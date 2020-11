Nguyên nhân vụ ô tô lao xuống vực sâu 100 m khiến 3 người chết

Ngày 9/11, theo Báo cáo của Ban ATGT tỉnh Hà Giang, nguyên nhân ban đầu xảy ra vụ tai nạn được xác định là do mất lái dẫn tới rơi xuống vực. Vụ ô tô lao xuống vực sâu 100 m ở Hà Giang xảy ra vào hồi 11h ngày 8/11, tại tuyến đường liên thôn Bản Mồ (xuống sông Nho Quế), thuộc thôn Bản Mồ, thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Lúc này xe ô tô mang BKS 23A - 071.95 do anh Sùng Mí Quả (SN 1985, trú tại xã Lùng Tám, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) điều khiển đã lao xuống vực sâu khoảng 100 mét, ngồi trong xe có 6 hành khách, 1 lái xe. Hậu quả, vụ tai nạn khiến chị Nguyễn Thị Hoài Phương (SN 1973); Chị Nguyễn Thị Phương Dung (SN 1970); Bà Nguyễn Thị Minh Tuyết (SN 1962) cùng trú tại Thành phố Đà Nẵng tử vong. 4 người khác bị thương gồm: ông Trần Nhân Triết (SN 1958, chồng bà Tuyết); Trần Công Thịnh (SN 1994, con trai bà Tuyết); Nguyễn Đăng Duy (SN 1998, con trai bà Tuyết); anh Sùng Mí Quả (lái xe). Lãnh đạo UBND huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang cho biết, 4 nạn nhận bị thương hiện sức khỏe đã ổn định không nguy hiểm đến tính mạng. Trong đó, lái xe là anh Sùng Mí Quả bị thương nặng nhất, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang, 3 người còn lại đã được chuyển về Hà Nội để tiếp tục theo dõi và điều trị. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, Ban ATGT tỉnh Hà Giang đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cho các gia đình có nạn nhân bị chết, mỗi nạn nhân 3 triệu đồng, hỗ trợ bạn đầu cho mỗi nạn nhân bị thương 1 triệu đồng. Theo thông tin từ Cục CSGT, phương tiện xảy ra tai nạn là xe Uaz sản xuất năm 1990, hạn đăng kiểm đến 26/1/2021. Lái xe Sùng Mí Quả có giấy phép lái xe hạng C. có giá trị đến 14/6/2022. Hiện vụ ô tô lao xuống vực sâu 100 m ở Hà Giang đang tiếp tục được cơ quan chức năng làm rõ. >>> Xem thêm video: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 7 người thương vong tại Hà Giang. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

