cãi vã, Vụ chạy vào bếp nhà mình lấy con dao ra đâm ông V. tử vong. Đâm hàng xóm tử vong ngay sau khi nói chuyện: Chiều 13/11/2021, Phạm Đức Chiến (SN 1971; trú phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội) ra khu vực hồ Nam Đồng câu cá, rồi quay về nhà. Trên đường về, Chiến gặp và đứng nói chuyện với hàng xóm là ông T.N.M. (SN 1977) một lúc. Chiến sau đó bỏ đi rồi bất ngờ quay lại vị trí ông M. đang đứng dùng dao đâm nạn nhân tử vong. Truy sát gia đình hàng xóm khiến 3 người thương vong: Do tiếng mở cổng của hàng xóm to nên khiến Nguyễn Hữu Phú (SN 1968, trú huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang ) bực tức. Ngày 9/8/2021, Phú đã cầm dao truy sát cả gia đình nhà hàng xóm khiến 1 người chết, 2 người bị thương. Sát hại, phi tang xác hàng xóm xuống cống nước: Do không muốn trả tiền và muốn lấy lại sợi dây chuyền từ hàng xóm là anh Nguyễn Trung Đoàn (SN 1982; trú tại thôn Dũng cảm, xã Trung Tú, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội) nên tối 9/8/2021, Vương Văn Đoàn đã giết hàng xóm, phân xác rồi cho vào bao tải phi tang xuống cống. >>> Xem thêm video: Rùng mình con trai ra tay sát hại mẹ ruột dã man trước thềm năm mới. Nguồn: ANTV.

