Người phụ nữ buôn gà và bịch ma túy đầy “bí ẩn“

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 8h ngày 26/5/2022, Công an phường Thanh Trường (TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) nhận được một cuộc điện thoại ẩn danh cho hay, thời gian gần đây tại khu vực xã Thanh Luông (huyện Điện Biên) xuất hiện một đối tượng nữ giới, đi xe máy màu trắng đen, chở theo lồng gà. Đối tượng này thường xuyên di chuyển từ cầu sắt Mường Thanh vào khu vực xã Thanh Luông trong khung giờ từ 11h - 11h30 hàng ngày và có nhiều biểu hiện mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.(Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Công an phường Thanh Trường cử các trinh sát tiến hành rà soát, xác minh. Khoảng 11h ngày 26/5/2022, phát hiện người phụ nữ nghi vấn trên đi từ hướng xã Thanh Luông về phường Thành Trường, lực lượng công an đã ém quân, dừng xe để kiểm tra. Quá trình kiểm tra, Công an phường Thanh Trường phát hiện trong túi đeo trước bụng của người phụ nữ này có 11 viên ma túy tổng hợp, 1 gói heroin. Ngay lập tức, công an đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa đối tượng về trụ sở để làm rõ. (Ảnh: Giadinh.net) Tại cơ quan Công an, người phụ nữ này được xác định là Lường Thị T. (SN 1975, trú tại phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ). Chị T. khai nhận, sáng 26/5 đi bán gà cho một người phụ nữ có số điện thoại 0787.449.19x, còn số ma túy trong túi là do một người đàn ông không quen biết nhờ chuyển hộ. Bước đầu, Công an TP Điện Biên phủ ra quyết định tạm giữ hình sự với Lường Thị T. về hành vi "vận chuyển trái phép chất ma túy". (Ảnh: Giadinh.net) Quá trình tiếp cận hồ sơ, xem xét lời khai ban đầu và làm việc với Lường Thị T. Công an TP Điện Biên Phủ nhận ra nhiều điểm bất thường, mâu thuẫn trong động cơ, mục đích phạm tội của người này. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Sau một ngày thuyết phục, động viên, cuối cùng chị T. đã thay đổi lời khai. Chị T. cho hay, sáng 26/5/2022, chị nhận được cuộc điện thoại từ số 0787.449.19x để đặt mua gà. Địa điểm giao hàng là ở khu vực xã Thanh Luông (huyện Điện Biên). (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Khi tới nơi, chị T. có nói chuyện qua điện thoại với chồng, lúc này người phụ nữ mua gà đứng bên tay trái, cách T. khoảng một cánh tay. Do tay phải cầm gà, tay trái mở túi lấy điện thoại, chiếc túi đeo trước bụng bị vướng nên T. đã gạt chiếc túi sang bên sườn trái. Sau khi nghe điện thoại và giao dịch bán gà xong, người phụ nữ trên trả T. số tiền 600.000 đồng. Sau đó, T. cất điện thoại và bỏ tiền vào chiếc túi da đeo trước bụng rồi đi xe về hướng TP Điện Biên Phủ. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Qua các thành viên gia đình, công an nhận được thông tin về mối quan hệ "ngoài luồng" của chồng chị T. với một phụ nữ khác. Trước đó, vào tháng 1/2021 chị T có đánh ghen tại nhà nghỉ H.C (xã Thanh Minh, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên) và quay clip rồi tung lên mạng xã hội. (Ảnh minh họa, nguồn ảnh Internet) Qua xác minh, người phụ nữ từng bị chị T đánh ghen là Lò Thị Dương (SN 1980, trú tại bản Nà Lốm, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Dương được triệu tập lên làm việc. Người này thừa nhận vào tháng 1/2021, bị chị T đánh ghen tại nhà nghỉ và tung clip lên mạng xã hội. Sự việc trên đã được công an xử lý, giải quyết theo quy định. (Ảnh: Công an nhân dân) Lúc đầu, Dương khai báo quanh co, chối tội, nhưng khi Công an làm rõ số điện thoại đã gọi báo tin tố giác chị T có nghi vấn buôn bán ma túy cũng chính là số mà Dương hay dùng để liên lạc với chồng của T, thị đã cúi đầu nhận tội. (Ảnh: Công an nhân dân) Dương khai nhận, do bị chị T. đánh ghen nên nảy sinh tâm lý oán giận, nuôi ý định trả thù. Để phục vụ cho kế hoạch, Dương đã gọi con gái là Lò Thị Hồng (SN 2001, là sinh viên ĐH Tây Bắc) về giúp sức. Dương tự tay đi mua ma túy và lấy một sim rác điện thoại đưa cho Hồng. Sau đó, Hồng dùng số máy này gọi cho chị T để đặt mua gà. Hồng hẹn chị T. giao gà tại địa điểm vắng vẻ. Lợi dụng lúc chị T. không để ý, Hồng lén bỏ số ma túy đã chuẩn bị sẵn vào túi của nạn nhân rồi báo công an bắt giữ. (Ảnh: Công an nhân dân) Căn cứ vào kết quả điều tra, Công an TP Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam Lò Thị Dương, Lò Thị Hồng về các hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Vu khống". Với sự thù tức cá nhân, màn trả thù của Dương đã bị lật tẩy dù người đàn bà này tính toán rất kỹ lưỡng. Dương không chỉ tự đẩy mình vào vòng lao lý mà còn kéo con gái, một nữ sinh viên đại học vào con đường phạm tội. (Ảnh: VTV) >>> Xem thêm video: Phát hiện 14 nam, nữ trong quán karaoke dương tính với ma túy. Nguồn: Truyền Hình Vĩnh Long.

