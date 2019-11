Nhiều vết nứt khổng lồ như động đất ở đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Nhiều ngày nay, người dân lưu thông trên đoạn đường dẫn lên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (địa phận xã Tam Đại, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) phát hiện một vết nứt rộng, dài vô cùng nguy hiểm, đe dọa an toàn giao thông.



Đây là đường dẫn lên cây cầu Bà Ngôn, cầu vượt đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi tại xã Tam Đại mới hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2018.





Trả lời báo chí, ông Hoàng Việt Hưng, Giám đốc Ban quản lý dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi cho biết đoạn đường dẫn và cây cầu này thuộc gói thầu A1, đoạn từ km 65-80.





Đề cập đến vết nứt, ông Hoàng Việt Hưng cho rằng vị trí bị sạt lở trên do nhà thầu chỉ mới làm tạm để đảm bảo giao thông, cảnh quan. Đơn vị thi công chưa thể làm phần gia cố bên dưới bằng đá hộc được là do trong quá trình thi công có vài hộ dân cản trở.





Theo ông Hoàng Việt Hưng, nếu thi công đúng như thiết kế thì bên dưới phần mặt đường phải được gia cố bằng đá hộc để bảo vệ hai bên taluy không sạt xuống. Hiện tại phần mặt đường đó chỉ làm tạm thế thôi chứ chưa đúng như thiết kế, bản vẽ được duyệt.





Theo quan sát, vị trí sạt lở ở taluy âm phía đường dẫn lên cầu Bà Ngôn, phía bên phải theo hướng Tam Kỳ - hồ Phú Ninh.





Mặt đường dẫn đoạn này đã nứt toác một vệt dài hàng chục mét, bề rộng khoảng nửa mét, phần taluy âm sụt lún nghiêm trọng, lan can xê dịch khỏi vị trí ban đầu.

