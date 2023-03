Nhan nhản đinh nhọn xuất hiện tại chùa Tam Chúc, Công an tiết lộ nguyên nhân

Theo phản ánh của độc giả, thời gian qua tại khuôn viên chùa Tam Chúc, thị trấn Ba Sao, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam xuất hiện nhan nhản đinh nhọn, vật bằng kim loại sắc nhọn... tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho du khách và phương tiện. Thực trạng này khiến nhiều du khách quan ngại và đặt nghi vấn về việc có hay không hiện tượng đinh tặc tại chùa Tam Chúc? Theo phản ánh của người dân, rất nhiều du khách đến chùa Tam Chúc phát hiện và thu nhặt được nhiều đinh vít, vật nhọn... có chiều dài từ 2- 3cm. Để làm rõ thông tin, PV đã liên hệ với Công an huyện Kim Bảng, Hà Nam. Trao đổi với báo chí, thượng tá Trịnh Minh Hoàng, Trưởng Công an huyện Kim Bảng cho hay: "Các đinh vít này do các nhà thầu lắp biển quảng cáo, sau khi dời đi thì không nhặt hết đinh vít rơi tại khuôn viên chùa. Hiện BQL đã khắc phục xong, hoàn toàn không có chuyện nạn "đinh tặc" xuất hiện tại chùa Tam Chúc". Thượng tá Hoàng cho biết thêm, sau khi để xảy ra tình trạng trên, phía chùa Tam Chúc cũng đã có văn bản cáo lỗi du khách. Ngoài ra, Công an huyện yêu cầu chùa Tam Chúc nếu như trường hợp nào bị hỏng lốp do đinh tại nơi đây thì chùa Tam Chúc phải điều nhân viên sửa chữa miễn phí cho du khách". >>> Xem thêm video: Chở con đi học, 3 mẹ con thiệt mạng khi va chạm với xe tải. Nguồn: Kienthuc.net.

