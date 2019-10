Người phụ nữ suýt nhảy cầu Chương Dương tự tử

Theo thông tin ban đầu, vụ việc trên xảy ra vào sáng nay (10/5) tại khu vực cầu Chương Dương (phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội). Vào thời điểm trên, nhiều người đi đường phát hiện một người phụ nữ dẫn theo một bé trai với nhiều biểu hiện bất thường. Một số người dân sống ở khu vực gần hiện trường và người đi đường đã tìm cách tiếp cận, can ngăn. Tuy nhiên người phụ nữ này vẫn không phản ứng và trèo lên mép lan can định gieo mình xuống sông. Trong lúc đó, một số người dân đã vội chạy chờ sẵn dưới mép sông nếu nhảy cầu thì sẽ tìm cách tiếp cận và đưa nạn nhân vào bờ. Rồi người dân liền báo tin cho lực lượng chức năng để ứng cứu, nhận được tin báo lực lượng chức năng đã nhanh chóng cử người xuống hiện trường can ngăn, khuyên nhủ người phụ nữ này để tránh trường hợp xấu xảy ra. Sau khi được giải cứu, người phụ nữ đã từ bỏ ý định tự tử. Theo một số nhân chứng cho biết, người phụ nữ này có thể do buồn phiền về việc chồng mình nên mới có ý định tự tử. Trao đổi với PV, một cán bộ Đội CSGT Số 5 Hà Nội xác nhận vụ việc trên và cho biết, hiện cả người mẹ và người con đã được lực lượng chức năng bàn giao cho UBND nhân phường Bồ Đề thụ lý. Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.



